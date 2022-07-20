«Я не буду играть». Магнус Карлсен отказался защищать титул чемпиона в матче с россиянином

Суперсенсация в мире шахмат. Магнус Карлсен добровольно отказался от титула чемпиона мира по шахматам, которым владел с 2013 года. Норвежец объяснил, что у него нет никакой мотивации играть ещё один чемпионский матч. О своём решении Карлсен уже сообщил ФИДЕ, своей команде и победителю Турнира претендентов Яну Непомнящему, с которым должен был сыграть в начале 2023 года.
Но российского гроссмейстера чемпионом мира не объявят.
Что решил Карлсен?
В видеоподкасте «Эффект Магнуса» норвежец как-то даже буднично рассказал о важнейшем решении. Карлсен должен был защищать свой титул в начале 2023 года в матче с Непомнящим, но предпочёл отказаться и от матча с россиянином, и от короны.
«Я не буду играть. Сообщил своей команде, ФИДЕ и Яну, что у меня нет мотивации выходить ещё на один чемпионский матч», — заявил Карлсен.
Он исключил вариант, при котором может передумать и вновь побороться за титул чемпиона мира в классических шахматах.
При этом заканчивать карьеру норвежец не собирается. Он будет играть в супертурнирах как с личным присутствием, так и в онлайн-варианте.
Магнус Карлсен
Фото: fide.com
ФИДЕ пыталась спасти матч?
Карлсен объяснил, что руководство Международной федерации шахмат действительно пыталось убедить его выйти на матч с Непомнящим.
«Они предлагали разные форматы. Какие-то более интересные, какие-то менее, но я не ставил никаких условий, просто объявил о своём решении. Оно не спонтанное, я раздумывал над этим примерно полтора года», — заявил чемпион.
Да, чемпион, пока этот титул не завоюет кто-то другой.
Что будет с титулом чемпиона мира
Чемпионский титул теперь должен быть объявлен вакантным. Автоматического присуждения короны претенденту Яну Непомнящему точно не будет.
В правилах чемпионского цикла чётко прописано: если чемпион отказывается играть матч, то соперником победителя турнира претендентов будет другой шахматист.
Дин Лижэнь
Фото: fide.com
С кем и когда сыграет чемпионский матч Непомнящий?
Соперником Непомнящего будет китаец Дин Лижэнь, который в Мадриде стал вторым.
На претендентском турнире Ян в первом круге обыграл китайского гроссмейстера, а во втором технично свёл партию к ничьей.
Турнирная ситуация была в пользу россиянина, смысла рисковать никакого не было.
Матч состоится в начале 2023 года.
Какой российский шахматист последним владел титулом чемпиона мира?
Ян Непомнящий имеет все шансы вернуть шахматную корону в Россию. Такого не было с 2007 года, когда Владимир Крамник уступил титул в матч-турнире в Мехико.
Китайские шахматисты чемпионами мира не становились никогда. Более того, они и в чемпионских матчах не играли.
Как завершился предыдущий матч Карлсена и Непомнящего?
В прошлом году норвежец и россиянин сошлись в битве за корону. Но именно битва была недолгой. Уступив в шестой партии, которая стала самой продолжительной в истории чемпионских матчей, Непомнящий рассыпался и проиграл матч досрочно.
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