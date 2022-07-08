«Это на их совести». Российские гандболистки массово перебираются в европейские клубы

Только так они могут выступать на международном уровне. Но наш национальный чемпионат многое теряет.

Санкции в отношении российского спорта из-за политических событий не обошли и гандбол. В конце февраля Европейская федерация гандбола (EHF) отстранила российские клубы от участия в международных турнирах.

Да, российские зрители привыкли жить без еврокубков и матчей сборной России, но начинает проявляться и отложенный эффект санкций: лучшие гандболистки России, похоже, не намерены ждать возвращения на мировую арену. Спортсменки одна за другой переходят в европейские команды. Где, кстати, несмотря на санкции, нашим чемпионкам очень рады.

Но хорошо это или плохо?

«Мы провели политическое расследование»

Самым громким трансфером можно назвать переход лучшей российской гандболистки Анны Вяхиревой из «Ростова-Дон» в норвежский «Вайперс» – сильнейший европейски клуб, выигравший две последние Лиги чемпионов.

Сразу несколько мощных клубов Европы хотели заполучить 27-летнюю олимпийскую чемпионку, лучшего игрока Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. «Бухарест», например, предлагал Вяхиревой € 20 тыс. ежемесячно, а это – самая высокая зарплата в женском гандболе в мире! Но Анна выбрала Норвегию, и, сколько ей будут платить там, пока неизвестно.

О заключении контракта с российской гандболисткой рассказывал главный тренер норвежского гандбольного клуба «Вайперс» Уле Густав Йекстад:

«Были кое-какие изыскания в отношении политики. Мы провели довольно тщательное политическое расследование как среди федерации гандбола, так и среди наших спонсоров. И получили только положительные отзывы.

«Всё определила Лига чемпионов»

Также в европейские клубы переходят сразу три гандболистки московского ЦСКА. Олимпийская чемпионка Марина Судакова переходит в «Бухарест», а 21-летняя Валерия Маслова продолжит карьеру во французском «Метце». За словенский «Крим» на условиях аренды будет играть разыгрывающая московского ЦСКА и капитан сборной России Дарья Дмитриева.

Дарья Дмитриева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сама Дарья прямо объяснила, что её переход в Европу связан именно с запретом на участие в Лиге чемпионов российских команд.

«Конечно, сейчас всё определила Лига чемпионов. Хочется не просто участвовать в таком турнире, но и попытаться выиграть его. Через агента поступала информация, что были и другие предложения. Без конкретики, но как с Балкан, так и из Скандинавии. Выбрали Словению.

Хотела бы пожелать ЦСКА вернуть чемпионский титул в новом году. Да и вообще выиграть всё, что на данный момент есть. А когда снова будет возможность участвовать в Лиге чемпионов, победить и там: надеюсь, это произойдёт уже с моим участием», – цитирует Дарью «Быстрый центр».

«Такие поступки я осуждаю»

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв отметил, что с пониманием относится к гандболисткам, решившим перебраться в Европу:

«Нам абсолютно понятны мотивы переходов наших звёздных игроков в сильные европейские клубы. Дарья – заслуженный мастер спорта, победитель и серебряный призёр двух последних Олимпиад, капитан сборной России. Она мужественный человек, который во многом играет не благодаря, а вопреки. Перенесла серьёзную травму – разрыв ахиллова сухожилия, долго восстанавливалась, но вернулась на высочайший уровень. И желание не терять статус игрока экстра-класса стало главной причиной перехода в «Крим» – команду, располагающую приличным составом и выступающую в Лиге чемпионов. Важно, что она уходит в аренду, и если ситуация с допуском российских клубов на международную арену изменится, то Дарья будет готова вернуться и продолжать выступления за ЦСКА», – отметил Шишкарёв.

Евгений Трефилов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Однако не все придерживаются такого мнения. Например, бывший главный тренер женской сборной России, а ныне первый вице-президент ФГР Евгений Трефилов решение Вяхиревой перейти в норвежский клуб осудил:

«Я негативно отношусь к этому. Если бы в схожей ситуации норвежский клуб попросил остаться игроков уровня Катрин Лунде, то они бы не уехали в Россию или Румынию, а остались дома. Мы распустились, временно отношение к куску территории, который называется Россия, стало плёвым. Меня могут обвинить в ложном патриотизме или назвать другим словом, но я считаю, что у человека отношение к месту, в котором он родился, должно быть иным. Пусть на меня обижаются, но такие поступки я осуждаю, считаю, что люди поступили неправильно», — приводит слова Трефилова ТАСС.

«Ну перешла и перешла»

Также Трефилов прокомментировал переход Валерии Масловой и отметил, что уход спортсменок в иностранные клубы – это удар по российскому гандболу:

«Это отвратительно. Ну перешла и перешла. Единственное, что теперь уровень гандбола понижается в стране, остальное на их совести.

У неё был подписан контракт с ЦСКА, были созданы идеальные условия. Они все плюнули в компот, который поставил Шишкарёв. Почему отношусь отвратительно? На сегодняшний день у нас два спонсора, которые вкладывают большие средства и пытаются поддержать гандбол. Захотят ли они теперь вкладывать ещё?» – приводит слова Трефилова Metaratings.

Валерия Маслова Фото: vk.com/whccska

Понять выдающегося тренера, всей душой болеющего за российский гандбол, безусловно, можно. Отъезд одной только Вяхиревой – это серьёзный удар. А если чемпионат России покидает целая группа лидеров – это совсем уж неприятно. Как бы всё это не превратилось в массовый исход: всё-таки в России много классных гандболисток, которых охотно зовут в Европу.

Но и ограничивать девушек – не выход. У них есть и семьи, и спортивные амбиции, и желание поиграть где-то ещё, кроме России. Прямо сейчас – вполне удобный момент, чтобы попробовать себя за рубежом. А нашим клубам, видимо, пока придётся сосредоточиться на воспитании новых звёзд.