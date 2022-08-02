Анжелика Сидорова на чемпионате России побила рекорд Елены Исинбаевой. На чемпионате мира у неё бы вообще не было соперниц.

Россиянка опять прыгнула выше всех в мире. Какой же позор, что ей не дают соревноваться!

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в американском Юджине проходил без участия российских спортсменов. Надо признать, что мы уже привыкли к тому, чтобы смотреть на большие мировые старты со стороны. Привыкли ли спортсмены? Большой вопрос. Особенно сложно смириться с текущей ситуацией тем, кто мог претендовать на медали и победы.

Атлетов, которые входят в число мировых лидеров, у нас немного, но они есть. Среди них – Анжелика Сидорова, которая выступает в прыжках с шестом. Да не просто выступает, а этим летом заставляет ворочаться во сне победительниц международных стартов. Почему? Да потому что запертая в России спортсменка заочно затмевает своих соперниц, если не сказать жёстче – унижает.

Анжелика Сидорова Фото: РИА Новости

Особенно красноречиво всё это выглядело в конце июля. В Юджине американка Кэти Нажотт вырвала победу у соотечественницы Сэнди Моррис на высоте 4,85, а через день Сидорова на чемпионате Москвы прыгнула 4,86. И всё это как-то совершенно спокойно, без эмоций. Страшно было представить, на что Анжелика была бы способна в условиях мощной спортивной борьбы, на адреналине.

В начале августа на чемпионате России эмоций всё-таки было больше. Хотя какой-то борьбы за золото не получилось – Анжелика была явно сильнее всех своих соперниц, – но прорыв и победу над собой зрители увидели.

Уже обеспечив себе победу на высоте 4,70 (никто из соперниц не забрался выше чем 4,65), Анжелика принялась прыгать в своё удовольствие. Сначала заказала 4,85 и со второй попытки взяла золотую высоту ЧМ-2022.

А затем решила не стесняться и пошла на 4,91. Почему именно на эту высоту? Чтобы побить рекорд страны, который в 2016 году установила подходящая к завершению спортивной карьеры Елена Исинбаева. Да, на мировой арене она регулярно улетала за пять метров, а в России не упорствовала, поэтому у Анжелики появился шанс завладеть этим национальным достижением.

Анжелика Сидорова Фото: РИА Новости

Первая попытка у Сидоровой не получилась совсем. Вторая была намного ближе к цели, а с третьей Анжелика взяла эту высоту, которая для всех остальных действующих спортсменок является запредельной.

Хочется, чтобы этот прыжок увидели и российские поклонники лёгкой атлетики, чтобы порадовались за нашу олимпийскую чемпионку, и зарубежные, чтобы спросили себя и друг друга – а почему этой девушки нет на мировых стартах?

А руководство World Athletics пусть краснеет и объясняет эту позорную ситуацию, когда лучшая в мире прыгунья с шестом, обладательница безоговорочно лучшего результата сезона в мире, главный фаворит любых соревнований на них не допущена, просто потому что она – из России.