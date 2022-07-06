Великий Бобби Фишер хотел матч с Анатолием Карповым на своих условиях. В итоге остался без титула и в шахматы больше не играл.

Карлсен может доиграться. Однажды чемпион мира слишком много капризничал и лишился короны

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен назвал Международной федерации условия, на которых готов рассмотреть возможность сыграть матч с победителем Турнира по претендентов Яном Непомнящим. Официально эти условия нигде не опубликованы, но вроде бы лучшего шахматиста мира не устраивает формат матча. Интересно, что Карлсен уже капризничал 10 лет назад, и тогда был изменён формат претендентского цикла.

Но есть в шахматной истории и другой яркий пример. В 1975-м тогдашний чемпион мира Роберт Фишер отказался играть матч с советским претендентом Анатолием Карповым. Американца тоже не устраивал формат матча, а в итоге он был лишён своего звания и навсегда распрощался с шахматами.

Магнус Карлсен Фото: NurPhoto via Getty Images

Чего хочет Карлсен?

Сразу после победы в декабре 2021 года в чемпионском матче с Яном Непомнящим норвежец объявил, что вряд ли согласится вновь защищать титул в чемпионском матче, если его соперником будет не юный иранский шахматист с французским гражданством Алиреза Фируджа.

В июле 2022 года Фируджа провалился в турнире претендентов в Мадриде, а Ян Непомнящий установил абсолютный рекорд соревнований, победив с высочайшим результатом – 9,5 очка из 14 возможных. Россиянин обыграл Фируджу дважды – и чёрными, и белыми. Словно назло Карлсену.

Но чемпион пока отказывается говорить о Непомнящем как о возможном сопернике по чемпионскому матчу, намеченному на 2023 год. Норвежца не устраивает формат проведения матча. Предыдущий игрался из 14 партий с классическим контролем времени. В случае ничьей в классику – тай-брейк. Гроссмейстеры играли по три подряд партии перед выходным.

Сейчас норвежец, по слухам, вроде бы хочет сыграть матч в формате сетов, то есть поделить 12 классических партий на три блока по четыре. В случае ничьей в блоке партий – тай-брейк для определения победителя сета. В матче побеждает тот, кто выиграет два сета из трёх.

Всерьёз говорить именно о таком формате сложно, так как официальных данных нигде нет, да и менять правила по ходу игры – неправильно. Есть лишь один факт относительно предстоящего матча. Генсек ФИДЕ Эмиль Сутовский утверждает, что Магнус должен дать окончательный ответ до 20 июля.

Бобби Фишер Фото: David Attie/Getty Images

64 требования Фишера

Что будет, если Карлсен откажется играть чемпионский матч? По правилам он должен быть лишён титула чемпиона мира, а это звание должны разыграть победитель Турнира претендентов (Ян Непомнящий) и гроссмейстер, занявший второе место (Дин Лижэнь). Стоит сказать, что раньше такого правила не было.

Может быть, и зря. В 1975-м после победы в финальном матче претендентов над Виктором Корчным в чемпионский матч пробился молодой советский талант Анатолий Карпов. Именно он планировал отобрать корону у американца Роберта Фишера, победившего в 1972-м в Рейкьявике Бориса Спасского.

2 января 1975 года ФИДЕ объявила конкурс на проведение чемпионского матча. Заявки на проведение подали Милан, Мехико и Манила. Мексиканцы обещали $ 1,5 млн в качестве призового фонда, но разве могло это сравниться с филиппинским предложением в $ 5 млн? Президент ФИДЕ Макс Эйве объявил, что матч между Карповым и Фишером начнётся 1 апреля в Маниле.

Американец, однако, выставил сразу 64 условия, которые в большинстве своём были абсолютно нормальными и касались, например, света в игровом зале, поведения зрителей, дележа призового фонда и тому подобного. Но главными были совсем другие требования. Первое: матч должен продолжаться до 10 выигранных партий без учёта ничьих. Второе: общее количество играемых партий не регламентируется. Третье: при счёте 9:9 чемпион сохраняет своё звание. ФИДЕ же предлагала играть лишь до шести побед.

На внеочередном конгрессе ФИДЕ требование Фишера, что матч должен играться без ограничения числа партий, было удовлетворено. Карпов и советская сторона согласились и на то, чтобы играть до 10 побед. Но конгресс отклонил требования о сохранении за чемпионом звания при счёте 9:9.

Это было единственное из 64 требований Фишера, которое оказалось отклонено. И чемпион мира заявил, что в таком случае играть не хочет.

Анатолий Карпов Фото: Corbis via Getty Images

Ультиматум без ответа

Переговоры Эйве с Фишером ни к чему не привели. Президент ФИДЕ дал чемпиону время до 11 часов утра 3 апреля 1975 года, пригрозив лишением титула. Матч, напомним, должен был начаться ещё 1 апреля.

Фишер на ультиматум ФИДЕ никак не отреагировал и 3 апреля был лишён своего титула. А советский гроссмейстер Анатолий Карпов без чемпионского матча был объявлен новым обладателем короны.

Международная федерация тогда не стала прогибаться под требования безоговорочно сильнейшего шахматиста мира. Об истинных причинах отказа Бобби Фишера можно рассуждать долго, но сам он на эту тему молчал. Было популярно предположение, что американец просто испугался молодого советского гроссмейстера, но его опровергал даже сам Карпов.

Впоследствии новый чемпион мира и экс-чемпион несколько раз пытались договориться о неофициальном матче, ходили разговоры о гигантском даже по сегодняшним меркам призовом фонде в $ 5-7 млн, но Фишер в итоге вновь выдвинул невыполнимые требования и опять отказался. К сожалению, мир так и не увидел интереснейшее противостояние Фишера и Карпова.

Хочется верить, что Магнус Карлсен проявит большее благоразумие, а ФИДЕ — честность и принципиальность.