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Ян Непомнящий — Теймур Раджабов, онлайн-трансляция партии 10-го тура шахматного турнира претендентов — 2022, 29 июня

Турнир претендентов — 2022. Финальный рывок Яна Непомнящего к победе. LIVE
Ангелина Николаева Андрей Шитихин
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Ян Непомнящий
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Россиянин играет белыми против Теймура Раджабова. Есть шанс окончательно оторваться от Каруаны.
Шахматный турнир претендентов - 2022. Полное расписание
Шахматный турнир претендентов - 2022. Турнирная таблица

В среду, 29 июня, в Мадриде пройдут партии 10-го тура шахматного турнира претендентов — 2022. Лидер соревнований россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами сыграет против азербайджанца Теймура Раджабова. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию ключевой партии концовки турнира.

Все партии начнутся в 16:00 по московскому времени.

Пары десятого тура
Live Ангелина Николаева

Сa8 сыграл Раджабов, и теперь впервые за партию задумался Непомнящий.

16:31 Ангелина Николаева

И вновь Раджабов размышляет над позицией. За 17 ходов он уже потратил на 15 минут больше Непомнящего.

16:26 Ангелина Николаева

Фa5 делает ход азербайджанский гроссмейстер. Непомнящий быстро играет Сd2.

16:23 Ангелина Николаева

Задумался после 16-го хода Непомнящего Раджабов.

16:19 Ангелина Николаева

Достаточно быстро начал игру Непомнящий. На первые 16 ходов у него ушло семь минут.

16:14 Ангелина Николаева

Сегодня российская шахматистка Александра Костенюк сделала первый ход в партии Рихарда Раппорта и Дин Лижэня.

16:07 Ангелина Николаева

Позиция в партии Непомнящий — Раджабов после десяти ходов. Оба шахматиста потратили по четыре минуты.

16:01 Ангелина Николаева

Начало партий десятого тура

Ян Непомнящий сегодня играет белыми, и он начинает партию с хода d4. Каталонское начало на доске.

15:54 Ангелина Николаева

В девятом туре Ян Непомнящий чёрными сыграл вничью со своим основным преследователем — Фабиано Каруаной. Это позволило россиянину сохранить комфортное преимущество.

Ян Непомнящий снова прошёл по краю пропасти. Как ловко он вывернулся из ловушки соперника! Ян Непомнящий снова прошёл по краю пропасти. Как ловко он вывернулся из ловушки соперника!
15:51 Ангелина Николаева

Впереди пять заключительных партий турнира претендентов — 2022. Разбираемся, сможет ли Непомнящий сохранить лидерство и стать победителем турнира?

«Всё самое сложное впереди». Расклады для Яна Непомнящего на концовку Турнира претендентов «Всё самое сложное впереди». Расклады для Яна Непомнящего на концовку Турнира претендентов
15:48 Ангелина Николаева

В десятом туре Непомнящий сыграет с азербайджанским гроссмейстером Теймуром Раджабовым, на счету которого сейчас четыре очка. По ходу турнира Раджабов шесть раз сыграл вничью, дважды проиграл и один раз выиграл партию.

В третьем туре партия Раджабова и Непомнящего закончилась ничьей. «Чемпионат» вспоминает, как это было.

Ян Непомнящий сыграл рекордно быструю партию. Его соперник даже не подумал о победе Ян Непомнящий сыграл рекордно быструю партию. Его соперник даже не подумал о победе
15:41 Ангелина Николаева

Пары десятого тура

Рихард Раппорт — Дин Лижэнь
Ян-Кшиштоф Дуда — Фабиано Каруана
Ян Непомнящий — Теймур Раджабов
Хикару Накамура — Алиреза Фируджа

15:41 Ангелина Николаева

Сегодня пройдёт десятый тур Турнира претендентов — 2022!

После девяти игровых дней Ян Непомнящий остаётся лидером шахматного турнира. В активе российского гроссмейстера 6,5 очка. У его ближайшего преследователя Фабиано Каруаны — 5,5 очка.

Сегодня у Непомнящего есть все шансы упрочить своё положение!

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