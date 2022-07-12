«Идеальное преступление». Индийские фермеры изощрённо обманули любителей ставок из России

Организовали целую подставную лигу с качественными трансляциями и собирали деньги. Правда, через две недели их накрыла полиция.

История, появившаяся в индийской газете The Times of India, кажется, слишком хороша, чтобы быть фейком. Но даже если она в целом или в каких-то частях придумана, то придумана с хорошей фантазией. Проверить её достоверность не представляется возможным, поэтому просто перескажем как есть.

Если коротко, то на ферме в одном из городов Индии два десятка человек организовали подставную лигу по крикету, чтобы зарабатывать на собираемых ставках. Деньги фермерам с битами отправляли в основном из России.

Премьер-лига на ферме

Всю аферу организовал некий Шеб Давда из Гуджарата. Он якобы несколько месяцев жил в России, работал то ли в баре, то ли в ставочной конторе и, вероятно, обнаружил страстное желание некоторых россиян играть на ставках, причём порой на совершенно необычных для нашей страны видах спорта.

В Индии крикет – популярнейшая игра. Что-то в духе бейсбола. Её звёзды становятся национальными героями и получают огромные деньги. Мальчишки со всей Индии мечтают стать игроками – это быстрый социальный лифт.

Поэтому совершенно логично, что по всему миру, в том числе и в России, принимают ставки на матчи индийской национальной Премьер-лиги.

Джордж Докрелл, игрок сборной Ирландии Фото: Harry Murphy/Getty Images

Шеб Давда решил всё это использовать. Он организовал театрализованное представление, которое имитировало матчи Премьер-лиги, причём сделал это с размахом. Во-первых, нашёл подходящее поле на какой-то из ферм близ Гуджарата, а также подговорил местных фермеров побыть в роли профессиональных игроков. Разумеется, не бесплатно, а за 400 рупий на человека за игру. Сумма небольшая – порядка 300 российских рублей.

Давда привёз на ферму пять камер, позволяющих вести трансляцию в высоком разрешении, поставил вокруг поля галогеновые лампы так, чтобы казалось, что игра идёт на большом освещённом стадионе. Разумеется, всем «игрокам» полагалась форма существующих клубов, которую они переодевали от матча к матчу. Также на матчах работал комментатор, подражавший реальной звезде индийского спортивного телевидения Харше Бхогле. А специально обученный человек подкладывал на трансляции шум трибун из реальных матчей Премьер-лиги. В общем, работа была проделана колоссальная.

Кадр из трансляции

«Это сценарий для фильма!»

Предположительно, информация о матчах поддельной Премьер-лиги распространялась через соцсети. У людей, не знакомых с крикетом близко, вряд ли могли возникнуть какие-то серьёзные подозрения: качество картинки действительно довольно высокое. А календарь люди, делавшие ставки, видимо, не проверяли. Им было невдомёк, что индийская Премьер-лига завершилась несколько недель назад и сейчас команды отдыхают перед новым сезоном.

В заметке The Times of India сообщается, что ставки на эти инсценировки делали в основном люди из России. Особо выделены три города: Тверь, Воронеж и Москва. Сообщается, что мошенники успели заработать около $ 4 тыс., прежде чем фейковую лигу разоблачили и закрыли индийские полицейские.

«Я не могу перестать смеяться. Надо послушать этого комментатора», – отреагировал на новость в соцсетях настоящий Харше Бхогле.

Поклонники крикета в соцсетях также удивлялись находчивости мошенников.

«Это сценарий для фильма в Болливуде!»

«Идеальное преступление!»

«С нетерпением жду второго сезона».

«Вообще, у этих ребят стоит поучиться. Нашли нишевый продукт, провели исследование рынка, подготовили качественную презентацию и в конечном счёте заработали. Это заслуживает степени в экономике».

Если всё, рассказанное в индийской газете, правда, то остаётся посочувствовать обманутым людям и выразить надежду, что деньги им вернут. Но это определённо та история, в которой даже преступник вызывает восхищение.