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Самые жаркие снимки наших гимнасток из отпуска
Самые жаркие снимки наших гимнасток из отпуска
Красотки-чемпионки делятся летними вайбами в своих соцсетях.
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Каролина Севастьянова
Каролина Севастьянова
Олимпийская чемпионка — 2012 радует подписчиков кадрами из Монако.
Лето в Монте-Карло только способствует ярким нарядам.
Лето в Монте-Карло только способствует ярким нарядам.
Евгения Леванова
Евгения Леванова
Пятикратная чемпионка мира нашла настоящее лето прямо в Москве.
Яна Кудрявцева
Яна Кудрявцева
13-кратная чемпионка мира вместе с мужем и детьми отдыхала в этом году в ОАЭ и делилась снимками из Абу-Даби.
Ульяна Донскова
Ульяна Донскова
Олимпийская чемпионка Лондона тоже выбрала ОАЭ в качестве места отпуска.
Анастасия Близнюк
Анастасия Близнюк
В будущем Близнюк может уехать на работу в сборную Китая, а пока делится прекрасными снимками с выходов в свет.
Анастасия Татарева
Анастасия Татарева
Олимпийская чемпионка Рио-2016 греется на сочинском солнышке.
Мария Толкачёва
Мария Толкачёва
Ещё одна спортсменка из «золотой» команды Рио-2016 отправилась в Петербург.
Дарья Нагорная (Спиридонова)
Дарья Нагорная (Спиридонова)
Серебряный призер Игр в Рио на несколько дней выбралась к Средиземному морю в Белек, чтобы зарядиться летним настроением.
Осторожно, красота! Жаркие фото наших гимнасток с отдыха
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