«Не вышли рож… паспортом». Сколько медалей Россия завоевала бы на ЧМ по лёгкой атлетике?

Среди наших легкоатлетов есть лидеры мирового сезона. Но в медальном зачёте мы бы боролись за место в топ-30 с Украиной.

В Юджине оглушительной победой сборной США завершился чемпионат мира по лёгкой атлетике. Хозяева турнира завоевали 33 медали, 13 из которых золотые. Всего награды завоевали представители 45 стран, среди которых не было России. Наших спортсменов даже с нейтральными статусами и визами не пустили на главный турнир года.

На самом деле легкоатлетический мир особо и не заметил отсутствия российских спортсменов. Ведь оно заметно только тогда, когда наши либо побеждают всех подряд, либо участвуют в принципиальных противостояниях.

Что из этого могло случиться в США?

В каких дисциплинах россияне — лидеры сезона

В мировых топ-листах несколько россиян находятся на верхних строчках.

Например, чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова. Она подтвердила свою форму на российских стартах, которые проходили как раз во время ЧМ-2022. Сидорова прыгнула на 4,86 м, тогда как в Юджине американка Кэти Нажотт победила с результатом 4,85 м. Конечно, результат Сидоровой не гарантировал бы ей победу на втором чемпионате мира подряд, но Анжелика, только-только восстановившаяся от травмы, обязательно боролась бы за золото. В этой дисциплине у России точно была бы медаль.

Анжелика Сидорова Фото: РИА Новости

Серебряный призёр чемпионата мира – 2019 в спортивной ходьбе Василий Мизинов в текущем сезоне имеет лучший результат в ходьбе на 20 км. Три следующих результата тоже за россиянами – призёром ЧМ-2017 Сергеем Широбоковым, Антоном Курбатовым и Данилой Мартыновым. Но среди них всех только Мизинов имеет нейтральный статус. А вот в ходьбе на 35 км россияне не входят даже в десятку сильнейших.

У женщин ситуация примерно та же. На дистанции 20 км лидер сезона – Эльвира Чепарёва. Кроме неё, в десятку лучших по результатам входят Рейхан Каграманова и Клавдия Афанасьева. Ни у кого из них нейтрального статуса нет. На 35 км лидер сезона – наша Маргарита Никифорова. В десятке лучших даже дисквалифицированная недавно на много-много лет Елена Лашманова.

Но времена, когда российские ходоки гарантированно приносили команде медали, ушли в прошлое вместе с Виктором Чёгиным. Спортивная ходьба – субъективный вид, в котором спортсмен в любой момент может получить дисквалификацию за нарушение правил просто потому, что судье так показалось. И обжаловать это нельзя. Если бы в Юджине в ходьбе у россиян была медаль – это стало бы чудом.

На что претендовали бы российские звёзды

Трёхкратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене в нынешнем сезоне выше 1,95 м не прыгала. С этим результатом она делит 13-е место в мире ещё с шестью спортсменками.

Да, мы все были свидетелями чудес, на которые способна Ласицкене в сложнейших ситуациях. Достаточно вспомнить Олимпиаду в Токио, перед которой Маша ускоренными темпами восстанавливалась после травмы и прыгала тоже невысоко. Однако в Японии устроила настоящее шоу, от которого невозможно было оторваться. Но если смотреть только на результаты – минимум шансов на медали в Юджине.

Чемпион мира – 2015 и многократный призёр чемпионатов мира в барьерном спринте Сергей Шубенков с результатом 13,27 только 22-й в мире. С такими секундами он в лучшем случае боролся бы за попадание в финальный забег ЧМ-2022, но не за медаль. Да и нейтрального статуса у Сергея пока нет.

Бронзовый призёр прошлого чемпионата мира Илья Иванюк с прыжком на 2,34 м – третий в мировом рейтинге. И мог бы побороться за медаль ЧМ-2022. Серебряный призёр Дохи-2019 Михаил Акименко в настоящий момент не выступает. Ну а других звёзд в российской лёгкой атлетике пока нет.

И когда появятся – непонятно.

Сергей Шубенков Фото: РИА Новости

«Это мог быть пятый подряд ЧМ с медалью»

«Это вполне мог быть мой шестой ЧМ в карьере и пятый подряд с медалью. Мерзко стало от мысли, что мировое первенство превратилось в эдакий всеамериканский междусобойчик, куда больше сотни спортсменов можно не пускать, потому они не вышли рож… эээм, в смысле паспортом», – написал Шубенков в своём телеграм-канале.

Американцы действительно зажгли на домашнем чемпионате мира. Но присутствия россиян, увы, никто бы и не заметил, если говорить чисто о спортивных результатах. Одна-две медали – это результат на уровне Украины.

Именно принципиальные очные противостояния могли бы стать привлекающими к участию россиян в ЧМ факторами. А такое было бы возможно только в прыжках в высоту. Мария Ласицкене против Ярославы Могучих, Илья Иванюк против Андрея Проценко. Только это уже не спорт, а политика.

Конечно, нужно учесть, что для всех спортсменов ЧМ-2022 был главным стартом сезона, вся подводка шла именно к нему. Потому и были побиты не только мировые рекорды, которые привлекли к себе внимание, но и множество национальных. Для наших спортсменов главным будет либо чемпионат России в Чебоксарах на следующей неделе, либо Спартакиада в Челябинске в конце августа, на которой обещают звания и повышенные призовые. Тогда сравнение результатов будет более корректным.

Но сильно ситуацию это всё равно не изменит.