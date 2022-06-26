Кто будет сильнее — Непомнящий или Каруана? Расклады на второй круг турнира претендентов

На шахматном турнире претендентов в Мадриде завершён первый круг, а значит, пришло время подводить первые итоги.

Ян Непомнящий уверенно лидирует, и у россиянина получается всё! Дебютные снаряды падают точно в цель, короли соперника матуются, худшие позиции спасаются, а в равных противники, точно загипнотизированные, идут прямо в расставленные Яном силки. Получается это всё с удивительной быстротой и простотой. Кажется, что иногда москвич попросту почти не тратит время на свои решения. Он нокаутировал двух рейтинг-фаворитов: Дин Лижэня и Алирезу Фируджу, а также сумел сломить сопротивление вязких и не проигрывавших никому более Ян-Кшиштофа Дуды и Рихарда Раппорта.

Шахматный турнир претендентов — 2022

Промежуточные итоги после первого круга:



1.

2.

3. Хикару Накамура (США) – 3,5;

4-6. Дин Лижэнь (Китай) – 3;

4-6. Рихард Раппорт (Венгрия) – 3;

4-6. Ян Кшиштоф-Дуда (Польша) – 3;

7-8. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 2,5;

7-8. Алиреза Фируджа (Франция) – 2,5. 1. Ян Непомнящий (Россия) – 5,5;2. Фабиано Каруана (США) – 5;3. Хикару Накамура (США) – 3,5;4-6. Дин Лижэнь (Китай) – 3;4-6. Рихард Раппорт (Венгрия) – 3;4-6. Ян Кшиштоф-Дуда (Польша) – 3;7-8. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 2,5;7-8. Алиреза Фируджа (Франция) – 2,5.

В Испании после первого круга Непомнящий выбил 5,5 из 7 – больше, чем даже год назад в Екатеринбурге, где победил досрочно. Но в том посткарантинном соревновании его конкуренты пребывали не в форме и по очереди побеждали друг друга. Сейчас же выделяется один соперник, показывающий не менее блестящую игру, нежели российский гроссмейстер.

Рихард Раппорт — Ян Непомнящий Фото: fide.com

Все победы американца Фабиано Каруаны в Мадриде – трудовые, добытые потом и кровью. Фабиано не летал как бабочка и не жалил как пчела, подобно своему оппоненту из России, но передавил упорно сопротивлявшегося соотечественника Хикару Накамуру, переиграл утратившего чувство опасности Алирезу Фируджу и шикарно обыграл Теймура Раджабова.

Каждая партия Каруаны демонстрирует его мощь, его напор, его характер и его подготовку. В поединках же Яна при всём таланте и блеске подчас чувствуется, что россиянину местами улыбается и подмигивает богиня шахмат Каисса.

Мне не верится, что кто-то другой сможет вмешаться в эту гонку «двоих в городе», в эту грандиозную дуэль. И дело даже не в очковом отрыве. Партии Раджабова показывают, что азербайджанец продолжает находиться в затянувшемся кризисе, Фируджа явно не представлял, в соревновании какой силы ему придётся играть, и не рассчитал турнирную стратегию, а Дин Лижэнь никак не восстановится от китайского марафона, который ему пришлось пройти для попадания в претендентский. Раппорт, Дуда и Накамура сражаются очень достойно, но на их стороне нет ни такого запаса шахматного фарта, ни титанической подготовки с россыпью мощных теоретических идей.

Непомнящий и Каруана прошли очень суровую школу и строгую выучку – они побеждали в турнире претендентов и потом играли матч с Магнусом Карлсеном. Пускай они и не стояли в шаге от победы над грозным норвежцем, как Сергей Карякин, и пускай их мечты о титуле в конце матча были разбиты самым безжалостным образом, но всё равно видно, что, приобретя ценнейший опыт, Ян и Фабиано сохранили огромную мотивацию.

Каковы ставки на дерби перед вторым кругом? Какую тактику будут исповедовать российский и американский гроссмейстеры? Год назад в Екатеринбурге Непомнящий шёл по дистанции очень аккуратно, что называется – «на подборах». Поймал по дебюту Кирилла Алексеенко, прихватил Ван Хао, у которого всё валилось из рук – в остальных партиях действовал очень строго, без малейшего риска и позволил себе сыграть ниже своего уровня лишь после того, как обеспечил победу в турнире. В итоге – четыре очка из семи.

Если же вспомнить битвы Каруаны, то обычно во втором круге Фабиано старался обрушить на подуставших конкурентов максимум огня и энергии. Хотя далеко не всегда эта тактика приносила успех. Так, в 2021-м получилось смазанно – американец снял с пробега главного конкурента Непомнящего Максима Вашье-Лаграва, но при этом уступил Анишу Гири и набрал 4 из 7.

Фабиано Каруана Фото: fide.com

4 из 7 выбил Каруана во втором круге и в победном Берлине-2018. Сначала, уверенно лидируя, немного забуксовал и позволил нагнать себя Сергею Карякину, проиграв ему личную встречу. Но потом «по заказу» выиграл решающие встречи у Левона Ароняна и Александра Грищука.

И снова 4 из 7 оказалось у американца на втором кольце и в Москве-2016. Там он сначала героически поверг Накамуру и экс-чемпиона мира Вишванатана Ананда, но потом проиграл решающую дуэль Карякину, который и отобрался на битву с Карлсеном. Итак, 4 из 7 – это средняя температура по палате. Удивительно, но Каруана и Непомнящий стабильно набирали во втором круге турнира претендентов именно это количество очков!

Поэтому мой прогноз на второй круг – лидерам придётся трудно. Конечно, конкуренты их не догонят, но активизируются и оживут, постараются укусить напоследок. И будут нервы и ещё раз нервы… Возможно, попробует сделать финишный рывок идущий на третьем месте Накамура. Что лучше в такой ситуации?

Продолжать рвать и метать? Или играть понадёжнее, надеясь, что подвернётся счастливый шанс? Напомню ещё, что впервые в новейшей истории при равенстве сил не станут считать дополнительные показатели, которые подвели в Лондоне Владимира Крамника в эпическом противостоянии с Магнусом Карлсеном. Гроссмейстеры, занявшие первое и второе места с одинаковым количеством очков, честно сразятся в дополнительном матче – прямо как Давид Бронштейн и Исаак Болеславский в 1950-м.

Перед стартом лёгким фаворитом мне казался Каруана, теперь же майка лидера явно (и не только по очкам) на Непомнящем. Важнейшую роль в гонке сыграет дуэль девятого тура, в которой белые фигуры будут принадлежать американцу. Если Ян выстоит, его шансы на конечный успех станут ещё выше.