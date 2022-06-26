Россиянин сыграл быструю ничью, но ещё на пол-очка оторвался от Фабиано Каруаны.

Ян Непомнящий не стал играть на победу. Но всё равно упрочил своё первое место!

Россиянин Ян Непомнящий, занимающий первое место в таблице шахматного Турнира претендентов – 2022, во втором круге решил исповедовать подчёркнуто надёжную стратегию. И не прогадал – сам быстро сыграл вничью, а его конкурент Фабиано Каруана столкнулся с трудностями в поединке с другим американцем Хикару Накамурой, поэтому догнать нашего шахматиста не смог.

Турнир претендентов – 2022. 8-й тур

Ян Непомнящий (Россия) – Дин Лижэнь (Китай)

1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Кc3 Кf6 4. d4

Старинный вариант шотландской партии, известный своими ничейными тенденциями.



4… e:d4 5. К:d4 Сb4 6. К:c6 b:c6 7. Сd3 d5 8. e:d5 0–0 9. 0–0

Белым опасно забирать пешки чёрных: 9. d:c6 Сg4 10. Фd2 Лe8+, поэтому Ян рокирует.

9… c:d5 10. Фf3 c6 11. Сg5

Если белые пытаются выжать что-то из этой позиции, то обычно выбирают 11. h3 Сd6 12. Сf4. Размены же на f6 приводят к разноцвету и ничьей.

11… Сd6 12. Лae1 Лb8 13. Кd1 h6

Чёрные подгоняют соперника, иначе могут столкнуться с трудностями после 13… Сe6 14. b3 Лe8 15. Кe3.

14. С:f6 Ф:f6 15. Ф:f6 g:f6 16. b3

16… f5

Некоторая точность от чёрных нужна. Например, при 16… Сd7 17. Кe3 Лfe8 18. Кf5 С:f5 19. С:f5 Сb4 20. Лe3 Л:e3 21. f:e3 Лe8 22. Лf3 Сc5 23. Крf2 белые могут долго проверять их в окончании с более активными фигурами и приставать к пешечным слабостям противника. Но Дин начеку.

17. Кe3 f4 18. Кf5 С:f5 19. С:f5 Крg7 20. g3 Крf6 21. Сd3 h5

Всё это уже встречалось в практике гроссмейстеров, и обычно чёрные предпочитали 21… Лfe8. Китайский гроссмейстер действует ещё жёстче, форсируя дальнейшие размены.

22. Крg2 Лh8 23. Крf3 f:g3 24. h:g3 h4 25. Лh1 h:g3 26. f:g3 a5 27. a4 Сb4

Одна из тех позиций, про которые принято говорить – разноцветные слоны во все стороны равны. Партнёрам осталось лишь причалить к мирной гавани, с задачей они успешно справились.

28. Лef1 Л:h1 29. Л:h1 Крe5 30. Лh4 Лg8 31. Лg4 Л:g4 32. Кр:g4 f6 33. Крf3 f5 34. Крe2 Сc3 35. Крf3 Сb4 36. Крe2 Сc3 37. Крf3 Сb4.

Ничья.