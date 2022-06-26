Турнир претендентов — 2022. Непомнящий решил сэкономить силы. Ничья! LIVE

Ранее одержать четыре победы в первых семи турах не удавалось ни одному участнику турнира претендентов нового формата, который проходит с 2013 года.



Победитель турнира претендентов 2013 года Магнус Карлсен в первом круге одержал три победы, Ананд Вишванатан в 2014 и Сергей Карякин в 2016 — по две победы, Фабиано Каруана в 2018 и сам Непомнящий в 2020 — три.

На турнире претендентов — 2022 в активе Непомнящего уже четыре победы и 5,5 очка по итогам семи партий. Ян творит историю!