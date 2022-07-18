«Всё было готово на 90 процентов». Россию лишили уникального чемпионата мира по волейболу

Организаторы из Екатеринбурга рассказали, как выглядел бы турнир в нашей стране. На подготовку потратили огромные деньги.

Чемпионат мира по волейболу в России, казалось, должен был стать моментом триумфа этого спорта в стране. Фанаты уже предвкушали тёплые летние вечера вместе с лучшими волейбольными сборными мира. Но не сложилось. В начале марта FIVB объявила об отмене ЧМ-2022 в России, а затем отдала престижный турнир Польше и Словении. Четыре года подготовки насмарку.

А ведь мировое первенство рассчитывали принять 10 городов России. И домашний турнир, первый в истории нашей страны, должен был переписать отношения ЧМ и сборной — команда ни разу не выигрывала титул в современной истории и за 36 лет взяла лишь серебро в 2002-м.

«Чемпионат» разобрался, как шла подготовка, что планировалось сделать и сколько на это выделяли средств на примере Екатеринбурга.

Мужская сборная России по волейболу Фото: РИА Новости

2 миллиарда на стадион. И ещё 100 миллионов сверху!

Чтобы праздник состоялся, региональный оргкомитет и руководство области работали в связке, также ситуацию контролировали московские организаторы и непосредственно международная федерация (FIVB). Если локальные силы отвечали за инфраструктуру, безопасность, благоустройство, маркетинг мероприятия и обслуживание объекта (от тренировочного зала до аэропорта или отелей), то верхи контролировали спортивную программу — на стадион должна была зайти команда федерального оператора.

«Масштаб мероприятия был заявлен, как на чемпионате мира по футболу: с таким же управлением из федерального штаба и в регионах. К тому же впереди были Всемирные студенческие игры — Универсиада. Выполняли задачи одновременно. Мы, чемпионат мира по волейболу, были в формате тестового мероприятия, — объяснила руководитель региональной дирекции по подготовке ЧМ в Екатеринбурге Анна Коробова.

Работа началась ещё в марте 2018-го, когда FIVB одобрила заявку. Но всё, что было запланировано федеральным оргкомитетом, пришлось в один момент забыть – как грустное напоминание о несостоявшемся празднике.

«Его концепция была отличной от других чемпионатов — это огромный географический охват в 10 городах-организаторах. Такого не проводила ни одна страна. Что касается нашего города — Екатеринбурга, то стратегические и концептуальные вопросы на 90% были уже решены», — объяснила Коробова.

Помимо столицы Урала, ЧМ должны были принять Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Красноярск, Новосибирск, Уфа, Кемерово и Ярославль. В городе на Неве планировалось открытие, финальную часть оставили за столицей, групповой этап разбросали между всеми остальными. Соревнования отдавали городам либо из-за хорошей объектовой истории, либо потому что их представляли достаточно именитые команды или игроки — особая связь с волейболом была почти у каждого организатора.

Сборная России Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Екатеринбург считается достаточно волейбольным городом: такие имена и легенды, как Николай Карполь и «Уралочка». Почему мы и получили этап проведения. Это красивая и яркая история у региона», — заметила Коробова.

Как и во время любого спортивного мероприятия, город должен был дышать волейболом. Фонарные конструкции вдоль главной улицы собирались украсить в диджитал-формате — мелькали бы флаги стран-участниц ЧМ. Символикой чемпионата покрыли составы метро и наземный транспорт, также предполагалась и мощная наружная реклама. Во всех городах ЧМ была общая айдентика, но с одним лишь отличием: у каждого региона своя аббревиатура — например, «город-организатор Екатеринбург». Логично, креативить с символикой запрещалось, а любая идея должна согласовываться с FIVB.

Так, ещё до чемпионата мира организаторы интегрировали волейбольные активности во все локальные мероприятия: от дня города до этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина — пиар-кампания началась за год.

«Город жил бы волейболом три дня и, конечно, всё время до самого мероприятия. В Екатеринбурге должны были появиться стеллы и оформленные прилегающие к арене территории», — заключила Коробова.

Боссы не ограничивали коллег в фантазии. В Екатеринбурге, например, хотели подготовить яркую акцию со стрит-арт командой Connect — она занимается благотворительными проектами с детьми-инвалидами. Рисунки юных художников должны были появиться в виде муралов на домах и объединиться в единый маршрут для участников ЧМ и жителей города.

Темой спорта или волейбола детей не ограничивали. Макеты дорабатывались с известными в России стрит-арт художниками, а финальный эскиз превращался в NFT-токен, попадая затем на цифровые аукционы. По задумке организаторов, диджитал-объект всё же когда-нибудь станет монетизируемым видом искусства. «Эти концепции имеют жизнь и в рамках иных проектов. Это наше интеллектуальное наследие», — добавляет организатор. Все средства планировали направить на развитие инклюзивных мастерских, а мини-экспозиции работ в виде сувениров передать участникам ЧМ.

Конечно, сердцем города на чемпионате всегда являются сам стадион и фан-зона. В городах-организаторах по-разному подошли к этому вопросу: где-то, как в Кемерово, строили современный объект, а в Екатеринбурге, например, реконструировали имеющийся Дворец игровых видов спорта — дизайнерский проект обошёлся региону в 2 млрд рублей. Сам же чемпионат мира, по словам организаторов, только Екатеринбургу стоил более 100 млн: встречи, маркетинг, реклама, оформление и организация фан-зоны.

Арена к ЧМ по волейболу Фото: Пресс-служба оргкомитета ЧМ-2022 по волейболу

Её важно было расположить вблизи объекта. Волейбольный парк — или Honey volley парк — должен был объединить местных болельщиков, участников и гостей чемпионата в одном месте. Там они могли бы не только закупиться едой с фуд-корта, но и посмотреть матчи ЧМ на live-табло.

Издержки за отмену не покроют региональные расходы

В марте 2022-го Международная федерация волейбола официально перенесла ЧМ из России, а вместе с тем лишила праздника миллион россиян. Убытки стране никто пока не возместил, но ВФВ и министерство спорта РФ ведут борьбу за довольно внушительные суммы с FIVB — на кону 50 млн рублей.

Как заявлял генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко, компенсация должна покрыть взнос за участие, расходы на подготовку, включая и региональные стройки. Но, по словам Коробовой, траты за ЧМ лежат исключительно на плечах региональных организаторов, и деньги в области за реконструкцию или косметический ремонт никто не вернёт. Иск в 50 млн связан лишь со взносом в международную федерацию — у каждого крупного события уровня чемпионата мира право участия стоит определённую сумму.

«Это глобальные суммы, они пытаются их взыскать. Плательщиками взноса были федерация и министерство спорта РФ. В целом правильно, ведь мы заплатили за то, чтобы провести ЧМ — это взнос за право на участие. Помимо того, что мы готовим заявочную книгу, кампанию, почему наша страна с определёнными концепцией и ресурсами хочет провести ЧМ, мы также покупаем это право», — заключила Коробова.

Мужская сборная России по волейболу Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Отреагировали ли федерации стран-участниц на отмену ЧМ в России? По словам организатора, нет. Китай, Канада, Италия, Турция — кто должен был приехать в Екатеринбург — с негативными заявлениями не обращались. «Заявки начались с Польши, затем поддержка была со стороны США, потом уже было решение международной федерации отменить ЧМ в России. Претензий команд по отношению к организаторам, конечно, не было. Все обращения были сразу в FIVB».

Особенная билетная система в условиях ковида

Активные продажи должны были начаться в июне этого года, хотя билеты в онлайн-кассах появились ещё в октябре 2021-го. Они были порционными: раз в месяц в определённую зону или сектор — организаторы подстраивались под вечно меняющиеся ковидные правила.

«Билетная программа была выстроена по-особенному: без места и по категориям, чтобы потом состоялись возвраты билетов. Нельзя продать 100% мест, так как не было решения Роспотребнадзора о том, сколько бы зрителей допустили», — объяснила региональный организатор.

Чемпионат мира пройдёт с 26 августа по 11 сентября в три этапа. Но после бана российского спорта это уже нас и не касается — все организаторские вопросы на плечах боссов федераций Польши и Словении. Там за выход в плей-офф будут биться шесть групп, затем 16 оставшихся поделят на четыре квартета. Победители каждого и две вторых команды с лучшими показателями попадут в «Финал шести». Дальше четыре сборные выйдут в полуфинал, где, естественно, и разыграют медали.

Место России в группе А, как известно, заняла Украина. Многие увидели в этом политический подтекст, но всё намного прозаичнее: Украина в рейтинге FIVB на момент принятия решения занимала 25-е место. После отстранения России сборную и пригласили. Другое дело — составит ли она такую же конкуренцию Сербии, Тунису и Пуэрто-Рико на деле?