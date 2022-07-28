Россию на шахматную Олимпиаду не пустили. И теперь никто не сможет остановить американцев

КарКас советских побед

28 июля в Ченнаи (Индия) стартует 44-я шахматная Олимпиада или, как её ещё часто называют, турнир наций. Шахматисты проводят этот турнир с 1927 года практически без перерывов. Мешали лишь Вторая мировая война и пандемия коронавируса. Нелишним будет добавить, что Олимпиада-2022 должна была проходить в Минске, а потом в Москве, но тому и другому действу помешали политические события – волнения в Беларуси и начало спецоперации.

В результате всё той же политики, ни российские команды (и мужская, и женская были среди главных фаворитов), ни белорусские в турнире не представлены. И шахматные болельщики обеих стран с надеждой ждут новых выборов президента ФИДЕ – если Аркадий Дворкович сохранит свой пост, то есть маленькая надежда на возвращение в строй, если же нет, то россияне и белорусы не будут играть командные турниры ещё очень долго.

Аркадий Дворкович Фото: РИА Новости

Из прошлых 43 мужских турниров наибольшее количество побед у легендарной советской команды – целых 18! Сборная СССР доминировала на турнире с 1952-го (первое выступление) по 1990-е годы – лишь один раз, в 1978-м она сенсационно уступила победу венграм, для которых это было третье золото, учитывая два довоенных успеха. Кроме, того страны соцлагеря бойкотировали Олимпиаду 1976 года в Хайфе. Однако с 1980-го сборная под красным флагом вернулась на первую строчку – в то время за неё одновременно и блестяще играли Анатолий Карпов с Гарри Каспаровым. Советские шахматные журналисты употребляли любопытный термин – КарКас.

Кстати, Советский союз до 1952 года не участвовал в турнире, поскольку спортивное начальство очень боялось возможной неудачи, хотя вряд ли команда выступила бы плохо – с Ботвинником и Смысловым-то!

По шесть раз турнир выигрывали сборная России и команда США. Американцы побеждали ещё до второй мировой войны, а в новейшей истории огромный вклад в создание непобедимой дрим-тим внес американский миллионер, покровитель шахмат Рекс Синкфилд. Благодаря Синкфилду номер 5 мирового рейтинга Фабиано Каруана переехал в США из Италии, номер 6 Левон Аронян –из Армении, номер 7 Уэсли Со – с Филиппин, а номер 14 Леньер Домингес и вовсе – с Кубы. Плюс есть «свой» американец японского происхождения Хикару Накамура – вот и рецепт команды, блиставшей в турнирах 2016-2018 годов.

Россияне же выигрывали все турниры в период 1992-2002 годов – на первой доске команды доминировал Гарри Каспаров, отличную игру в разные годы показывали Владимир Крамник, Петр Свидлер, Александр Морозевич, Александр Грищук, Евгений Бареев, Алексей Дреев, Александр Халифман, Сергей Рублевский, Константин Сакаев, Вадим Звягинцев, Сергей Тивяков, Сергей Долматов и Алексей Выжманавин. Однако с 2004 года над россиянами словно висел какой-то рок – они многократно были близки к победе в престижном соревновании, но никак не могли занять место выше второго… Иногда победа казалась уже неизбежной, но случалась досадная осечка и снова «серебро»! Большие ставки в этом плане делались на домашнюю Олимпиаду, однако оказалось, что в 2022-м у россиян не будет даже шанса.

В «нулевые» и «десятые» годы на Олимпиадах трижды первенствовала славная армянская команда и дважды – сильные украинцы, но в данный момент обе эти сборные трудно относить к фаворитам, поскольку они переживают смену поколений, которой мешает отток талантливых спортсменов за океан.

Ещё одной «дрим-тим», безусловно, обладает могучий Китай – Дин Лижэнь, Юй Янъи, Вей И, Бу Сянчжи и Ли Чао с 2018 года остаются действующими победителями Олимпиады. Однако из-за жёстких ковидных ограничений китайцы не приедут даже в Индию! Бедный Дин Лижэнь – ему остается только молиться восточным богам, чтобы его отпустили матч с Непомнящим.

Никто не сможет остановить США

Кто же входит в число фаворитов состязания в отсутствии россиян с Яном Непомнящим и Сергеем Карякиным во главе? Записные фавориты – американцы: Каруана, Аронян, Со, Домингес, Шенкланд. Под вторым стартовым номером выступают хозяева – индийцы. Они хоть и без своего многолетнего лидера экс-чемпиона мира Вишванатана Ананда, который баллотируется вице-президентом в команде Аркадия Дворковича, но с подборкой сильных гроссмейстеров, реализующих классическую формулу «сплав молодости и опыта» (Харикришна, Видит, Эригайси, Нараянан, Сашикиран).

Аж третий стартовый номер у норвежцев во главе с чемпионом мира Магнусом Карлсеном, но в их успех я не очень верю – Магнус очень силён, но не может сразу играть одновременно на всех досках. Очков он принесет немало, а вот насчет Тари, Хаммера, Кристиансена и Уркедала я бы не был так уверен.

Магнус Карлсен Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Далее значатся: Испания (лидер – Алексей Широв), Польша (на первых досках Ян-Кшиштоф Дуда и Радослав Войташек), Азербайджан (с Шахрияром Мамедьяровым и Рауфом Мамедовым), Нидерланды (Аниш Гири, Йорден ван Форест), Украина (на первой доске Антон Коробов) и так далее.

Конечно, сильных команд достаточно, но не покидает ощущения, что Олимпиада уже далеко не та, что раньше. Например, сборная Франции отправляет в Индию второй состав – руководством федерации не смогло договориться не то, что с Алирезой Фируджей и Максимом Вашье-Лагравом, но и с другими ведущими спортсменами. Все звезды точно не собрались!

Всего в мужском турнире участвует 188 команд – для сравнения в Батуми-2018 их было 185. Без фаворитов, но со множеством экзотических сборных, которые представлены шахматистами без рейтинга и ни на что не претендуют.

В женском турнире в отсутствии России и Китая за победу поборются Индия, Украина и Грузия – остальные коллективы выглядят не столь звёздно.

Российским любителям шахмат остается только с горечью и досадой следить за баталиями, которые вскоре развернутся в Ченнае. Но повторюсь, что надежда есть – на Генеральной Ассамблее ФИДЕ представитель России, старший тренер юношеских сборных страны гроссмейстер Михаил Кобалия обещает поднять вопрос о справедливости и обоснованности спортивных санкций в шахматах, которые вводятся по политическим мотивам.

Получится ли у известного тренера добиться каких-либо положительных подвижек в этом направлении в случае победы Аркадия Дворковича? Наверное, в нашем случае эта борьбе гораздо важнее и интереснее, нежели спортивные итоги Олимпиады, в которой, вряд ли кто-то сможет составить хоть сколько-то серьёзную конкуренцию США с их заоблачным составом.