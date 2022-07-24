«В мире с нами считаются». Сёрфингисты выступят на ЧМ-2022 под российским флагом

Нашлась международная федерация, которая не стала накладывать санкции на россиян! Сложно поверить, но это факт.

Спортсмены из России выступят на чемпионате мира в США под своим флагом, в случае победы будет звучать национальный гимн. Как ни странно такое читать в наше время, но это факт. Чемпионат мира по вейксёрфингу в США пройдёт с участием россиян, а не нейтральных спортсменов.

Ведущие в спорте

Вейксёрфинг – неолимпийская дисциплина, в отличие от классического сёрфинга, который был включён в программу Олимпиад лишь на Играх в Токио. По сути, это некоторая коллаборация сёрфинга и вейкбординга.

Российские спортсмены в вейксёрфинге считаются одними из лидеров. Так, в сборной России есть победители и призёры чемпионатов мира, а также обладатели медалей чемпионатов Европы.

По данным Мировой рейтинговой системы (WRS), в дивизионе Pro Men Skim Виталий Иванов занимает шестую строчку, уступая лишь американцам и британцам. В дивизионе Pro Men Surf лучший из россиян Григорий Маркарян расположился на 14-й строчке. У женщин в Pro Women Skim Алёна Белякова находится на 11-й позиции, а в Pro Women Surf в топ-5 две россиянки: Кристина Колесникова (третье место) и Алина Лапина (пятое место).

Высокий уровень российских вейксёрфингистов отмечает и президент российского отделения Международной ассоциации вейксёрфинга (CWSA) Светлана Белова.

«Российские спортсмены представляют нашу страну очень достойно. У нас очень сильные спортсмены, очень сильно вейксёрфинг представлен в нашей стране. Мы занимаем ведущие позиции в мировом рейтинге, в мире с нами считаются», — заявила Белова ТАСС.

«Ни один спортсмен не будет отстранён»

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям отстранять российских спортсменов от международных турниров. Большинство федераций последовали совету, лишив наших спортсменов не только шанса выступать на зарубежных соревнованиях, но и отменив ряд международных турниров на территории России. Лишь немногие федерации допустили россиян до соревнований, правда, только в нейтральном статусе.

CWSA, под чьим ведением находится вейксёрфинг, пошла дальше. Она не только не накладывала ограничения на участие наших спортсменов в международных стартах, но и не обязывала выступать в нейтральном статусе. Также на территории России даже после мировых санкций продолжили проходить международные турниры по вейксёрфингу. Так, в мае в Геленджике проходил чемпионат Южного полюса. В планах же на сезон-2022 проведение в России Volga Surf Champ (4–5 августа, Волгоград) и открытого чемпионата Wake Time (24–26 августа, Мытищи).

23–24 июля в Москве прошли международные соревнования Kalinka Wakesurf Cup. Этот турнир стал отборочным к предстоящему чемпионату мира, который пройдёт с 6 по 8 октября в США. Именно на Kalinka Wakesurf Cup глава Российской федерации сёрфинга (РФС) Илья Вдовин сообщил, что наши спортсмены смогут выступить на ЧМ-2022 под национальным флагом. Это подтвердила вице-президент представительства CWSA Мария Жилкина.

«Российские спортсмены будут выступать на чемпионате мира под флагом страны. Нам не убирают флаг, нас не убирают с международных соревнований, нам разрешают проводить турниры на территории России. Совет директоров Международной ассоциации вейксёрфинга единогласно принял решение, что ни один спортсмен не будет отстранён по национальному признаку», — пояснила Жилкина.

К сожалению, не все международные спортивные федерации готовы с таким пониманием и вниманием относиться к спортсменам из России. Пока остаётся лишь радоваться, что наши вейксёрфингисты смогут чувствовать себя на чемпионате мира как раньше и при удачном раскладе радоваться победам, смотря на российский флаг под звуки российского гимна. Ведь, кажется, такой же истории, как с бобслеистами и скелетонистами, не будет.