Ян снова показал класс. Партия, которая принесла Непомнящему победу в турнире претендентов

За два тура до завершения Турнира претендентов – 2022 россиянин Ян Непомнящий оторвался от своих соперников так сильно, что даже ничья приносила ему досрочное первое место. Откладывать фиксацию успешного для себя результата Ян не стал – добился белыми ничьей с Раппортом.

Верный своему боевому стилю венгр вышел чёрными в сложнейший вариант сицилианской защиты – систему Раузера. Однако Непомнящий был начеку и избрал очень надёжную линию, где у чёрных не оказалось больших возможностей для игры на победу – Раппорту пришлось делать аккуратные, уравнивающие ходы. В итоге и была зафиксирована ничья, которая принесла Яна столь долгожданную победу в турнире претендентов!

Турнир претендентов – 2022, 13-й тур

Ян Непомнящий (Россия) – Рихард Раппорт (Венгрия)

1. e4 c5 2. Кf3 Кc6 3. d4 c:d4 4. К:d4 Кf6 5. Кc3 d6 6. Сg5 e6 7. Фd2 a6 8. 0–0–0 Сd7

Зачастую, когда чёрным нужно во чтобы то не стало выиграть, они обращаются к рискованному, но боевому варианту Раузера. Например, в московском претендентском сюда выходил Фабиано Каруана в решающей партии против Сергея Карякина – в итоге тогда победил россиянин, но, в целом, по дебюту американец стоял весьма неплохо. Сейчас к очень боевым позициям ведёт 9. f4 Сe7 10. Кf3 b5 11. С:f6 (или 11. e5 b4) 11… g:f6, однако Ян сразу меняет коней, уменьшая атакующий потенциал соперника.

9. К:c6 С:c6 10. f3 h6 11. Сf4

Неудачно 11. Сh4?! К:e4, однако теперь чёрным удается прорыв в центре.

11… d5 12. Фe1 Сb4

Связка на связку! На самом деле, это уже всё давно известно, и в теории дело обычно заканчивалось примерным равенством.

13. a3

13… С:c3!

В XX веке чёрные пробовали жертвовать здесь ферзя 13… Сa5 14. e:d5 К:d5 15. b4 К:f4 16. Л:d8+ С:d8, но современная теория отдает тут предпочтение белым – Рихард, помня урок первого круга, не идёт на запредельный риск.

14. Ф:c3 0–0 15. Сe5 Лc8

При 15… Кd7 16. Сd6 у белых два слона и несколько лучшие шансы, поэтому венгерский гроссмейстер угрожает надавить по линии «с» и допускает переход в окончание. Чуть более приятно у Непомнящего, но не более того.

16. С:f6 Ф:f6 17. Ф:f6 g:f6 18. e:d5 С:d5 19. Лd4 f5

Обычно чёрные играли здесь 19… Лfd8, а ход чёрных – новинка! Раппорт старается сразу начать контригру на королевском фланге. Пока белые не занялись его слабыми пешками или на начали двигать пешечное большинство на фланге ферзевом.

20. Сd3 Сc6 21. Лd1 Крg7 22. Сe2 Крf6 23. Лh4 Крg5 24. g3

24… Лfd8

От Раппорта требуется аккуратность, например, в случае 24… e5? 25. Лd6 у чёрных возникают серьезные проблемы. Но венгр меняет пару ладей и находит удачную стойку.

25. Лhd4 Л:d4 26. Л:d4 e5 27. f4+ e:f4 28. Л:f4

Непомнящий зафиксировал слабости чёрных, но в ответ Раппорт ставит сильного слона на е4, после чего становится ясно – позиции обоих противников неприступны, и ничья неизбежна.

28… Сe4 29. c3 Лd8 30. Сd1

Увы, если белые переводят ладью 30. Лf1 Лd7 31. Лd1 Л:d1+ 32. Кр:d1, то следует освобождающее 32… f4.

30… Лd7 31. Сc2 Лe7 32. Сd1 Лd7 33. Сc2 Лe7 34. Сd1, и соперники согласились на ничью. Ян Непомнящий в 2023 году сыграет новый матч на первенство мира! А уж согласится ли биться с ним Магнус Карлсен – это отдельная интрига.