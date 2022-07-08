«Единственный выход». Известная российская легкоатлетка сменила гражданство ради Олимпиады

Лучшая легкоатлетка России в марафонском беге объявила о переходе в Киргизию. Главной причиной такого решения Сардана Трофимова назвала невозможность выступать на международных турнирах, пропуск двух подряд Олимпиад и туманные перспективы в родной стране. 34-летняя спортсменка нацелена выступить на Играх-2024 в Париже, если отберётся туда в составе новой команды. Никаких юридических препятствий к этому нет.

Последуют ли за Трофимовой другие легкоатлеты, у которых сейчас вообще нет шансов стартовать нигде, кроме внутренних российских стартов?

«Это моя жизнь, моё время, мой труд»

Спортивные игры народов Якутии совершенно внезапно привлекли к себе внимание после заявления пятикратной чемпионки России в марафонском беге Сарданы Трофимовой. Она рассказывала о своей победе в беге на 5000 метров, о жаре, которая стоит сейчас в Усть-Алданском районе республики, как вдруг бабахнула сенсацией:

«Я получила обычное двойное гражданство Киргизии, сейчас рассматривается заявка по спортивному гражданству. Олимпийский комитет может дать карантин на несколько лет или вообще дать без карантина. Тогда у меня есть возможность поучаствовать в соревнованиях во Франции».

Чуть позже в комментарии телеграм-каналу Shelgorn спортсменка объяснила своё решение.

«После Олимпийских игр в Токио у меня пропала мотивация тренироваться. Я была очень раздавлена, хотя старалась это отрицать. Спортсмену нужна новая ступень, чтобы развиваться, а у нас этого нет уже седьмой год. Тогда и поняла, что это мой единственный выход. Это моя жизнь, моё время, мой труд», — сказала Трофимова.

Сардана Трофимова Фото: РИА Новости

Карантин Трофимова уже отбыла

Разве можно сказать, что спортсменка не права? Она отдала российскому спорту всё, что могла. Пока россиян допускали до международных стартов – бегала под российским флагом, затем, как и все наши легкоатлеты – выступала под нейтральным. Выполнила критерии для попадания на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и Токио, но не смогла пробежать ни там, ни там. Последний раз на крупном официальном турнире Сардана выступала в 2019-м на чемпионате мира в Дохе.

В 34 года она по-прежнему мечтает о том, чтобы пробежать на Олимпиаде. И не просто мечтает, а делает для этого всё возможное. Президент ВФЛА Ирина Привалова сказала, что федерация не будет требовать для Трофимовой обязательного карантина. Но Сардана, как и практически все наши легкоатлеты, выступала в качестве нейтральной спортсменки, а это значит, что никакого карантина и быть не может.

Иными словами, все российские легкоатлеты, за исключением выступавших на Олимпиаде в Токио (команду формировал Олимпийский комитет России, есть национальная привязка), могут договариваться с другими странами, получать сначала обычное гражданство, потом подавать заявку на спортивное и в случае её одобрения выступать без ограничений. Свой обязательный карантин они давно уже отбыли.

Случай Трофимовой может стать отправной точкой для остальных. Вопрос только в договорённостях. Европейские страны вряд ли будут заинтересованы в российских легкоатлетах, а вот азиатские – вариант.

Легкоатлетка уже направила заявку на открепление в ВФЛА, далее она получит спортивное гражданство Киргизии. Но вопрос допуска к международным стартам может решить только World Athletics.

«Спортсмены сборной не пойдут на такое»

Как воспринимать переход Трофимовой?

Наверняка многим будет близка позиция бывшего боксёра, ныне депутата Госдумы Николая Валуева.

«На мой взгляд, массовой смены гражданства российскими спортсменами на фоне отстранений от международных соревнований не будет. Мне кажется, спортсмены сборной страны не пойдут на такое, несмотря на незаконные санкции. В нынешнее время смена спортивного гражданства — это настоящее предательство. Поэтому на это мало кто решится», — говорил Валуев ещё в середине марта агентству «Р-Спорт».

Сардана Трофимова Фото: РИА Новости

Но многие примут позицию спортсменки, которая устала ждать восстановления ВФЛА в правах. Ведь и до событий на Украине российских легкоатлетов пускали на международные турниры в крайне ограниченном составе. В Токио поехали лишь 10 наших спортсменов, хотя нормативы для участия были выполнены у многих. Вечно ждать невозможно. И обвинять спортсменов в том, что они ищут возможности для выступления в международных соревнованиях, как минимум несправедливо.