Российский гроссмейстер надёжно сыграл против Теймура Раджабова и за счёт этого упрочил своё лидерство в турнирной таблице.

Синица в руках. Партия, приблизившая Яна Непомнящего к победе в Турнире претендентов

Мудрая и выдержанная стратегия российского гроссмейстера Яна Непомнящего продолжает приносить свои плоды! В поединке против Теймура Раджабова россиянин предпочёл синицу в руках, в то время как его преследователь Фабиано Каруана неудачно сыграл против Ян-Кшиштофа Дуды, и за четыре тура до финиша разрыв между лидером и американцем вырос до 1,5 очка!

В 1950-м единственный раз за всю историю претендентских Давиду Бронштейну, отставая на очко, удалось догнать Исаака Болеславского и выиграть у него дополнительный матч, но полтора очка никто и никогда не отыгрывал. Теперь Яну главное не расслабиться преждевременно.

Турнир претендентов — 2022, 10-й тур

Ян Непомнящий (Россия) — Теймур Раджабов (Азербайджан)

1. d4 Кf6 2. c4 e6 3. Кf3 d5 4. g3 Сe7 5. Сg2 0–0 6. 0–0 d:c4

Самый надёжный вариант каталонского начала – Непомнящий сам готовил эту линию к противостоянию с Карлсеном.

7. Фc2 b5

Современная гамбитная линия. Чёрные готовы сами предложить белым жертву пешки, лишь бы расставить поактивнее фигуры.

8. a4 Сb7 9. a:b5 a6

10. Кc3

Достаточно часто белые пытались выиграть пешку 10. b:a6 К:a6 11. Ф:c4 Сd5 12. Фc3 c5 13. Сe3 Кe4 14. Фe1 Кb4 15. Л:a8 Ф:a8 16. Кc3 и потом попробовать её реализовать, но на практике чёрные, особенно внимательно посмотревшие позицию на компьютере, без особых проблем достигали ничейной гавани. Ян же старается действовать без риска. Пешку он не забирает, стараясь сохранить небольшое давление.

10… a:b5 11. Л:a8 С:a8 12. К:b5 Сd5 13. Сf4 c5 14. d:c5 Фa5!

Точный ход, в случае 14… С:c5 15. b3 чёрные могли остаться без пешки и компенсации.

15. Кc3 Ф:c5 16. Сe3

Новинка. На практике встречалось 16. Лc1 Лc8 17. К:d5 К:d5 18. С:b8 Л:b8 19. Кd2 g6 20. К:c4 Сg5 21. e3 Сf6, и встречное давление на пункт b2 в разноцвете позволяет чёрным (хоть они и без пешки) достичь ничьей.

16… Фa5 17. Сd2 Сa8 18. Кd1 Фc5 19. Кe3

Замысел белых в этой перестройке. Вдруг удастся с комфортом забрать пехотинца на с4? Но Раджабов начеку.

19… Лc8 20. Лc1 Сd5 21. К:d5 К:d5

Разумеется, не 21… e:d5? 22. b3.

22. Кe5

Теперь на 22. b3? есть 22… c3!, поэтому чёрные могут вздохнуть свободно.

22… Кb6 23. Фe4 Сf6

24. Сc3

Важная тонкость заключается в том, что после 24. К:c4 К:c4 25. b3 у чёрных есть 25… К:d2! 26. Л:c5 Л:c5 27. Фf4 Лc1+ 28. Сf1 Л:f1+ 29. Крg2 Кa6 30. Ф:d2 Лa1, и они получают за ферзя целый склад фигур. Поэтому Ян берёт курс на размены.

24… К8d7 25. Сd4 Фd6 26. К:d7 С:d4 27. К:b6 Ф:b6 28. e3 С:b2 29. Л:c4 Фa6

На доске возникла полная симметрия, разноцветные слоны – предвестники ничьей, и Теймуру осталось только не зевнуть 29… Л:c4?? 30. Фa8+ с матом. С доски исчезли ладьи, потом ферзи.

30. Л:c8+ Ф:c8 31. Фb7 Ф:b7 32. С:b7 g6 33. Крg2 Крg7 34. Сa8 Сa1 35. Сb7 Сb2 36. Сa8 Сa1 37. Сb7 Сb2

Соперники согласились на ничью.



В 11-м туре Яна ждёт супербитва с Алирезой Фируджей – как бы ни было тяжело в турнире иранскому вундеркинду с французской пропиской, он продолжает бороться в каждой партии. По сути, это последний шанс тройки преследователей россиянина – ведь Каруану уже настигли Дин Лижэнь и Хикару Накамура. Фабиано и китайский гроссмейстер сыграют между собой, а звёздного стримера ждёт дуэль с Рихардом Раппортом.