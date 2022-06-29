Турнир претендентов — 2022. Финальный рывок Яна Непомнящего к победе. LIVE

В среду, 29 июня, в Мадриде пройдут партии 10-го тура шахматного турнира претендентов — 2022. Лидер соревнований россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами сыграет против азербайджанца Теймура Раджабова. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию ключевой партии концовки турнира.
Все партии начнутся в 16:00 по московскому времени.
Сa8 сыграл Раджабов, и теперь впервые за партию задумался Непомнящий.
И вновь Раджабов размышляет над позицией. За 17 ходов он уже потратил на 15 минут больше Непомнящего.
Фa5 делает ход азербайджанский гроссмейстер. Непомнящий быстро играет Сd2.
Задумался после 16-го хода Непомнящего Раджабов.
Достаточно быстро начал игру Непомнящий. На первые 16 ходов у него ушло семь минут.
Сегодня российская шахматистка Александра Костенюк сделала первый ход в партии Рихарда Раппорта и Дин Лижэня.
Позиция в партии Непомнящий — Раджабов после десяти ходов. Оба шахматиста потратили по четыре минуты.
Начало партий десятого тура
Ян Непомнящий сегодня играет белыми, и он начинает партию с хода d4. Каталонское начало на доске.
В девятом туре Ян Непомнящий чёрными сыграл вничью со своим основным преследователем — Фабиано Каруаной. Это позволило россиянину сохранить комфортное преимущество.
Впереди пять заключительных партий турнира претендентов — 2022. Разбираемся, сможет ли Непомнящий сохранить лидерство и стать победителем турнира?
В десятом туре Непомнящий сыграет с азербайджанским гроссмейстером Теймуром Раджабовым, на счету которого сейчас четыре очка. По ходу турнира Раджабов шесть раз сыграл вничью, дважды проиграл и один раз выиграл партию.
В третьем туре партия Раджабова и Непомнящего закончилась ничьей. «Чемпионат» вспоминает, как это было.
Пары десятого тура
Рихард Раппорт — Дин Лижэнь
Ян-Кшиштоф Дуда — Фабиано Каруана
Ян Непомнящий — Теймур Раджабов
Хикару Накамура — Алиреза Фируджа
Сегодня пройдёт десятый тур Турнира претендентов — 2022!
После девяти игровых дней Ян Непомнящий остаётся лидером шахматного турнира. В активе российского гроссмейстера 6,5 очка. У его ближайшего преследователя Фабиано Каруаны — 5,5 очка.
Сегодня у Непомнящего есть все шансы упрочить своё положение!
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