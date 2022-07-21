«Это позор для шахмат». Что говорят в Норвегии об отказе Карлсена от титула чемпиона мира

«Я не буду играть. Сообщил своей команде, ФИДЕ и Яну, что у меня нет мотивации выходить ещё на один чемпионский матч», – так действующий чемпион мира Магнус Карлсен заявил об отказе от своего титула.

Несмотря на то что норвежец давно предупреждал о своём желании, решение вызвало бурное обсуждение. Причём, как это часто бывает, люди разделились на два лагеря: одни просто грустят из-за поступка своего кумира, а другие считают действия Карлсена настоящим позором для шахматного мира.

«Легенда и король»

Магнус Карлсен стал вторым в истории действующим чемпионом мира по шахматам, который отказался бороться за новый титул. Только, в отличие от истории с Бобби Фишером, которая в 1975 году закончилась скандалом, в этот раз всё прошло мирно. ФИДЕ с уважением отнеслась к решению норвежца:

«Магнус Карлсен заслуживает только уважения со стороны ФИДЕ и всего шахматного сообщества, какое бы решение он ни принял по своей карьере. Лишь немногие люди в истории могут понять и оценить огромные потери, которые приходится нести, играя пять матчей за титул. Его решение не защищать свой титул, несомненно, является разочарованием для болельщиков и плохо скажется на зрелищности. Это оставляет большую пустоту. Но шахматы сейчас сильнее, чем когда-либо, отчасти благодаря Магнусу, и матч на первенство мира, одна из самых давних и уважаемых традиций в мире спорта, будет продолжаться», – заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Аналогичное мнение поддержали и фанаты Карлсена. В социальных сетях норвежца под последними публикациями болельщики просят Магнуса остаться и играть. А многие даже пишут о конце целой эпохи с уходом норвежца.

«Магнус, ты покорил шахматный мир. Для меня было честью смотреть, как ты играешь и выигрываешь титулы чемпиона мира. Желаю тебе всего самого лучшего, приятель».

«Конец эпохи. Всегда буду помнить. Как смотрел каждый день во время Рождества шахматы, болел за Карлсена. Респект за твоё решение. С нетерпением жду, что будет дальше!».

«Мне очень грустно, но я уважаю это решение. Спасибо, что вдохновил меня. Ты заставил меня полюбить шахматы и начать играть в них. Я всегда был взволнован и счастлив, когда шёл по твоим стопам. Ты научил меня не сдаваться. Я никогда не пожалею, что следил за твоими играми».

«Чемпионские матчи будут скучными без Магнуса».

«Я плачу, когда вижу эти фотографии с чемпионских матчей».

«Для нас ты останешься королём».

Фото: fide.com

В стороне не смог остаться даже лыжник Петтер Нортуг. «Легенда», – написал лыжник в комментариях, поставив два эмодзи с козлом.

Были и более необычные мнения от подписчиков. Например, один из болельщиков удивился грусти со стороны фанатов Карлсена.

«Я не понимаю, почему люди грустят. Магнус понимает, как ФИДЕ массово эксплуатирует шахматный мир. Это демонстрирует идеализм Магнуса, и я его полностью поддерживаю. Пришло время ФИДЕ измениться».

«Сумасшествие и позор»

Последнее мнение отчасти поддерживали и публикации норвежских СМИ. При этом они недовольны тем, что Карлсен не стал бороться за корону. Иногда жёсткая критика касалась не только ФИДЕ, но и самого Магнуса.

«Это сумасшествие. Для шахмат большой позор, что явно лучший шахматист мира больше не хочет играть за титул. Это снизит ценность титула чемпиона мира. Это плохой знак. Магнус может сколько угодно говорить в СМИ, что он мотивирован, но это первый шаг к тому, чтобы сдаться. Он достиг всего, что было в его силах. Сейчас шахматисты будут делать всё, что в их силах, чтобы выиграть чемпионат мира. Но весь остальной мир скажет: «Да, ты чемпион мира, но ты не победил Карлсена». Титул не будет иметь такой большой ценности», – объяснил чемпион Норвегии Йон Людвиг Хаммер TV2.

Такую же позицию занимает шахматист Атле Гронн. В интервью NRK он тоже назвал решение Карлсена позором для шахматного мира.

«Это позор для шахмат, что Магнус отказывается от титула, но я понимаю, что сейчас самое время уйти. В этом есть что-то прекрасное. Он сидит десять лет, выигрывает пять титулов чемпионата мира и остаётся непобежденным. Тогда есть логика в том факте, что он непобедим в своём поколении. Это ещё один важный момент – ему больше нечего доказывать своему поколению».

Шахматист и комментатор NRK Торстейн Бэ уверен, что из-за решения Магнуса в шахматах возникнет довольно интересная ситуация с двумя лидерами.

«Сейчас будет немного другая ситуация, даже если Карлсен лучший в рейтинге, теперь будет новый чемпион мира. Эта позиция имеет огромный вес. Магнус не будет бесспорным первым номером, каким он был на протяжении многих лет, но будет немного конкурировать за внимание с новым первым номером».

«Довольно обидно и печально»

В России действия Карлсена тоже вызвали бурное обсуждение, особенно учитывая, что за корону норвежец должен был бороться с Яном Непомнящим. Сам Непомнящий признался, что ему грустно от решения коллеги.

«Лично для меня это было довольно обидно и достаточно печально… Может быть, он чувствовал себя заложником всей этой ситуации».

Расстроен решением Магнуса был и тренер Непомнящего Владимир Поткин. Наставник российского гроссмейстера удивился снятию норвежца.

«Хотел бы сказать, что это шокирующая новость. Магнус Карлсен, безусловно, легендарный шахматист, чемпион мира. Его матч с Яном был бы настоящим украшением. Здесь стоит говорить о том, что Магнус делал такие заявления, начиная с завершения матча в Дубае. Возможно, его внутренние чувства, тот поиск мотивации, которые он находил на каждый матч, стали основной причиной отказа».

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Забаненный ФИДЕ Сергей Карякин также огорчился решению Магнуса. И предположил, что его действия приведут к большим проблемам в шахматах.

Магнус Карлсен Фото: fide.com

«Я думаю, что это плохо. Говорю как любитель шахмат, что всегда приятно видеть, как чемпион мира отстаивает свой титул. Как шахматный профессионал говорю, что совершенно непонятно, что будет вообще с шахматным миром после этого. Магнус вроде как остаётся профессиональным спортсменом и в то же время отказывается от защиты своего титула. В истории таких прецедентов не было. Не понимаю, кто будет спонсировать чемпионат мира без чемпиона мира. Это плохо со всех точек зрения. Мы все всегда ждали, когда кто-то сможет победить Магнуса Карлсена. А тут получается, что он сам ушёл и никто его не победил. Меня эта новость расстроила со всех точек зрения».

Что будет дальше – сказать трудно. Ясно лишь то, что Магнус отстаивать титул не будет, а значит – вскоре появится новый чемпион мира по шахматам.