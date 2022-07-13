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Великий британский чемпион Мо Фарах всю жизнь скрывал своё настоящее имя – кто он такой и что ему за это грозит

«Это не моё имя, это неправда». Великий британский чемпион оказался грандиозным обманщиком
Александр Федяков
Мо Фарах оказался грандиозным обманщиком
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Легендарный бегун Мо Фарах всю жизнь скрывал своё настоящее имя и происхождение. Оказалось, что он не имеет отношения к Великобритании.

Выдающийся британский легкоатлет Мо Фарах, прославившийся своими победами и «мо-сердечками» после финиша, решил раскрыть историю своего грандиозного обмана. На самом деле его зовут Хуссейн Абди Кахин. И дело не просто в смене имени. Спустя 30 лет он рассказал, что в Великобританию попал нелегально по чужим документам. Фактически его просто выкрали, а правда именно сейчас нужна для того, чтобы привлечь внимание к торговле людьми.

Вообще, Фарах мог и забыть правду – в его карьере такое уже случалось. И действительно ли он сейчас говорит то, что было в действительности?

«Это не моё имя, это неправда»

Признание Мо Фараха стало главной темой в британских СМИ. Хотя переписанные биографии – обычное дело в спорте. И только потом зачастую всплывают подробности, о которых главный герой либо забыл, либо не захотел упоминать, либо просто не успел рассказать при жизни.

К счастью, Мо Фарах вполне себе жив и здоров. Вот только про него стали забывать. Ну да, выиграл все забеги на 5000 м и 10 000 м на Олимпиадах в Лондоне и Рио, а ещё добавил шесть золотых медалей с чемпионатов мира, но это было давно. Последний раз про Фараха говорили пару лет назад в связи со скандалом на тему не указанных в протоколе допинг-контроля инъекций.

Великий британский чемпион Фарах обманывал допинг-контроль. Почему его не накажут Великий британский чемпион Фарах обманывал допинг-контроль. Почему его не накажут

Но сейчас он вновь главный герой инфополя.

«Меня знают под именем Мо Фарах, но это не моё имя, это неправда. На самом деле я родился в Сомалиленде, на севере Сомали, и меня зовут Хуссейн Абди Кахин. Да, я в прошлом говорил обратное, но теперь признаю, что мои родители никогда не были в Великобритании. Отец погиб в ходе беспорядков на родине, когда мне было всего четыре года, а с матерью меня разлучили. В девять лет меня нелегально вывезли в Лондон», – вот слова некогда сильнейшего стайера мира в фильме ВВС.

Мо Фарах на Олимпиаде в Рио (2016 год)

Мо Фарах на Олимпиаде в Рио (2016 год)

Фото: Ian Walton/Getty Images

Где правда, а где ложь?

Женщина, которая разлучила Фараха с матерью и дала мальчишке новое имя, заставляла его работать в доме и следить за собственными детьми. В школу в Западном Лондоне он пошёл в 12 лет, а в 14 лет учитель физкультуры Алан Уоткинсон разглядел в нём задатки отличного бегуна.

Фарах жил в доме той женщины три года. В трейлере к фильму есть момент, когда спортсмен вспоминает, что иногда запирался в ванной и плакал от обиды – он оставался без еды, если плохо работал по дому. А потом учитель Уоткинсон узнал от парня его историю, помог найти другую приёмную семью, после чего и началась спортивная карьера многократного олимпийского чемпиона.

Почему он всё рассказал сейчас? Потому что решил привлечь внимание общества к проблеме торговли людьми.

В своих предыдущих интервью на вопросы о своём происхождении Фарах утверждал, что уроженец Великобритании Муктар Фарах со своей сомалийской женой и шестью детьми вынуждены были бежать из Могадишо после начала гражданской войны. Якобы Мо со своим братом-близнецом Хасаном некоторое время жил у бабушки в Джибути, а затем будущий чемпион с двумя младшими братьями переехал с отцом в Лондон, с Хасаном его разлучили.

Интересно, кто придумал эту историю? И какая из биографий Фараха является правдивой? Можно просто читать то, что говорил чемпион раньше и что говорит сейчас, и брать в качестве сценария для фильма.

Несомненно лишь то, что именно Фарах выигрывал Олимпиады и чемпионаты мира, а в 2017-м королева Елизавета II посвятила спортсмена в рыцари.

«Все эти годы я хотел стать кем-то значимым, сделать что-то особенное, вывести свои результаты на высший уровень и стать олимпийском чемпионом. Это единственное, о чëм я мечтал», – сказал Фарах после той церемонии.

Мо Фарах на тренировочных сборах в Эфиопии

Мо Фарах на тренировочных сборах в Эфиопии

Фото: Michael Steele/Getty Images

Тёмная история

Все свои действительно великие победы Фарах одержал в сотрудничестве с тренером Альберто Салазаром.

Сейчас специалист дисквалифицирован на четыре года за назначение, применение и сбыт запрещённых препаратов. Совсем как Виктор Чёгин, только российский тренер наказан пожизненно. Кроме того, Салазар советовал своим спортсменам не указывать даже легальные способы вливания разрешённых препаратов в протоколах допинг-контроля.

В последнем и был уличён Мо Фарах. Он получал разрешённые дозы L-карнитина в виде инъекций, но не указывал этот факт в протоколе. Позже чемпион заявил, что просто забыл это сделать, хотя до этого отказывался признавать сам факт введения препарата. Журналисты ВВС чуть более двух лет назад раскопали эту историю и придали огласке, а британская федерация лёгкой атлетики заявила, что всё в полном порядке.

Кажется, Мо Фарах слишком много всего забывает.

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