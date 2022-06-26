Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Ян Непомнящий — Дин Лижэнь, онлайн-трансляции партии 8-го тура шахматного турнира претендентов — 2022, 26 июня

Турнир претендентов — 2022. Непомнящий решил сэкономить силы. Ничья! LIVE
Ангелина Николаева
Ян Непомнящий
Комментарии
В первой партии второго круга Ян сражается белыми фигурами с китайцем, которого неделю назад обыграл чёрными.
Шахматный турнир претендентов - 2022. Полное расписание
Шахматный турнир претендентов - 2022. Турнирная таблица

В воскресенье, 26 июня, в Мадриде пройдут партии 8-го тура шахматного турнира претендентов — 2022. Ян Непомнящий великолепно провёл первый круг: показатель «+4» — это рекорд за всю историю турниров в современном формате. Во втором круге россиянин попробует упрочить своё преимущество. Первое противостояние — белыми фигурами против Дина Лижэня из Китая.

Пары восьмого тура
Live Ангелина Николаева

Теперь у Непомнящего есть время немного отдохнуть и сэкономить силы для принципиально важной партии девятого тура против Фабиано Каруаны.

16:58 Ангелина Николаева

Ничья в партии Непомнящий — Лижэнь

Вот и всё!

Ничья в партии Непомнящего против Лижэня. Игра закончилась после 37 ходов, менее чем через час после её начала.

16:55 Ангелина Николаева

Непомнящий и Лижэнь обменяли ладьи.

16:49 Ангелина Николаева

Позиция после 29-го хода Непомнящего. Всё идёт к ничьей.

16:33 Ангелина Николаева

После 24 ходов компьютер оценивает позицию как абсолютно равную. Кажется, Непомнящий и Лижэнь бороться сегодня не собираются, и скоро будет ничья.

Непомнящий экономит силы для завтрашней партии с Фабиано Каруаной?

16:23 Ангелина Николаева

После 21-го хода Непомнящего позиция в партии следующая.

16:22 Ангелина Николаева

Уже в следующем туре Непомнящий сыграет с Фабиано Каруаной, который занимает второе место в турнирной таблице.

Кто будет сильнее — Непомнящий или Каруана? Расклады на второй круг турнира претендентов Кто будет сильнее — Непомнящий или Каруана? Расклады на второй круг турнира претендентов
16:18 Ангелина Николаева

Уже разменяли ферзей и слонов Непомнящий и Лижэнь. Неужели Непомнящий готов согласиться на ничью сегодня?

16:16 Ангелина Николаева

Чуть быстрее Лижэня действует Непомнящий. На первые 16 ходов он потратил на 10 минут меньше китайского гроссмейстера.

16:05 Ангелина Николаева

Позиция в партии после 11-го полухода Непомнящего. Лижэнь задумался.

16:02 Ангелина Николаева

Дебют четырёх коней на доске.

16:00 Ангелина Николаева

Начало партий восьмого тура

Непомнящий сегодня играет белыми и начинает партию с хода e4.

15:53 Ангелина Николаева

В восьмом туре Непомнящий вновь встретится с китайским гроссмейстером Дин Лижэнем. В первом туре Ян победил Лижэня, играя чёрными!

Удастся ли российскому шахматисту вновь выиграть партию?

Российский шахматист провёл острейшую атаку и победил. А соперник не верил своим глазам Российский шахматист провёл острейшую атаку и победил. А соперник не верил своим глазам
15:49 Ангелина Николаева

В седьмой партии турнира претендентов Непомнящий, играя чёрными, разгромил венгерского шахматиста Рихарда Раппорта.

О четвёртой победе Непомнящего на турнире претендентов — 2022 рассказывает «Чемпионат».

Шахматный Тайсон. Ян Непомнящий снова безжалостно наказал своего соперника за ошибку Шахматный Тайсон. Ян Непомнящий снова безжалостно наказал своего соперника за ошибку
15:46 Ангелина Николаева

Пары восьмого тура

Рихард Раппорт — Ян-Кшиштоф Дуда
Ян Непомнящий — Дин Лижэнь
Хикару Накамура — Фабиано Каруана
Алиреза Фируджа — Теймур Раджабов

15:45 Ангелина Николаева

Ранее одержать четыре победы в первых семи турах не удавалось ни одному участнику турнира претендентов нового формата, который проходит с 2013 года.

Победитель турнира претендентов 2013 года Магнус Карлсен в первом круге одержал три победы, Ананд Вишванатан в 2014 и Сергей Карякин в 2016 — по две победы, Фабиано Каруана в 2018 и сам Непомнящий в 2020 — три.

На турнире претендентов — 2022 в активе Непомнящего уже четыре победы и 5,5 очка по итогам семи партий. Ян творит историю!

15:35 Ангелина Николаева

Сегодня, 26 июня, состоится восьмой тур Турнира претендентов — 2022!
Шахматисты сыграют первые партии второго круга турнира.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохраняет лидерство после первых семи игровых дней — в первом круге он одержал четыре победы из семи возможных!

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022