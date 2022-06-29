Турнир претендентов — 2022. Финальный рывок Яна Непомнящего к победе. LIVE

В десятом туре Непомнящий сыграет с азербайджанским гроссмейстером Теймуром Раджабовым, на счету которого сейчас четыре очка. По ходу турнира Раджабов шесть раз сыграл вничью, дважды проиграл и один раз выиграл партию.

В третьем туре партия Раджабова и Непомнящего закончилась ничьей. «Чемпионат» вспоминает, как это было.