Турнир претендентов — 2022. Непомнящий решил сэкономить силы. Ничья! LIVE

В воскресенье, 26 июня, в Мадриде пройдут партии 8-го тура шахматного турнира претендентов — 2022. Ян Непомнящий великолепно провёл первый круг: показатель «+4» — это рекорд за всю историю турниров в современном формате. Во втором круге россиянин попробует упрочить своё преимущество. Первое противостояние — белыми фигурами против Дина Лижэня из Китая.
Теперь у Непомнящего есть время немного отдохнуть и сэкономить силы для принципиально важной партии девятого тура против Фабиано Каруаны.
Ничья в партии Непомнящий — Лижэнь
Вот и всё!
Ничья в партии Непомнящего против Лижэня. Игра закончилась после 37 ходов, менее чем через час после её начала.
Непомнящий и Лижэнь обменяли ладьи.
Позиция после 29-го хода Непомнящего. Всё идёт к ничьей.
После 24 ходов компьютер оценивает позицию как абсолютно равную. Кажется, Непомнящий и Лижэнь бороться сегодня не собираются, и скоро будет ничья.
Непомнящий экономит силы для завтрашней партии с Фабиано Каруаной?
После 21-го хода Непомнящего позиция в партии следующая.
Уже в следующем туре Непомнящий сыграет с Фабиано Каруаной, который занимает второе место в турнирной таблице.
Уже разменяли ферзей и слонов Непомнящий и Лижэнь. Неужели Непомнящий готов согласиться на ничью сегодня?
Чуть быстрее Лижэня действует Непомнящий. На первые 16 ходов он потратил на 10 минут меньше китайского гроссмейстера.
Позиция в партии после 11-го полухода Непомнящего. Лижэнь задумался.
Дебют четырёх коней на доске.
Начало партий восьмого тура
Непомнящий сегодня играет белыми и начинает партию с хода e4.
В восьмом туре Непомнящий вновь встретится с китайским гроссмейстером Дин Лижэнем. В первом туре Ян победил Лижэня, играя чёрными!
Удастся ли российскому шахматисту вновь выиграть партию?
В седьмой партии турнира претендентов Непомнящий, играя чёрными, разгромил венгерского шахматиста Рихарда Раппорта.
О четвёртой победе Непомнящего на турнире претендентов — 2022 рассказывает «Чемпионат».
Пары восьмого тура
Рихард Раппорт — Ян-Кшиштоф Дуда
Ян Непомнящий — Дин Лижэнь
Хикару Накамура — Фабиано Каруана
Алиреза Фируджа — Теймур Раджабов
Ранее одержать четыре победы в первых семи турах не удавалось ни одному участнику турнира претендентов нового формата, который проходит с 2013 года.
Победитель турнира претендентов 2013 года Магнус Карлсен в первом круге одержал три победы, Ананд Вишванатан в 2014 и Сергей Карякин в 2016 — по две победы, Фабиано Каруана в 2018 и сам Непомнящий в 2020 — три.
На турнире претендентов — 2022 в активе Непомнящего уже четыре победы и 5,5 очка по итогам семи партий. Ян творит историю!
Сегодня, 26 июня, состоится восьмой тур Турнира претендентов — 2022!
Шахматисты сыграют первые партии второго круга турнира.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохраняет лидерство после первых семи игровых дней — в первом круге он одержал четыре победы из семи возможных!
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