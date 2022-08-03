«Карлсен хочет больше денег». Норвежский чемпион мира ещё может сыграть матч за титул

20 июля 2022 года норвежский чемпион Магнус Карлсен разочаровал большую часть шахматного мира, заявив, что больше не хочет бороться за титул. Понять его можно: Магнус выиграл уже пять чемпионских матчей подряд и лишь полгода назад победил Яна Непомнящего, который после этого вновь выиграл турнир претендентов и опять устремился навстречу Карлсену. Но норвежец от второй битвы уклонился, решив, что лучше уйти непобеждённым.
Ушёл ли Магнус насовсем? Нет, он не пошёл по тропе Бобби Фишера и не покинул большие шахматы. Он будет играть в самых разных шахматных турнирах ради удовольствия и ради заработка. И, вероятно, будет сражаться за титул чемпиона мира в рапиде и блице – более щадящих и быстрых форматах.
Кстати, именно на внедрении в чемпионские матчи укороченного контроля Магнус и настаивал в переговорах с ФИДЕ. Но федерация решила, что чемпион мира не может диктовать ей правила, и не пошла на уступки.
Во всей этой истории есть только одно «но».
7 августа в Индии состоится Генеральная ассамблея ФИДЕ, и там пройдут выборы президента федерации. В настоящее время её возглавляет россиянин Аркадий Дворкович. В шахматных кругах считают, что его позиции не являются очень уж устойчивыми. Не все довольны тем, как идут дела в ФИДЕ, да и российский паспорт по нашим временам – это, скорее, фактор риска. Тем не менее шанс, что Дворковича переизберут, велик. Всё-таки россиянин заручился поддержкой тяжеловесов: в его команду входят экс-чемпион мира Вишванатан Ананд из Индии и экс-чемпионка мира среди женщин Чжу Чень из Китая.
Но что будет, если руководство ФИДЕ всё-таки сменится?
Есть вероятность, что Магнус Карлсен может начать новый раунд переговоров с международной федерацией. И вполне вероятно, что новое руководство может пойти чемпиону мира на уступки, поскольку возвращение чемпиона мира из Норвегии в большую игру – это очень сильный первый ход от ФИДЕ.
Может быть изменён формат чемпионского матча, могут быть радикально увеличены призовые. Возможно, случится и то и другое.
Магнус Карлсен и Ян Непомнящий
Фото: fide.com
12-й чемпион мира Анатолий Карпов как раз уверен, что норвежского шахматиста не устраивают скромные призовые в матче на первенство мира.
«Я не уверен, что Ян и Динь будут играть. Мне кажется, Карлсен вспомнил историю Фишера и играет на нервах у мира. Думаю, он хочет больше денег. Кирсан Илюмжинов же очень низко опустил призовые планки, притом что доллар ослаб. Например, призовой фонд моего несыгранного матча с Фишером был $ 5 млн, а это 1975 год. Огромные деньги. Сейчас это $ 30-40 млн. С Каспаровым у нас максимальный призовой фонд был $ 3,5 млн – это 1990-й год. А сейчас – $ 2 млн. Сейчас не Илюмжинов, а Дворкович, и что-то меняется в лучшую сторону, но натворили очень много», – объяснил Карпов ТАСС.
А ведь действительно, официально пока не решено, кто же сыграет в матче за титул. Новое руководство ФИДЕ, договорившись с Магнусом, может спокойно сослаться на оплошности команды Дворковича и заявить, что матч Яна Непомнящего и Дин Лижэня просто не может состояться.
Домыслы? Возможно. Вот только стоит помнить, что одним из открытых сторонников украинского кандидата Андрея Баришпольца является постоянный член команды Магнуса и его верный секундант Питер Хайне Нильсен. Уж не на украинца ли делает ставку Карлсен со своей дружиной?
Но если в битву вернётся Магнус, то кто же будет его соперником?
Простой и быстрый ответ – Ян Непомнящий как победитель турнира претендентов. Вот только не стоит забывать судьбу всех россиян в других видах спорта. Все они, за редчайшим исключением, не допускаются к международным стартам. И если к руководству ФИДЕ придут люди, не настроенные лояльно по отношению к России, то Яна просто могут лишить права играть на мировой арене. И тогда соперником Магнуса станет Дин Лижэнь.
Плюсов в этом решении достаточно. Но главных – два. Во-первых, и Магнусу не будет скучно сыграть с новым соперником. А во-вторых, ФИДЕ основательно войдёт на китайский рынок. Китайские болельщики давно ждут своего чемпиона мира, поэтому крайне охотно будут смотреть матч. А сравнивать численность населения Китая и России совершенно бессмысленно.
Так что пока говорить о том, кто сыграет в чемпионском матче, рано.
Нужно дождаться хотя бы результатов выборов президента ФИДЕ.
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