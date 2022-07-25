По России никто не скучал. В волейболе прошёл первый большой турнир без нашей сборной

Наших мужчин относили к числу фаворитов, но выступить в Лиге наций не дали. Да ещё и без матчей в Уфе и Кемерово оставили.

В нынешнем сезоне Лига наций стала особенной, и не только потому, что она прошла без одного из лидеров мирового волейбола – России. Впервые турнир состоялся в новом формате. Впервые у мужчин золото забрали французы. Впервые в истории соревнований у женщин победительницами стали не американки. Похоже, по российской команде никто даже не скучал.

Нестандартный турнир

Решение об изменении формата Лиги наций было принято уже в постковидное время. В 2020 году турнир из-за пандемии был отменён, а в 2021 году прошёл в усечённом формате. В 2022 году наконец-то Лига наций была полноценной и обновлённой. Мужчины и женщины на предварительном раунде в течение трёх игровых недель проводили по 12 матчей – по четыре еженедельно. В каждом туре сборные были поделены на две группы. Финальная стадия, в которую выходили восемь команд, игралась по системе плей-офф.

Марцин Януш Фото: Mateusz Slodkowski/Getty Images

Кроме того, сами матчи турнира проводились по изменённым правилам. В каждой партии, кроме пятой, после того как одна из команд набрала 12 очков, делался технический перерыв. Также было ограничено количество тайм-аутов – каждая сборная могла позволить себе один тактический перерыв в партии. Нововведения коснулись и времени ввода мяча в игру. Теперь выделялось по семь секунд на подготовку подачи и восемь секунд на её исполнение.

Впервые с начала пандемии Лига наций прошла в разных странах. В числе хозяек матчей изначально должна была быть и Россия, однако в апреле эти этапы были перенесены. Так, Россия лишилась матчей «группы 6» у мужчин, которые должны были пройти в Кемерове 5-10 июля, и «группы 6» у женщин, запланированных на 28 июня – 3 июля в Уфе. Вместо этого мужские игры были перенесены в Гданьск и Сопот (Польша), а женские – в Софию (Болгария).

Главной же потерей для страны стало отстранение самих национальных команд. А ведь мужская сборная, несмотря на провал на чемпионате Европы – 2021, где сборная заняла лишь седьмое место, считалась одним из фаворитов. В итоге вместо россиян на турнир отправились Китай у мужчин и Болгария у женщин.

Жан Патри Фото: Roberto Tommasini/Getty Images

Безоговорочная победа

В отсутствие российской сборной золото Лиги наций взяли французы. События в финальном матче с США развивались почти так же, как и в финале Олимпиады, где «трёхцветные» встречались с нашими парнями. Первые две партии без особых проблем взяли французы (25:16, 25:19), а следующие две – проиграли (15:25, 21:25). Всё решалось на тай-брейке, там «трёхцветные» сразу ушли в отрыв, а американцы так и не смогли сократить отставание – 15:12.

Для французов победа в Лиге наций стала исторической. До этого команда завоёвывала серебро и бронзу турнира, а золото у них впервые.

Сборная Италии Фото: Muhammed Yaylali/Getty Images

«Нам так нравится быть вместе на площадке. Я думаю, вы можете это видеть… – поделился эмоциями после победы связующий Антуан Бризар. – Мы очень близки за пределами площадки, и это главное. Когда мы начинаем играть с этой энергией и этой «химией», нас трудно остановить».

Главным героем финала стал Эрвен Нгапет. Доигровщик записал на свой счёт 22 очка. Всего же за весь турнир француз набрал 174 очка, при этом став лучшим бомбардиром на предварительном этапе Лиги наций. Неудивительно, что в итоге именно Нгапет был признан MVP турнира. А вот награду лучшего либеро получил игрок сборной Франции с российскими корнями Женя Гребенников.

Третье место в Лиге наций заняла сборная Польши, которая в противостоянии за бронзу уверенно обыграла Италию – 3:0 (25:16, 25:23, 25:20).

Сенсационный провал США

У женщин же случилась сенсация. Доминирование сборной США, которая выиграла все розыгрыши Лиги наций, было прервано. Причём сделала это не сборная Бразилии, которая дважды становилась серебряным призёром, а сборная Италии, ранее не поднимавшаяся выше пятого места. Несмотря на то что на чемпионате Европы – 2021 «Скуадра адзурра» завоевала золото, такой поворот событий был совершенно неожиданным.

В финале итальянки встречались с бразильянками. Встреча была довольно напряжённой, но итальянки чудом забрали все три сета. Итог – 3:0 (25:23, 25:22, 25:22). Во многом выиграть команде помогла Паола Эгону, набравшая в финале 21 очко. Диагональная нападающая стала MVP турнира, и это неудивительно, ведь за три матча финальной стадии она набрала 83 очка.

Сборная Сербии после победы над сборной США Фото: Seskim Photo/Getty Images

«Я очень счастлива и горжусь нами, потому что это первая победа в Лиге наций. Теперь мы наконец-то можем отправиться в отпуск! – призналась Эгону после церемонии награждения. – Как я всегда говорю, я могу получить награду игрока, но что более важно, так это то, что я счастлива, что мы работаем вместе как команда. Надеюсь, что мы сможем продолжить в том же духе...»

Сборная США же вообще осталась без медалей. Ещё на стадии четвертьфинала американок из турнира выбили сербки – 3:2 (29:27, 25:23, 20:25, 20:25, 15:13). Именно сборная Сербии и стала бронзовым призёром Лиги наций, обыграв в матче за третье место Турцию – 3:0 (27:25, 25:17, 26:24).

Конечно, будь на турнире Россия, результаты соревнований могли быть другими, особенно у мужчин. Но что изменилось бы – остаётся только гадать.