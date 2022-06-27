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Фабиано Каруана — Ян Непомнящий, онлайн-трансляция партии 9-го тура шахматного турнира претендентов — 2022, 27 июня

Судьбоносная партия Турнира претендентов для Непомнящего. Победа Яна решит всё! LIVE
Ангелина Николаева Михаил Чесалин
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Ян Непомнящий
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Российский гроссмейстер и так опережает Каруану на одно очко. Если не проиграет — останется уверенным лидером.
Шахматный турнир претендентов - 2022. Полное расписание
Шахматный турнир претендентов - 2022. Турнирная таблица

В понедельник, 27 июня, в Мадриде пройдут партии 9-го тура шахматного турнира претендентов — 2022. На одной из досок за победу будут бороться два лидера турнира — россиянин Ян Непомнящий и американец Фабиано Каруана. Именно это противостояние может предрешить исход всего соревнования. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию ключевой партии.

Все партии 9-го тура начнутся в 16:00 по московскому времени.

Пары девятого тура
Live Ангелина Николаева

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал о том, что он считает главной слабостью Непомнящего.

«В этом турнире он хорошо начал, так что мне кажется, что у него все шансы выиграть турнир и выйти в финал шахматной короны на Карлсена. А дальше, если он преодолеет психологический спад, который у него был, то и в шахматной серии может бороться.

Психологически же ему нужно много работать. Пока это его главное слабое место».
15:52 Ангелина Николаева

Непомнящий уже играл против Каруаны в первом круге турнира. Тогда шахматисты сыграли вничью.

Вспоминаем, как прошла та партия.

Американец-то не железный. Разбираемся, как Ян Непомнящий вытащил партию с Каруаной Американец-то не железный. Разбираемся, как Ян Непомнящий вытащил партию с Каруаной
15:50 Ангелина Николаева

Перед восьмым туром турнира претендентов — 2022 преимущество Яна составляло 0,5 очка. В партии против Лижэня, в которой Непомнящий играл белыми, он мог побороться за очередную победу. Однако россиянин не стал тратить силы, провёл за доской менее часа и ушёл готовиться к решающей схватке против Каруаны.

А вот американский гроссмейстер силы в восьмой партии беречь не стал. Он шесть часов играл против своего соотечественника — Хикару Накамуры и… проиграл! А преимущество Непомнящего тем временем увеличилось до одного очка.

Хватит ли сил у Каруаны сегодня? В отличие от Яна отдохнуть вчера ему не удалось. Да и негативные эмоции от проигрыша могут сыграть с Фабиано злую шутку.

15:42 Ангелина Николаева

Вчерашняя партия Непомнящего против китайского шахматиста Дин Лижэня закончилась быстрой ничьей.

«Чемпионат» рассказывает о восьмом туре шахматного турнира.

Ян Непомнящий не стал играть на победу. Но всё равно упрочил своё первое место! Ян Непомнящий не стал играть на победу. Но всё равно упрочил своё первое место!
15:35 Ангелина Николаева

Пары девятого тура

Алиреза Фируджа — Рихард Раппорт
Теймур Раджабов — Хикару Накамура
Фабиано Каруана — Ян Непомнящий
Дин Лижэнь — Ян-Кшиштоф Дуда

15:33 Ангелина Николаева

Сегодня пройдёт девятая партия турнира претендентов — 2022!

После восьми игровых дней российский гроссмейстер Ян Непомнящий остаётся лидером турнира. В его активе шесть очков и четыре победы! Сегодня он сыграет со своим основным соперником — американским шахматистом Фабиано Каруаной, на счету которого пять очков и три победы на текущем турнире. В турнирной таблице именно Каруана занимает второе место.

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