Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Потрясающее выступление Анжелики Сидоровой на чемпионате России по лёгкой атлетике: она побила рекорд Елены Исинбаевой

Россиянка опять прыгнула выше всех в мире. Какой же позор, что ей не дают соревноваться!
Михаил Чесалин
Анжелика Сидорова побила рекорд Елены Исинбаевой
Комментарии
Анжелика Сидорова на чемпионате России побила рекорд Елены Исинбаевой. На чемпионате мира у неё бы вообще не было соперниц.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в американском Юджине проходил без участия российских спортсменов. Надо признать, что мы уже привыкли к тому, чтобы смотреть на большие мировые старты со стороны. Привыкли ли спортсмены? Большой вопрос. Особенно сложно смириться с текущей ситуацией тем, кто мог претендовать на медали и победы.

Атлетов, которые входят в число мировых лидеров, у нас немного, но они есть. Среди них – Анжелика Сидорова, которая выступает в прыжках с шестом. Да не просто выступает, а этим летом заставляет ворочаться во сне победительниц международных стартов. Почему? Да потому что запертая в России спортсменка заочно затмевает своих соперниц, если не сказать жёстче – унижает.

Анжелика Сидорова

Анжелика Сидорова

Фото: РИА Новости

Особенно красноречиво всё это выглядело в конце июля. В Юджине американка Кэти Нажотт вырвала победу у соотечественницы Сэнди Моррис на высоте 4,85, а через день Сидорова на чемпионате Москвы прыгнула 4,86. И всё это как-то совершенно спокойно, без эмоций. Страшно было представить, на что Анжелика была бы способна в условиях мощной спортивной борьбы, на адреналине.

Позор мирового спорта. Россиянку не пустили на ЧМ, а она прыгает выше новой чемпионки мира Позор мирового спорта. Россиянку не пустили на ЧМ, а она прыгает выше новой чемпионки мира
«Не вышли рож… паспортом». Сколько медалей Россия завоевала бы на ЧМ по лёгкой атлетике? «Не вышли рож… паспортом». Сколько медалей Россия завоевала бы на ЧМ по лёгкой атлетике?

В начале августа на чемпионате России эмоций всё-таки было больше. Хотя какой-то борьбы за золото не получилось – Анжелика была явно сильнее всех своих соперниц, – но прорыв и победу над собой зрители увидели.

Уже обеспечив себе победу на высоте 4,70 (никто из соперниц не забрался выше чем 4,65), Анжелика принялась прыгать в своё удовольствие. Сначала заказала 4,85 и со второй попытки взяла золотую высоту ЧМ-2022.

А затем решила не стесняться и пошла на 4,91. Почему именно на эту высоту? Чтобы побить рекорд страны, который в 2016 году установила подходящая к завершению спортивной карьеры Елена Исинбаева. Да, на мировой арене она регулярно улетала за пять метров, а в России не упорствовала, поэтому у Анжелики появился шанс завладеть этим национальным достижением.

Анжелика Сидорова

Анжелика Сидорова

Фото: РИА Новости

Первая попытка у Сидоровой не получилась совсем. Вторая была намного ближе к цели, а с третьей Анжелика взяла эту высоту, которая для всех остальных действующих спортсменок является запредельной.

Хочется, чтобы этот прыжок увидели и российские поклонники лёгкой атлетики, чтобы порадовались за нашу олимпийскую чемпионку, и зарубежные, чтобы спросили себя и друг друга – а почему этой девушки нет на мировых стартах?

А руководство World Athletics пусть краснеет и объясняет эту позорную ситуацию, когда лучшая в мире прыгунья с шестом, обладательница безоговорочно лучшего результата сезона в мире, главный фаворит любых соревнований на них не допущена, просто потому что она – из России.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022