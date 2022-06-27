Судьбоносная партия Турнира претендентов для Непомнящего. Победа Яна решит всё! LIVE

Перед восьмым туром турнира претендентов — 2022 преимущество Яна составляло 0,5 очка. В партии против Лижэня, в которой Непомнящий играл белыми, он мог побороться за очередную победу. Однако россиянин не стал тратить силы, провёл за доской менее часа и ушёл готовиться к решающей схватке против Каруаны.

А вот американский гроссмейстер силы в восьмой партии беречь не стал. Он шесть часов играл против своего соотечественника — Хикару Накамуры и… проиграл! А преимущество Непомнящего тем временем увеличилось до одного очка.

Хватит ли сил у Каруаны сегодня? В отличие от Яна отдохнуть вчера ему не удалось. Да и негативные эмоции от проигрыша могут сыграть с Фабиано злую шутку.