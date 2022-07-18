Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Скандал с Уинни Наньондо на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2022: упавшую бегунью пустили в финал после истерики

Детский сад, а не чемпионат мира! Судьи пустили в финал спортсменку, устроившую истерику
Андрей Шитихин
Скандал с Вилли Наньондо
Комментарии
Угандийская бегунья заревела после падения в полуфинале. И в качестве исключения её пропустили дальше. А что, так можно было?

Чемпионат мира по лёгкой атлетике, который проходит в США без участия российских спортсменов, без драм и скандалов не обходится. Американец Рэндольф Росс пытался фальсифицировать допинг-пробу, кениец Лоуренс Чероно попался на том же препарате, что и Камила Валиева.

А вот угандийка Винни Наньондо ни на чём не попалась. Она упала в полуфинальном забеге на 1500 м, стенала и билась на дорожке и финишировать не стала. Но в финале всё равно побежит – судьи её добрали!

«Я не хотела, чтобы так произошло»

Скандальный эпизод случился уже на выходе на финишную прямую. Итальянка Гайя Саббатини, бежавшая по внутреннему радиусу, попыталась пройти угандийку Винни Наньондо. В это время произошло несколько контактов.

После одного из них ноги Наньондо начали подкашиваться, она упала на дорожку и начала биться в истерике. Подниматься и финишировать она не стала, просто громко кричала. Саббатини, кстати, закончила забег шестой, но в финал не пробилась.

На повторе кажется, что Саббатини явно толкнула соперницу в спину, но не настолько, чтобы та свалилась, как подкошенная. Итальянка после забега отказалась признать, что толкалась, и назвала другую причину падения Наньондо.

Новость по теме
Угандийка упала в полуфинале ЧМ и закатила истерику. Её допустили до решающего забега

«Я допустила тактическую ошибку, позволив соперницам запереть меня в «бутылку». Когда выбиралась на более удобную позицию, чуть задела ногой за дорожку и споткнулась. Возможно, в этот момент моя нога коснулась её ноги, после чего она упала. Я не хотела, чтобы так произошло, но в забегах подобное порой бывает», — сказала Саббатини.

«Возьмите её в Премьер-лигу!»

Итальянка не пробилась в финал по времени, а затем судьи, пересмотрев повторы, вообще её дисквалифицировали за создание помех другому участнику. Казалось бы, эпизод исчерпан. Одна участница справедливо наказана, другая тоже вне финала, поскольку не стала подниматься и финишировать.
Но нет! Истерика, которую устроила Наньондо, не оставила арбитров равнодушными. В итоге угандийка была включена в число участниц финала 13-й. Вот так, даже и не думая пересекать линию финиша, Наньондо попала в финал.

Скандал на ЧМ по лёгкой атлетике. Американский чемпион попался на подделке допинг-пробы Скандал на ЧМ по лёгкой атлетике. Американский чемпион попался на подделке допинг-пробы
«Уважайте нас!» Главная звезда американской лёгкой атлетики не вышла на ЧМ и психанула «Уважайте нас!» Главная звезда американской лёгкой атлетики не вышла на ЧМ и психанула

На одном из крупнейших легкоатлетических форумов на сайте letsrun.com решения арбитров не понял никто. Не по дисквалификации Саббатини, а по тому, что угандийка попала в финал. По правилам, такое решение в отношении не закончившего забег участника может быть принято лишь в связи с «исключительными обстоятельствами».

«Наньондо немедленно должна быть задрафтована в НБА, либо перейти в клуб футбольной Премьер-лиги. Она вела себя так, словно это был последний день в её жизни. У неё уже не было сил, чтобы пробиться в финал по времени или занятому месту. Наньондо сделала всё, чтобы всем было видно, как она страдает. Не должно её быть в финале», – написал пользователь с ником TryAthlete.

«Наньондо должна была встать, добежать до финиша и подать протест. Тогда и вопросов бы не было. Она этого не сделала, а потому в финале бежать не может», – высказал мнение пользователь IltJ.

Остальные комментарии другими словами, порой агрессивными, но повторяют ту же точку зрения.

Вилли Наньондо в текущем рейтинге World Athletics занимает 10-е место. В полуфинал она с трудом пробилась как лаки-лузер.

Вилли Наньондо

Вилли Наньондо

Фото: Steph Chambers/Getty Images

Медали после моральных травм

Уже на втором чемпионате мира подряд повторяются истории, когда результаты скандально меняются после решения судей.

В Дохе-2019 польский метатель молота Войцех Новицки, который занял четвёртое место, как ни в чём не бывало поднялся на награждении на третью ступень пьедестала почёта. Руководитель польской федерации лёгкой атлетики Томаш Маевский тогда убедил судей, что они пропустили крошечный заступ в первой попытке, допущенный венгром Бенце Халасом. Это нанесло Новицки моральную травму, из-за которой он и не смог побороться за медаль.

Апелляция была принята к рассмотрению. Поляку решили вручить бронзовую награду. Но и Халаса медали не лишили. Во время церемонии венгр еле сдерживался от несправедливости, а Новицкому в соцсетях вопросы задавали даже польские болельщики.

Итоги финала с Шубенковым пересмотрены. Судьи, вы вообще что делаете?! Итоги финала с Шубенковым пересмотрены. Судьи, вы вообще что делаете?!
«Мужик, тебе не стыдно?» Самая гадкая медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике «Мужик, тебе не стыдно?» Самая гадкая медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике

На чемпионате мира – 2022 Войцех опять проиграл, но на этот раз хоть не заявлял, что далёкие попытки его вечного соперника Павла Файдека нанесли ему моральную травму.

Тогда же в Дохе испанец Орландо Ортега получил бронзовую награду в беге на 110 метров с барьерами, хотя финишировал только пятым. Испанская делегация убедила судей в том, что ямаец Омар Маклеод создавал их соотечественнику помехи. Самое интересное, что показавший четвёртый результат китаец Се Вэньцзянь так и остался четвёртым после пересмотра результатов. К счастью, золото и серебро Гранта Холлоуэя и Сергея Шубенкова тогда никто не оспаривал.

Поделиться
Теги Другие Лёгкая атлетика •••

Заглавное фото: Hannah Peters/Getty Images for World Athletics

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022