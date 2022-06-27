Судьбоносная партия Турнира претендентов для Непомнящего. Победа Яна решит всё! LIVE

В понедельник, 27 июня, в Мадриде пройдут партии 9-го тура шахматного турнира претендентов — 2022. На одной из досок за победу будут бороться два лидера турнира — россиянин Ян Непомнящий и американец Фабиано Каруана. Именно это противостояние может предрешить исход всего соревнования. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию ключевой партии.
Все партии 9-го тура начнутся в 16:00 по московскому времени.
12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал о том, что он считает главной слабостью Непомнящего.
«В этом турнире он хорошо начал, так что мне кажется, что у него все шансы выиграть турнир и выйти в финал шахматной короны на Карлсена. А дальше, если он преодолеет психологический спад, который у него был, то и в шахматной серии может бороться.
Психологически же ему нужно много работать. Пока это его главное слабое место».
Непомнящий уже играл против Каруаны в первом круге турнира. Тогда шахматисты сыграли вничью.
Вспоминаем, как прошла та партия.
Перед восьмым туром турнира претендентов — 2022 преимущество Яна составляло 0,5 очка. В партии против Лижэня, в которой Непомнящий играл белыми, он мог побороться за очередную победу. Однако россиянин не стал тратить силы, провёл за доской менее часа и ушёл готовиться к решающей схватке против Каруаны.
А вот американский гроссмейстер силы в восьмой партии беречь не стал. Он шесть часов играл против своего соотечественника — Хикару Накамуры и… проиграл! А преимущество Непомнящего тем временем увеличилось до одного очка.
Хватит ли сил у Каруаны сегодня? В отличие от Яна отдохнуть вчера ему не удалось. Да и негативные эмоции от проигрыша могут сыграть с Фабиано злую шутку.
Вчерашняя партия Непомнящего против китайского шахматиста Дин Лижэня закончилась быстрой ничьей.
«Чемпионат» рассказывает о восьмом туре шахматного турнира.
Пары девятого тура
Алиреза Фируджа — Рихард Раппорт
Теймур Раджабов — Хикару Накамура
Фабиано Каруана — Ян Непомнящий
Дин Лижэнь — Ян-Кшиштоф Дуда
Сегодня пройдёт девятая партия турнира претендентов — 2022!
После восьми игровых дней российский гроссмейстер Ян Непомнящий остаётся лидером турнира. В его активе шесть очков и четыре победы! Сегодня он сыграет со своим основным соперником — американским шахматистом Фабиано Каруаной, на счету которого пять очков и три победы на текущем турнире. В турнирной таблице именно Каруана занимает второе место.
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