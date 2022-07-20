Непомнящий внезапно стал фаворитом матча за титул? В соперниках-то уже не грозный Магнус

«Бумажное» чемпионство Карпова

Магнус Карлсен своим отказом от матча за титул чемпиона мира, конечно, вписал себя в историю. Но он не первый, кто это сделал. Американец Роберт Фишер в 1975-м после блистательной серии побед 1970-1972 годов и трёхлетнего затворничества не вышел на бой против лидера СССР Анатолия Карпова. Тогда Бобби выдвинул ФИДЕ целую серию условий – матч на первенство мира должен был играться до 10 побед, но главное – при счёте 9:9 чемпион сохранял своё звание. Специальный конгресс международной федерации шахмат проходил тогда очень нервно – в закулисье боролись за своих шахматистов представители СССР и США, а также их сателлиты.

Боссу шахмат США подполковнику Эду Эдмондсону удалось протолкнуть все условия Фишера, несмотря на ожесточённое сопротивление своего визави, полковника Виктора Батуринского. Все, кроме одного. Поражение при счёте 9:9 выглядело совсем уж несправедливо для претендента, и, несмотря на весь нажим американской делегации, на позицию ФИДЕ и её президента Макса Эйве, пытавшегося любой ценой спасти матч, это условие не прошло.

Фишер взбрыкнул и играть отказался. Впрочем, неясно, вышел ли бы он на этот поединок, даже если бы все его условия были приняты. Карпов стал чемпионом мира без матча за корону, хотя фактически его финальный претендентский матч с Виктором Корчным копировал формат чемпионских битв – Анатолий Евгеньевич вырвал победу со счётом 12,5:11,5. Молодого чемпиона из Советского Союза на Западе мгновенно окрестили «бумажным», но скорое эпическое противостояние со сбежавшим из страны Виктором Корчным заставило всех позабыть о несостоявшейся битве с Фишером.

Магнус Карлсен обошёлся без бунта

Спустя почти полвека ситуация повторяется, хотя есть и коренные различия. 20 июля, в Международный день шахмат Магнус Карлсен огорошил мир тем, что не станет играть поединок за мировую корону с Яном Непомнящим. Такие слухи ходили и ранее, но большинство им не верило. Считалось, что чемпион мира шутит или пытается подколоть участников претендентского цикла, ведь скандинав утверждал, что как соперник ему интересен только Алиреза Фируджа, который в Мадриде выступил довольно неудачно.

Магнус Карлсен Фото: fide.com

Если в 1972-м и 1975-м ФИДЕ думала только о том, как посадить за доску одного из самых легендарных игроков в истории, то сейчас международная шахматная федерация заранее обозначила свою позицию, прописав в документах, что если кто-то отказывается играть матч за мировую корону, то его заменит второй призёр турнира претендентов. А им стал китаец Дин Лижэнь.

В отличие от Фишера, Карлсен выдвигал перед ФИДЕ только одно условие и за его спиной не стоял полковник Эдмондсон, который объединил бы за своей спиной все страны западного мира на борьбу против Москвы с точки зрения исполнения пожеланий чемпиона. Магнус лишь хотел матч на первенство мира из своеобразных «трёх сетов» – мини-матчей из четырёх партий, за которыми следовали рапид и блиц. Конечно, такой формат явно на руку норвежцу – многократному чемпиону мира по скоростным дисциплинам, выигрывавшему тай-брейки в матчах на первенство мира у Сергея Карякина и Фабиано Каруаны. Однако менять правила по ходу пьесы достаточно странно.

Впрочем, всё выглядело так, что это предложение об изменении регламента было просто поводом для вежливого отказа. Скандинав не бунтовал против ФИДЕ, не выступал с заявлениями в прессе в попытках доказать, что он прав и именно его формат верный. А просто дал отказ и отправился в Хорватию на очередной турнир, где, кстати, будет спокойно играть с Непомнящим.

Если за кулисами ФИДЕ не произойдёт чего-то экстраординарного, в 2023 году Яну предстоит матч на первенство мира с Дин Лижэнем. Конечно, при живом и успешно играющем Карлсене такой поединок с афишей «Матч на первенство мира» выглядит достаточно необычно, но уж как получилось.

Дин Лижэнь Фото: Miguel Pereira/Getty Images

Справится ли Непомнящий с китайцем?

Китайский гроссмейстер занимает в мировом рейтинге вторую позицию, и он единственный, кроме Карлсена, кто сейчас имеет рейтинг за 2800 в мире.

Дину в последнее время пришлось несладко – из-за жёстких карантинов в Поднебесной он пропустил кучу супертурниров, с трудом добрался до претендентского, в котором неудачно стартовал, но потом продемонстрировал класс и огромную силу воли, за счёт которых и добрался до второго места. Что очень важно, шахматная федерация Китая в погоне за чемпионским званием обязательно бросит все имеющиеся силы на помощь Дину!

Конечно, для Непомнящего объективно китайский противник выглядит более проходимым, нежели могучий Карлсен (с учётом счёта матча на первенство мира в Дубае в 2019-м). Счёт личных встреч Яна против Дина в классику – 3:2 в пользу российского гроссмейстера при 10 ничьих, причём последний раз Непомнящий победил в важнейшем стартовом поединке претендентского.

Конечно, не стоит торопиться с победными реляциями и объявлять Непомнящего фаворитом чемпионского матча – сам москвич заявлял, что, мол, по многим параметрам Дин Лижэнь не уступает Карлсену. Кроме того, китаец немного моложе и будет весьма мотивирован.

В истории шахмат многие «вторые», проигравшие участники матчей за мировую корону оказались забыты. Цукерторт, Гунсберг, Маршалл, Яновский, Шлехтер – кто из молодёжи сейчас вспомнит их имена? А вот победитель матча Ян Непомнящий – Дин Лижэнь навсегда войдёт в золотой ряд чемпионов, став 17-м из небожителей. Поэтому ставки для обоих соперников в этом примерно равном по шансам матче будут очень велики. Это будет крайне интересно!