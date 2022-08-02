Король останется только один. Самые яркие сражения за власть в российских шахматах

После победы Яна Непомнящего в Турнире претендентов 2022 года в российских шахматах случился раскол. Другая могучая фигура, экс-претендент Сергей Карякин, ставший, пожалуй, самым опасным соперником Магнуса Карлсена в матчах за чемпионский титул, обрушился с критикой как на своего коллегу по сборной, так и на всю Федерацию шахмат России.

Гроссмейстер обвинял руководство федерации как в отсутствии патриотизма, так и в плохой работе, и предложил на роль нового президента прославленного чемпиона мира, члена Государственной Думы Анатолия Карпова.

Однако после реакции Кремля в лице пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова, являющегося также и главой наблюдательного совета шахматной федерации, эскалация конфликта сошла на нет.

Многие любители шахмат в России ожидали продолжения политической борьбы с непредсказуемыми последствиями далеко за пределами шахматной доски, но её не случилось. По крайней мере, на данный момент.

Впрочем, этот конфликт далеко не первый. И не самый горячий в новейшей истории. Однажды здание федерации даже брали штурмом!

Силовой захват

Главный скандал случился в далёком уже 2010 году. Как и в наши дни, приближались очередные выборы президента ФИДЕ, на которых на новый, уже пятый срок выдвигался российский бизнесмен, бывший глава Республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов, правивший ФИДЕ с 1995 года. И в этот раз конкуренцию ему решили составить не кто-нибудь, а непримиримые исторические соперники – 12-й чемпион мира Анатолий Карпов и 13-й чемпион мира Гарри Каспаров! Такого удивительного союза не ожидал никто!

Всё дело в том, что Анатолий Евгеньевич посетил и поддержал Гарри Кимовича в тюрьме после того, как Каспарова задержали на митинге. После этого визита великие шахматисты и ярые соперники на время помирились.

Гарри Каспаров и Анатолий Карпов Фото: РИА Новости

Действующий глава Федерации шахмат России в 2010 году, вице-премьер правительства Аркадий Дворкович полностью поддерживал кандидатуру Илюмжинова. Но однажды ему позвонил исполнительный директор федерации, давний помощник Карпова Александр Бах и пригласил приехать на заседание в Центральный дом шахматиста на Гоголевском бульваре. Там собирались представители регионов и два прославленных чемпиона, которые планировали рассказать про свою программу и призвать ФШР к тому, что пора менять Илюмжинова и выдвигать от России новую кандидатуру.

Но единое собрание разделилось на два: в одном из помещений собрались сторонники Дворковича и Илюмжинова, в другом – большинство, голосовавшее за выдвижение в кандидаты Карпова в альянсе с Каспаровым.

А вскоре в ряде зарубежных СМИ проскочила невероятная новость – Центральный дом шахматиста чуть ли не взят штурмом ОМОНа! На самом деле в здание зашла частная охранная организация, которая выдворила из офиса всю старую команду сотрудников. Новые управляющие от Дворковича, которых возглавлял будущий глава исполнительной дирекции ФШР Илья Левитов, взяли под контроль здание и сайт федерации и впоследствии поменяли всех ключевых фигур – от сторожей до тренеров национальных команд.

В результате всех этих событий кандидатом от ФШР остался Илюмжинов, а Анатолию Карпову пришлось выдвигаться от Франции и Германии. Выборы 2010 года проходили в Ханты-Мансийске, и на «своём» поле Илюмжинов не дал великим чемпионам никаких шансов – 95:55 по итогам голосования.

Обрадованный такой крупной победой Илюмжинов даже порекомендовал Каспарову с Карповым взять третьим в команду Владимира Крамника, мол, ему было бы интересно победить на выборах сразу трёх чемпионов мира.

Слишком горячие выборы

Илюмжинов стоял у руля ФИДЕ до 2018-го. Именно в этом году бизнесмен попал под санкции Госдепа США и не смог вылететь на матч Карлсен – Карякин в Нью-Йорк. Его ближайшие сторонники отвернулись от президента, а его правая рука, серый кардинал ФИДЕ грек Георгиос Макропулос даже объявил о том, что сам идёт на выборы и будет новым руководителем.

Кирсан Илюмжинов Фото: РИА Новости

В России же срочно стали искать могучую фигуру на замену. И нашли Аркадия Дворковича, который к тому моменту уже оставил свой пост в ФШР бизнесмену из российского списка Forbes Андрею Филатову и ушёл из правительства.

Филатов сразу принял сторону Дворковича, однако Илюмжинов не сдавался и пошёл на нового хозяина Дома шахматистов. Раз, мол, меня не пускают в ФИДЕ, то я буду баллотироваться на пост президента ФШР.

Российские регионы в этот момент гудели – их обзванивали как представители Илюмжинова, так и Филатова. В итоге на юге страны возникла инициативная «антифилатовская» группа, которую возглавляли представители Чечни, а Рамзан Кадыров даже публично призвал к поддержке Илюмжинова.

Регистрацию на пост президента прошли также бывший участник Олимпийских игр, чемпион СССР по прыжкам на лыжах с трамплина, муж известной актрисы Елены Бабенко Эдуард Субоч и бывший депутат Государственной Думы Иван Стариков. Оба они активно критиковали действующую команду Филатова.

Аркадий Дворкович Фото: РИА Новости

Российское шахматное сообщество ожидало предстоящих выборов. Вероятно, долгое время чаши в политической борьбе колебались, и Кремль не объявлял о поддержке того или другого кандидата. Однако перед самым голосованием стало ясно – победа останется за Филатовым. В Москву на выборы дружно прибыл блок уральских и сибирских делегатов, верных действующему руководству, а Илюмжинов почувствовал, что не имеет былой поддержки, и не стал выдвигать свою кандидатуру, решив не входить с Филатовым в клинч.

Бывший глава ФИДЕ взял слово и просил о поддержке на выборах в международной организации, но это была попытка сохранить лицо при плохих картах. Оппозиция при голосовании на пост президента ФШР сделала ставку на Старикова, поскольку остальные кандидаты отказались в его пользу, но Филатов разгромил по итогам голосования конкурента с огромным преимуществом.