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Лучшего волейболиста Финляндии Лаури Керминена исключили из сборной за игру в российской Суперлиге — дикое решение!

«Меня призывали посадить в тюрьму». Лучший финский волейболист наказан за игру в России
София Колодкина
Лаури Керминена исключили из сборной
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Лаури Керминена исключили из сборной Финляндии, потому что он не покинул российский клуб. Это какая-то дикость!

Бей своих, чтобы чужие боялись. Такой принцип уже исповедуют в Европе, когда речь заходит о спортивных санкциях. Финны отстранили от игры за сборную своего лучшего волейболиста Лаури Керминена. Как думаете, за что?

Да просто за то, что он выступал в российской Суперлиге!

«В России очень приятные люди»

Лаури Керминен — долгожитель в российском волейболе: семь сезонов он катался по стране, а последние полтора года и вовсе был в составе чемпиона страны — московского «Динамо». Причём лучший полевой Финляндии закрепился в мужской Суперлиге на не самой простой для легионера позиции — либеро. Как и связующих, иностранцев этого профиля в России катастрофически мало, ведь обычно клубы тратят большие деньги и квоты на легионеров в нападении. Поэтому в российской Суперлиге Лаури был на особом счету: цементировал приём (46% позитивного) и блестяще играл в защите.

Лаури Керминен

Лаури Керминен

Фото: vk.com/vcdynamomoscow

Да и Россию он искренне любил, иначе не задержался бы здесь так надолго и не оброс тесными связями с русскими. Еще выступая за кемеровский «Кузбасс» в 2018 году, он трепетно отзывался о людях в нашей стране: заявлял, что они более открытые, душевные и больше улыбаются. Ничего не поменялось и к концу 2021-го. «Ко мне прекрасно относились и в Кемерове, и в Москве. Мне нравится ваша культура. У вас очень приятные люди, которые ценят твою работу. Если ты в чём-то хорош, к этому проявляют уважение».

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Любовь к работе и месту подпитывали успехи москвичей: после победы в финале над новосибирским «Локомотивом» в пяти партиях Лаури ярко праздновал. Правда, титул и фото с чемпионским кубком запустили волну хейта в комментариях. В интервью финскому Yle волейболист даже признаётся, что совершил ошибку, когда опубликовал его в социальных сетях. «Пришло много критики в сообщения. Например, некоторые призывали посадить меня в тюрьму», — делится подробностями переписки Керминен.

Если бы мог — уехал

Давление со стороны европейцев и некоторых федераций на своих спортсменов, оставшихся в России, – привычное дело. Но в случае с финским игроком угрозы стали иметь реальные последствия. Накануне Федерация волейбола Финляндии объявила, что 29-летний звёздный либеро не будет участвовать в матчах национальной команды до дальнейшего уведомления. Игрока неожиданно заменил Никлас Брейлин.

Да, Финляндия никогда не считалась элитной волейбольной сборной: не участвовала в Лиге наций – 2022, да и история Олимпийских игр не помнит финнов даже в основной сетке турнира. Но обосновано ли решение чиновников — большой вопрос. Ведь, как выяснилось уже после окончания чемпионата России, Лаури остался здесь не из преданности — заставили обстоятельства.

Лаури Керминен

Лаури Керминен

Фото: РИА Новости

«Я хотел покинуть команду сразу. Сначала я связался со своим менеджером, и мы всё обсудили. Далее я пошёл к президенту клуба и генеральному директору просить о расторжении соглашения. На следующий день мне пришла информация, что я могу уйти, но это стоит денег. Сумма была внушительной. Это было полным шоком. Поскольку сумма была настолько огромной, мне пришлось остаться в России по финансовым причинам», — признался Лаури.

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Волейболист с разочарованием говорил, что Международная федерация волейбола (FIVB) никак не помогла спортсменам в России и не приостановила контракты, как это сделали в футболе. Кажется, если бы у Лаури была возможность уехать без финансовых потерь, то он бы сделал это.

Но, очевидно, для любого спортсмена выступать за национальную сборную — одна из основных целей в профессиональной карьере. И когда у игрока отбирают честно заработанное место лишь за то, что он не полностью исключил Россию из своих вариантов, это как минимум странно. Да и был ли он в курсе, что грядут такие санкции? Ведь волейболисты в поисках клуба от трёх месяцев до полугода, а всё летнее межсезонье они проводят дома или на сборах. И, возможно, он ещё даже не нашёл новое место работы, если и искал.

Дикий прецедент

Хотя в составе «Динамо» на сайте он пока числится, да и клуб не выпускал заявлений по поводу его продолжения карьеры: о переговорах с финном боссы намекали последний раз ещё в мае, а каков их итог сегодня — неизвестно. Тем более что москвичи работают и с другим легионером – Цветаном Соколовым, а всего в России выступает порядка 20 иностранцев, среди которых сербы, марокканец, американец и французы.

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В волейболе, да и вообще в мировой практике, отстранение от сборной лишь из-за гипотетического участия спортсмена в «неугодном» чемпионате — нонсенс. Но самое страшное, скорее, то, что это может создать прецедент, и тогда дороги всем легионерам в Россию будут постепенно перекрываться. Перед людьми хотят поставить совершенно непрофессиональный выбор: выступать за национальную сборную или продолжать играть в сильнейшей волейбольной лиге мира — российской.

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