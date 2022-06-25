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Странные выходки американца Хикару Накамуры в шахматном турнире претендентов — 2022

«Это лучший момент турнира претендентов». Странные выходки шахматиста Хикару Накамуры
Ангелина Николаева
Странные выходки американца Хикару Накамуры
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Популярный американский шахматист то ищет на столе компьютерную мышь, то нарушает дресс-код, то заставляет судей себя обыскивать.

По итогам первых шести туров Ян Непомнящий стал лидером шахматного турнира претендентов — 2022. Россиянин выиграл уже три партии, трижды сыграл вничью и набрал 4,5 очка – шикарный результат. Но если отставить в сторону чисто спортивную составляющую, то самым ярким участником турнира можно смело назвать американского гроссмейстера Хикару Накамуру, поведение которого постоянно выбивается из спокойного русла шахматного турнира.

Хикару постоянно попадает в какие-то неприятности или курьёзы, а поклонники шахмат называют его главным генератором мемов на турнире.

«Дайте Хикару компьютерную мышь!»

Именно Накамуру некоторые источники называют самым богатым и одним из самых популярных шахматистов планеты. Накамура обрёл свою популярность благодаря шахматным стримам – онлайн-трансляциям своих игр. Его состояние оценивают в $ 50 млн, хотя сам Хикару эту сумму опровергает.

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Внимательные зрители заметили, что во время партий в Мадриде Хикару периодически делает странное движение рукой, похожее на попытку найти на столе компьютерную мышь. Видимо, Хикару так привык к игре в онлайн-формате, что и на реальном шахматном турнире за неё хватается.

Поклонники шахмат в соцсетях отреагировали на это с юмором:

«Вот что ежедневные шесть-восемь часов игры в онлайне сделали с Хикару».

«Вы видите, что наш мальчик в последнее время мало играет за доской».

«Когда у тебя зависимость от онлайн-шахмат».

«Дайте Хикару компьютерную мышь!»

«Хикару создаёт лучшие мемы».

«Уверен, это лучший момент турнира претендентов».

Нарушил дресс-код — пиши объяснительную

Ещё одна нетипичная для крупного шахматного турнира ситуация произошла с американским шахматистом в третий игровой день. После партии ему пришлось объясняться перед ФИДЕ за нарушение дресс-кода. Он пришёл на игру в джинсах, что по правилам не приветствуется – все участники турнира претендентов должны носить «опрятную рубашку и строгий костюм».

«Мне пришлось отвечать ФИДЕ на жалобу по поводу дресс-кода. Они хотят, чтоб мы все выглядели как работники в штаб-квартире IBM в 1970-х. Здесь жарко, мы одеты опрятно и так, чтобы нам было удобно долго играть. Подобные мелочи надоедают…» — прокомментировал ситуацию Накамура в своём блоге.

«Обращаемся с петицией, чтобы ФИДЕ позволила Хикару носить его футболку с ананасами», – пошутил в ответ нидерландский гроссмейстер Аниш Гири в своём блоге, вспоминая яркую футболку Накамуры, в которой он ведёт стримы.

Не прошёл проверку металлодетектором

За пару минут до начала четвёртой партии с шахматистом произошла ещё одна забавная ситуация. Уже сидя за игровым столом, Накамура не смог пройти проверку металлодетектором. Причиной оказались банковские карточки в его кармане. Только когда Хикару предъявил каждую из них для проверки инспектором, он смог продолжить подготовку к игре. Судя по выражению лица гроссмейстера, происходящим он был явно недоволен.

А ещё после каждой партии турнира претендентов Накамура проводит онлайн-трансляции и в ходе 15-минутных эфиров подводит итоги и анализирует свою игру. И это во время самого важного шахматного турнира года!

Позволить себе подобное не может ни один из других участников турнира.

И, несмотря на всё это, после шести туров в активе Хикару три очка, он делит с Рихардом Раппортом третье-четвёртое место и ещё не потерял шансы на победу.

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