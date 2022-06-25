Шахматный Тайсон. Ян Непомнящий снова безжалостно наказал своего соперника за ошибку

В седьмом туре шахматного турнира претендентов россиянин Ян Непомнящий, занимающий первое место, играл против венгерского гроссмейстера Рихарда Раппорта, сделавшего до текущего дня в соревновании все ничьи. По-видимому, и в этот раз Раппорт собирался действовать с большим запасом прочности – он попытался проверить готовность Яна в редкой линии русской партии, и Непомнящий в буквальном смысле ответил без запинки! Намечалось повторение ходов, однако венгра тяготило быстрое заключение мира.

Но вместо битвы он совершил натуральное игровое харакири!

Турнир претендентов — 2022, 7-й тур

Рихард Раппорт (Венгрия) — Ян Непомнящий (Россия)

1. e4 e5 2. Кf3 Кf6 3. К:e5 d6 4. Кf3 К:e4 5. d4 d5 6. Сd3 Сd6

Ян меняет пластинку. С Накамурой Непомнящий отстаивал 6… Kc6, и в итоге столкнулся с трудностями. Однако ещё к матчу в Дубае российская команда должна была готовить несколько оборонительных рубежей – Карлсен вполне мог сделать ход «е2-е4» ударным в противостоянии.

7. 0–0 0–0 8. c4 c6

В этой позиции белые многократно пробовали 9. Лe1, 9. Кc3 и 9. Фc2, но Рихард решил свернуть в сторону.

9. Фb3 Сg4!

Очень сильный и быстрый ответ Яна. Он готов отдать пешку b7 и даже ладью а8 ради атаки на белого короля. Справедливости ради всё это уже встречалось в партиях по переписке, и, как часто бывает в современных шахматах, дальше случился красивый, форсированный и компьютерный ничейный вариант.

10. С:e4

Немедленная жадность 10. Ф:b7? С:f3 11. g:f3 Фh4 ведёт к краху белых.

10… d:e4 11. Кg5 Сe7! 12. К:e4

Вновь чёрные не рискуют после 12. Ф:b7 С:g5 13. Ф:a8 С:c1 14. Л:c1 Ф:d4 15. Фb7 e3 16. Лf1 Сe2! 17. Кc3 С:f1 18. Л:f1 Лe8 – при материальном равенстве обороняться надо белым. Раппорт устраняет опасную центральную пешку соперника и только после этого ныряет за ладьёй.

12… Ф:d4 13. Ф:b7 Ф:e4 14. Ф:a8

14… Сh3!

Вот на чём базируется замысел чёрных! У венгерского гроссмейстера сейчас уже будет лишняя ладья, но его король не может спрятаться от вечного шаха!

15. g:h3 Фg6+ 16. Крh1 Фe4+ 17. Kg1 Фg6+ 18. Kh1 Фе4+ 19. f3 Qd3 20. Kg2 Фg6+

Сейчас в случае 21. Сg5 С:g5 22. Крh1 Фd3 23. Кc3 Фd7 24. Лad1 Фc7 25. Лfe1 Сe7 белые рискуют потерять ферзя без должной компенсации, а 21. Крf2?? Сh4+ 22. Крe3 Лe8+ и вовсе проигрывает с треском. Как же уклониться от ничьей? И на свою голову Ричи придумал способ.

21. Kh1 Фd3 22. Кd2? Фd7

Дело в том, что белый слон теперь не может выйти на е3 и спасти своего ферзя. Раппорт посчитал, что его две ладьи будут не слабее сильнейшей фигуры чёрных, но не учёл шаткое положение своего короля.

23. Кe4 Кa6 24. Ф:f8+ С:f8 25. Сf4

Сильнее 25. Сe3 – пешка а7 остаётся единственным уязвимым пунктом в позиции чёрных.

25… Ф:h3 26. Лad1 h6 27. Сg3

Можно было попробовать, 27. a3 с идеей Кc5 28. К:c5 С:c5 29. b4, но гораздо опаснее 27… f5 28. Кg3 g5 – уверен, что Непомнящий сразу пошёл бы вперёд всеми силами.

27… Кc5 28. Лfe1 Кe6 29. a3 h5! 30. Лd3 Фf5 31. b4 h4!

Пешка пришла на помощь своему ферзю, и сразу у белых возникли большие проблемы.

32. Сb8

Проигрывает 32. С:h4 Кf4 33. Лd4 (33. Лc3 Фh3) 33… Кg6 – пешка «отравлена».

32… Кg5 33. Лde3?

Последний шаг в пропасть. Ещё как-то позволяло держаться 33. Лee3 К:e4 34. Л:e4 h3 35. Крg1 Фg5+ 36. Крf2.

33… К:e4 34. f:e4 Фf2 35. h3

35… Сe7!

Блестящее подключение дремлющего слона. Теперь Непомнящий просто громит позицию белого короля!

36. Сh2 Сg5 37. Сg1 Фd2 38. Л3e2 Фd3 39. Сe3

Последнюю защитницу короля Раппорта не спасти 39. Крg2 Фg3+.

39… Сf6 40. С:a7 Ф:h3+ 41. Крg1 Фg3+

Ян не обращает внимания на пешечный материал белых и действует по принципу: вижу цель – не вижу препятствий!

42. Крf1

При 42. Крh1 Фf3+ 43. Крg1 Сc3 Раппорт терял одну из ладей.

42… h3 43. Сg1 Сh4. Победа чёрных

Белые сдались ввиду неизбежных потерь.

Да, можно сказать, что многие соперники россиянина неидеальны и сами подставляются под атаку. Но в критический момент Ян всякий раз действует как шахматный Тайсон! Он просто сближается с соперником и наносит ему сокрушительный апперкот. Пока никто и никак не может противодействовать этому приёму.

Непомнящий после первого круга продолжает лидировать в турнире претендентов с блестящим результатом 5,5 из семи очков!