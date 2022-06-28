«Уважайте нас!» Главная звезда американской лёгкой атлетики не вышла на ЧМ и психанула

Ша'Карри Ричардсон обещала вынести всех на главном турнире года, но даже не прошла национальный отбор.

Ша'Карри Ричардсон – одна из самых ярких спортсменок мира. Она известна не только ярким маникюром и эффектными нарядами, но и своей великолепной скоростью. Ещё год назад она была лучшей спринтершей США и входила в топ-6 самых быстрых девушек в истории мировой лёгкой атлетики.

Но в какой-то момент в жизни 21-летней спортсменки всё пошло не так: она сдала положительный допинг-тест на каннабис и из-за дисквалификации пропустила Олимпиаду. Ричардсон обещала взять реванш на чемпионате мира, вот только и на этот турнир она не поедет. Что же случилось в этот раз?

«Не осуждайте меня»

Чёрная полоса в жизни Ша'Карри Ричардсон началась летом прошлого года. Во время одного из интервью на предолимпийском отборе девушка узнала, о смерти своей мамы. Несмотря на то что всю жизнь спортсменка воспитывалась бабушкой и тётей, эта новость ударила по её эмоциональному состоянию.

В олимпийской квалификации Ша'Карри одержала уверенную победу, но вскоре сдала положительную допинг-пробу. В организме спортсменки был обнаружен каннабис. Ричардсон объяснила, что употребляла наркотические вещества, так как не могла самостоятельно пережить утрату матери.

ВАДА дисквалифицировало американку на месяц, так как было доказано, что наркотики не повлияли на спортивный результат, а сама спортсменка раскаивалась в произошедшем. Но, к несчастью для Ша'Карри, дисквалификация наложилась на Олимпиаду, из-за чего шанс выступить в Токио она упустила, а ведь считалась главной претенденткой на золото.

Ша'Карри Ричардсон Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

«Я разочарована и осознаю, что, когда выхожу на соревнования, представляю не себя. Я представляю сообщество, которое невероятно поддерживает и любит меня. Сейчас просто хочу сказать – не осуждайте меня, потому что я – человек, такой же, как и вы. Просто так случилось, что бегаю немного быстрее», – раскаивалась Ричардсон.

Полный провал

После дисквалификации Ша'Карри много критиковала ВАДА и многократно обещала, что на чемпионате мира – 2022 уж точно разорвёт всех. Казалось, всё к этому и шло. В конце мая на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине она стала второй, пробежав стометровку за 10,92 секунды и проиграв лишь Элейн Томпсон-Хера с Ямайки. Там же она удивила всех своих необычным костюмом, уже привычными накладными ресницами и длиннющими ногтями.

Для попадания на ЧМ нужно было лишь пройти отбор внутри США, то есть попасть в тройку призёров на национальном чемпионате. Для Ша'Карри эта задача – раз плюнуть. Вот только вновь всё пошло наперекосяк.

Ричардсон принимала участие в двух дисциплинах: беге на 100 и 200 метров. Для такого ответственного мероприятия она оделась чуть скромнее, чем на этапе «Бриллиантовой лиги», но всё равно довольно ярко. Однако даже это ей не помогло. На стометровке Ша'Карри вылетела в первом раунде, показав результат в 11,31 секунды. В итоге у неё лишь 23-е место.

В забегах на 200 метров Ричардсон продержалась чуть дольше – дошла до полуфиналов. Там она стала пятой с результатом 22,47 секунды.

Кажется, такое положение дел и пролёт мимо чемпионата мира удивили саму Ричардсон. В микст-зоне Ша'Карри отказалась отвечать на вопросы журналистов, а затем и вовсе психанула и сорвалась на них.

«Я говорю не только от себя, но от лица всех спортсменов, что, когда вы, ребята, берете интервью, вам стоит больше уважать нас. Вы должны понимать, выиграл человек или проиграл, что с ним случилось, – разозлилась Ричардсон. – Спортсмены заслуживают больше уважения, чем когда они приходят и им просто суют камеры в лицо. Поймите, что чувствует спортсмен, и потом задавайте вопросы. Поймите, что мы тоже люди, а не только старайтесь что-нибудь придумать для статьи, чтобы заработать денег. Спасибо».

Ша'Карри Ричардсон Фото: Mike Stobe/Getty Images

Выход эмоциям спортсменка дала, но на чемпионат мира не поедет. Ричардсон остаётся лишь смириться с пропуском ещё одного важнейшего турнира.

Интересно, будет ли она обещать вынести всех уже на следующем?