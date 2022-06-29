В 1974 году матч между Тиграном Петросяном и Виктором Корчным едва не закончился дракой.

«Шанс надо искать на столе, а не под столом». Громкий скандал на турнире претендентов

На Турнире претендентов – 2022 в Мадриде уверенно лидирует россиянин Ян Непомнящий. Сам турнир проходит практически без скандалов, если не считать того, что Непомнящему организаторы запретили брать на партию свой термос из-за логотипа российской компании, а американца Хикару Накамуру заставили писать объяснительную за то, что пришёл на партию в джинсах.

Но разве можно назвать эти инциденты скандалами по сравнению с тем, что происходило в Одессе в 1974-м? Тогда в полуфинале претендентского цикла сошлись советские гроссмейстеры Виктор Корчной и Тигран Петросян.

Матч едва не закончился дракой. И в итоге даже не был доигран!

«Холодная война началась у нас давным-давно»

В 1974 году отношения между Корчным и Петросяном сложно было назвать дружескими. До открытой ненависти между советскими гроссмейстерами дело не доходило, но, как оказалось, всё было впереди.

Говорят, что молодые Корчной и Петросян что-то не поделили совсем уж в далёкие времена, и однажды на юношеском чемпионате СССР дело дошло до драки в гостиничном номере. Что именно стало причиной рукоприкладства, неизвестно. Оба молодые, горячие, так что остаётся только догадываться.

Но отношения между шахматистами испортились не после этой драки, а за десять лет до того самого матча в Одессе. А ведь они дружили и помогали друг другу! Как говорил Анатолий Карпов, на турнире претендентов в Кюрасао в 1962-м Корчной поддался Петросяну, чтобы тот стал первым и вышел на чемпионский матч с Михаилом Ботвинником. Тот матч в 1963-м закончился победой Петросяна, который стал девятым чемпионом мира.

Через год Корчной на турнире в Ереване проявил принципиальность и обыграл Петросяна на глазах его земляков, став победителем. Из-за этого, по слухам, жена чемпиона мира пыталась убедить жену победителя турнира, что тот отмечает выигрыш с любовницей. Корчной даже в своих мемуарах позже отмечал, что эпизод с распространением сплетен действительно был.

В 1971-м Корчной в матче претендентов якобы по настоянию Спорткомитета СССР специально проиграл Петросяну, чтобы именно девятый чемпион вышел в финал отбора и сыграл с Бобби Фишером. Оборонительная тактика Петросяна должна была стать оружием против американского гения. Но не стала.

Возможно, потому что Корчной отказался помогать своему принципиальному сопернику, заявив, что тот делает позорные ходы, к которым он не хотел бы иметь никакого отношения. Петросян был разгромлен Фишером.

«Вам мат!»

В общем, в апреле 1974-го в Одессе сошлись принципиальные соперники, которым предстояло определить финалиста претендентского цикла, который тогда проходил в формате плей-офф, а не кругового турнира.

Матч проходил в украинском драматическом театре на импровизированной сцене, сколоченной из досок. На этой круглой сцене был поставлен игровой стол. Правила простые: матч продолжается до тех пор, пока один из участников не одержит четыре победы.

Корчному и Петросяну организаторы предоставили абсолютно одинаковые номера люкс в одной из гостиниц, обеспечивали абсолютно одинаковыми продуктами и возили на партии на одинаковых «Волгах».

Корчной был подготовлен гораздо лучше. Что и продемонстрировал в первой же партии, когда просто разгромил своего соперника. Петросян удивительным образом пропустил острейший ход Корчного и не услышал, как тот предупредил его: «Вам мат!». Действительно, следующим ход Петросян получил мат.

Тут необходимо пояснение. Девятый чемпион мира пользовался слуховым аппаратом, но во время партий зачастую снимал его. Потому и не услышал восклицания соперника. Зато увидел своё поражение.

После четырёх партий счёт был 2:1 в пользу Корчного. А во время пятой партии произошёл скандал.

Удары на столе и под столом

Корчной в пятой партии наседал на Петросяна, имел преимущество. А ещё – во время партии соперники обменялись ударами ногами под столом. Петросян и по ходу предыдущих партий сильно мотал ногой, задевая ногу Корчного и раскачивая сцену. Тот вначале не реагировал, а потом ответил. И вдобавок кулаком по столу грохнул со словами: «Свой шанс нужно искать на столе, а не под столом». Петросян этих слов не слышал, но ударом был взбешён.

Партия была отложена, а вечером до девятого чемпиона мира донесли те слова, которые сказал Корчной. На доигрывание Петросян не явился, счёт стал 3:1 в пользу ленинградца. Ему оставалось выиграть только одну партию.

Но соперники больше так и не появились в игровом зале. Петросян попал в больницу с жалобами на боли в почках и отказался продолжать матч, потребовав извинений. Корчной извиняться отказался, но готов был переиграть злополучную партию. Организаторы установили под столом перегородку.

Петросяну было засчитано поражение, с которым экс-чемпион мира не согласился, подав апелляцию в Спорткомитет. Но апелляция была отклонена.

Корчной был объявлен победителем и вышел на финальный матч с Анатолием Карповым. Карпов тогда переиграл Корчного и должен был сыграть чемпионский матч, но Бобби Фишер на него не вышел, поэтому молодого советского гроссмейстера без боя объявили чемпионом мира.

А Корчной больше никогда не разговаривал с Петросяном – даже когда обыгрывал его на следующих турнирах. Продолжалось это десять лет, до самой смерти шахматиста. В 1984-м девятый чемпион мира скончался от рака.