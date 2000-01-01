Кого из россиян лишили шанса на медали ЧМ по лёгкой атлетике?
В американском Юджине наши спортсмены могли претендовать на золото и даже не на одно.
Василий Мизинов, спортивная ходьба
Мизинов – призёр последнего ЧМ в Дохе на дистанции в 20 км, он мог претендовать на медаль Олимпиады, если бы не дисквалификация за нарушение техники ходьбы.
Михаил Акименко, прыжки в высоту
В 2019 году Михаил завоевал серебро на ЧМ в Дохе, мог брать медаль и в Токио, но не получилось. Турнир в Юджине мог бы стать хорошим реваншем за неудачу на Играх.
Илья Иванюк, прыжки в высоту
На последнем ЧМ Иванюк завоевал бронзу, а сейчас он идет четвёртым в рейтинге от WA, так что претендовал бы на награды и в этом году.
Сергей Шубенков, бег на 110 м с барьерами
Чемпион мира-2015 мог бы побороться за медаль высшей пробы и в Юджине, но из-за общего бана этого сделать не получится.
Анжелика Сидорова, прыжки с шестом
Анжелика – четвёртая женщина в мире, которой удалось прыгнуть с шестом выше 5 метров. В этом сезоне у спортсменки результаты далеки от идеальных, но и мотивация не та – соревноваться приходится внутри России.
Мария Ласицкене, прыжки в высоту
Ласицкене – лидер мирового рейтинга в прыжках в высоту, она выиграла три чемпионата мира и вполне могла претендовать на четвертое золото.
Россиян лишили шанса на золото ЧМ по лёгкой атлетике. Пострадала не только Ласицкене
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