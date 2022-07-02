А ведь совсем недавно многие верили, что спорт вне политики.

«Требуем исключить Россию». 33 страны западного мира объединились против нас в спорте

Совсем недавно все ещё верили в принцип «спорт вне политики». Сейчас он кажется если не полной глупостью, то большим заблуждением.

Главы спортивных ведомств 33 стран подписали заявление с требованием приостановить членство России и Беларуси в международных спортивных федерациях, а также запретить телевизионные трансляции международных соревнований в этих странах. «Вне политики», говорите?

«Требуем приостановить членство России»

О заявлении об «ограничениях, которыми должны быть объяты спортсмены из России и Беларуси в контексте того, что происходит в последние месяцы на Украине», рассказал министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.

«Мы требуем приостановить членство спортивных федераций России и Беларуси в международных организациях, требуем исключить представителей России и Беларуси из управляющих органов международных федераций, а также приостановить телевизионные трансляции международных спортивных событий на территориях России и Беларуси», – передаёт ТАСС.

По словам польского министра, решение о создании заявления связано с тем, что некоторые спортивные федерации могут допустить российских спортсменов до участия в международных соревнованиях. В качестве примера он приводит, Международную федерацию бобслея и скелетона, которая совсем недавно восстановила членство Федерации бобслея России.

Нетрудно предположить, чьи подписи стоят под заявлением: 25 представителей стран ЕС, а также министров спорта из Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и Канады. Согласно данным зарубежных СМИ, с предложением Польши о подписании документа не согласились представители Швейцарии, Венгрии и Болгарии.

«Польский гнида не знает, как нас остановить»

В России это заявление вызвало резкую реакцию. Особенно жёстко высказалась заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Я была в австралийском зоопарке. Там кормили львов. Я видела, как они их драли, разрывали на части. Главный у них лапой бил шавок поменьше, которые объедали живых косуль. Эта картина напоминает мне то, что происходит сейчас. Они хотят не только нашей крови, но и нашего мяса. Этот польский гнида не знает, как нас остановить. Чем мы мешаем ему и полякам развиваться? Какое он имеет право так издеваться над людьми?

Пусть они все скажут, что они хотят. Вот поляки 100 лет в фигурном катании, а результатов нет. Сейчас взяли русскую девочку, стараются пристроить. Если наших снимут, то эта девочка будет в призах. Поляки — дряни и фашисты. По-другому с сильными бороться не могут», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости».

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала заявление вполне ожидаемым:

«Это недружественные нам страны, этого и следовало ожидать, вот и всё, – сказала Винер-Усманова. – Ничего нового мы не узнали. Совершенно не удивили. Подписали и подписали, это их мнение. Причём давнишнее», – приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

«Заявки, носящие дискриминационный характер»

Министр спорта России Олег Матыцин в весьма дипломатичной форме отметил дискриминационный характер этого документа.

«Авторы документа – государственные деятели, министры спорта, их подписи противоречат позиции невмешательства государств в деятельность независимых спортивных организаций. С одной стороны, сейчас мы видим продуктивный подход федераций, которые допускают российских спортсменов до международных турниров и осознают важность работы с нашими представителями в руководящих органах. С другой стороны, ещё есть такие коллективные заявки, носящие конкретный дискриминационный характер. Подобные заявления в действительности не отстаивают интересы спортсменов.

Мы активно взаимодействуем со всеми странами, кто готов к развитию спорта через организацию открытых соревнований, поддержку спортсменов, обмен опытом и профессиональный диалог – эта работа сейчас важнее, ведь Россия была и остаётся гарантом сохранения единства мирового спорта», – приводит слова министра спорта ТАСС.

Возымеет ли какое-то действие подписанное заявление – сказать трудно. Во многих значимых видах спорта число членов международных федераций переваливает за сотню. Могут ли 33 влиятельных и богатых члена продавить своё решение, несмотря на мнение большинства, – мы скоро узнаем.