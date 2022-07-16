Самая крутая легкоатлетка мира завершила карьеру. Американка превзошла даже Усэйна Болта!

В США стартовал чемпионат мира по лёгкой атлетике. В первый день соревнований самая титулованная легкоатлетка мира Эллисон Феликс выиграла свою 19-ю медаль чемпионатов мира и завершила спортивную карьеру.
На домашнем чемпионате мира в Юджине 36-летняя Эллисон Феликс завоевала бронзу в смешанной эстафете 4х400 метров. И в очередной раз подтвердила, что именно она – самая крутая легкоатлетка мира в XXI веке.
«Икона спорта»
Эстафета для американской команды сложилась неудачно. Элайджа Годвин, выступивший на первом этапе, передал эстафету Эллисон Феликс первым, даже с небольшим преимуществом. Но прославленную чемпионку догнала доминиканка Марилейди Паулино. На третьем этапе Вернон Норвуд вернул лидерство американцам, но на заключительном этапе доминиканка Фиодализа Кофил обогнала Кеннеди Саймон, а Фемке Бол из Нидерландов, специализирующаяся на беге с барьерами, оставила США без серебра.
Тем не менее для Эллисон Феликс последний старт в карьере, подаривший бронзовую награду ЧМ-2022, стал настоящим праздником:
«Очень здорово, когда это происходит на домашнем стадионе. Мне всегда было немного завидно, когда спортсмен выступает в родных стенах и слышит рёв болельщиков. Сегодня мы это получили, и было здорово.
Эллисон Феликс
Фото: Steph Chambers/Getty Images
Каждое поражение, каждая неудача – это возможность стать лучше. Я не ожидала услышать от моих товарищей и молодых спортсменов так много слов благодарности и поддержки. Это был эмоциональный день, состоящий из одних сообщений. Я так рада знать, что этот спорт находится в надёжных руках!»
«Именно то, что она делала, и то, как она это делала, сделало её иконой в спорте. Для нас выйти и побороться за неё – это благословение», – рассказал Элайджа Годвин о совместном старте с легендарной чемпионкой.
«Мы просто хотели сделать всё возможное, чтобы Эллисон ушла из большого спорта с медалью домашнего турнира», – рассказала Кеннеди Саймон.
Текущий чемпионат мира – 10-й в карьере американки. Эллисон Феликс является семикратной олимпийской чемпионкой и 13-кратной чемпионкой мира, что делает её самой титулованной легкоатлеткой в истории.
«Олимпиец. Мать. Адвокат»
С завершением карьеры американскую чемпионку поздравил даже Google. Если вводить поисковый запрос «Allyson Michelle Felix», то на экране появляется анимированная картинка бегущей Феликс и надпись «Олимпиец. Мать. Адвокат», а также изображение легкоатлетки с дочерью на руках.
Дело в том, что в 2018 году Феликс столкнулась с осложнениями во время беременности, и её дочь родилась недоношенной. На момент рождения дочка спортсменки весила полтора килограмма и провела месяц в реанимации.
Ребёнку был необходим особенный уход, Эллисон не могла выступать на соревнованиях и, соответственно, зарабатывать. В это время её главный спонсор, компания Nike, сократил сумму контракта на 70%, а олимпийский комитет США не стал продлевать бесплатную страховку спортсменки.
Несмотря на все трудности, уже через полгода после рождения ребенка Эллисон удалось отобраться на чемпионат мира в Дохе, где она выиграла две золотые медали и опередила Усэйна Болта по количеству наград ЧМ.
При этом Эллисон завершила сотрудничество с Nike, создала свою линию спортивной обуви и начала заниматься защитой прав матерей-спортсменок. Также она является послом гуманитарной организации Right to Play.
Эллисон Феликс
Фото: Steph Chambers/Getty Images
Символично, что за последней гонкой в карьере Эллисон её трёхлетняя дочь Ками наблюдала с трибун. Эллисон же после финиша рассказала, что ей не терпится начать «нормальную» жизнь и сосредоточиться на семье.
Другие события ЧМ-2022
Первые медали турнира были разыграны в спортивной ходьбе на 20 км. Перуанка Кимберли Гарсия Леон выиграла золото и принесла своей стране первую в истории медаль мировых первенств. Японец Тосикадзу Яманиси защитил свой титул чемпиона и стал сильнейшим среди мужчин.
Самая сексуальная легкоатлетка мира Алиса Шмидт дебютировала на чемпионате мира в смешанной эстафете. Однако первый старт получился не совсем удачным – команда Германии заняла лишь пятое место во втором квалификационном забеге и не попала в финал. Планируется, что Алиса выступит в женской эстафете 4х400 метров 25 июля.
Не обошлось и без скандалов. Около ста спортсменов и официальных лиц не смогли попасть на чемпионат мира в США из-за проблем с визами. Так, чемпион Африки в беге на 100 м Фердинанд Оманьяла смог прилететь в Юджин только за 2 часа и 40 минут до старта своего квалификационного забега, но, несмотря на это, пробился в полуфинал. Показал скорость ещё до старта!
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