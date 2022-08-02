До ненависти один шаг. Как испортились отношения украинки Могучих и россиянки Ласицкене

Ещё год назад спортсменки обнимались на камеру, а сегодня Ярослава не хочет даже разговаривать с Марией.

Противостояние россиянки Марии Ласицкене и украинки Ярославы Могучих должно было стать одним из наиболее ярких событий чемпионата мира вне контекста всех политических событий последних месяцев. В итоге Марию на турнир в США не пустили, да и Ярослава выступила не слишком удачно.

Однако обе девушки всё равно оказались в центре внимания прессы. Когда-то они были хорошими подругами на международной арене, а теперь Могучих не хочет иметь ничего общего с Ласицкене. Украинка даже не оценила поступок россиянки, написавшей ей после чемпионата мира.

Запоздалое сообщение

На чемпионате мира Ярослава Могучих в отсутствие Марии Ласицкене, своей главной соперницы последних лет, должна была брать золото. Однако ошибка при взятии высоты 2,02 оставила спортсменку лишь с серебром.

Могучих как украинка естественно, привлекала к себе много внимания на турнире. Ещё до финала соревнований по прыжкам в высоту Ярослава «прошлась» по Ласицкене, заверив, что больше не считает её кумиром.

«Больше нет никаких взаимоотношений. До 24 февраля все спортсмены общались, мы разговаривали с российскими спортсменами, но после этого всё изменилось. Никто из них ничего не написал. Они молчали.

Многие спортсмены говорят, что это не их проблема. Они не понимают, что спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) России в моей стране, на Украине… И говорят: мы ничего не можем сделать. Они могут сделать что угодно. Почему они так думают? Мария Ласицкене написала письмо Томасу Баху только спустя три месяца. И это всё, что она написала. Очень плохо.

У меня больше нет кумира. Я знаю, что сама являюсь кумиром для многих украинских прыгунов в высоту. И ради них я буду совершенствоваться».

Через неделю после завершения ЧМ-2022, 1 августа украинка сообщила, что россиянка всё-таки вышла с ней на связь. Но, несмотря на это, для Ярославы ничего не изменилось, она не видит смысла разговаривать с Марией.

«Мне она (Ласицкене. — Прим. «Чемпионата») ничего не писала. Уже после чемпионата мира в Юджине она это сделала, но это уже после стольких моих интервью. Я всем рассказываю об Украине, об отношениях, и здесь она мне написала. Написала, что, конечно, она очень волнуется за нас и за эту ситуацию. Но, знаете, легче не стало. Прошло уже пять месяцев спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Какой может быть разговор?» – пояснила Ярослава.

Ярослава Могучих Фото: Maja Hitij/Getty Images for World Athletics

«Нужно дружить друг с другом»

А ведь раньше между спортсменками были тёплые, если не дружеские отношения. Ярослава и Мария знакомы с 2018 года, а вместе на взрослом уровне соревнуются с 2019-го. Тогда Могучих говорила о том, что Ласицкене является её кумиром и радовалась, что может соревноваться с ней.

«Мы с Машей уже соревновались, и мне очень приятно находиться рядом с ней в секторе. Она очень хорошая девушка, и результаты у неё отличные. Всё-таки лидер мирового рейтинга. Мы с тренером никого не копировали, но, конечно, смотрели на Машу. Нам очень нравится её техника», – рассказывала совсем недавно вышедшая из юношеского спорта Ярослава.

Постепенно Ласицкене и Могучих становились главными соперницами в секторе и хорошими подругами в жизни. Девушки нередко счастливо обнимались после совместных подиумов, и это ни у кого не вызывало вопросов, пока их объятия с флагами не попали в объективы камер на Олимпиаде в Токио.

На Родине Ярославу раскритиковали за фото с россиянкой, но девушка спокойно разграничила спорт и политику, заявив, что поздравлять соперниц нормально.

«Нам проводили инструктаж. Но я была на эмоциях. Для меня это были эмоциональные соревнования. Я ещё молодая спортсменка, а это Олимпийские игры. У меня были физические проблемы, но я была очень рада, что смогла справиться. Мы просто поприветствовали друг друга, как и спортсменку из Австралии», – высказалась Могучих, несмотря на политическое давление.

Тему стороной не обошла и сама Ласицкене. Она сказала, что ничто не изменит её теплого отношения к украинским спортсменам.

«Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дёргал. Всё остальное не имеет значения. Никакие заявления не изменят моего тёплого отношения и уважения к ним. P. S. На этом тему считаю закрытой, и никаких комментариев на этот счёт больше не будет», – написала Мария в своих соцсетях.

Вскоре появилось и ещё одно совместное фото спортсменок. На нём Ласицкене и Могучих стоят рядом с другими легкоатлетками, и то ли россиянка, то ли австралийка приобнимает украинку за плечо. Ярославе вновь пришлось оправдываться перед своей страной.

«Фото было сделано по просьбе прыгуньи Камилы Лицвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания! И теперь кульминация: обнимает меня не Мария, а Никола Макдермотт из Австралии, будьте внимательнее, пожалуйста», – высказалась украинка.

В защиту Могучих выступил вице-президент НОК Украины Игорь Лысов:

«Я считаю, что спорт вне политики. Нужно дружить друг с другом. Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике», — поделился мнением Лысов.

Финальный рубеж

После Токио, несмотря на неприятный инцидент с травлей Ярославы, дружба спортсменок, кажется, не пострадала. Обе спокойно общались на финальных стартах сезона и не обращали внимания на политику, правда, стали более осторожными, стараясь избежать очередных совместных фото.

Мария Ласицкене Фото: Maja Hitij/Getty Images

Ярослава после пережитого продолжила хорошо относиться к Марии, однако уже более аккуратно выбирала формулировки для высказываний. Но в словах украинки всё равно чувствовалась теплота к российской спортсменке.

«С Марией я познакомилась в 2018 году. Она была топовой спортсменкой, её все знали. Она выиграла 50 подряд соревнований. Потом у них произошла проблема, что им не дали даже нейтральный статус. Выступала только на внутренних соревнованиях. К их отстранению отношусь нейтрально. Я не живу в этой среде, я живу здесь, не знаю всех нюансов. Воздержусь. Всегда будет что-то перевёрнуто, если как-то выскажусь», – рассуждала Ярослава о ситуации с допингом в российском спорте в октябре 2021 года.

Но, к сожалению, с февраля 2022-го тёплые отношения исчезли. И вернуть их уже вряд ли получится, даже если все политические споры будут разрешены.