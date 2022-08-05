Самый талантливый атлет России вернулся после скандала. Лысенко обманул всех и был наказан

13 августа в Свердловской области пройдёт открытое первенство города Ирбит по лёгкой атлетике. Чем примечателен обычный районный старт? Именно там состоится возвращение в большой спорт прыгуна в высоту Данила Лысенко. Того самого спортсмена, из-за дела которого российские легкоатлеты выступали всего вдесятером на Олимпиаде в Токио, а ВФЛА до сих пор выплачивает огромный штраф.

Кажется, про Лысенко уже все забыли. Тем более у нас появились Илья Иванюк и Михаил Акименко, которые в красивой борьбе с Мутазом Баршимом взяли медали чемпионата мира – 2019 в Дохе. Поэтому лучше напомнить.

Три флажка и несуществующая больница

Данил считался главным прыжковым талантом своего поколения. В 21 год он взлетел на 2,40 м – чемпионаты мира сейчас выигрываются с результатом 2,37 м, и это считается круто. Совсем молодой парень успел завоевать серебро летнего чемпионата мира и золото зимнего, причём обыграл того самого Баршима, который до сих пор выигрывает все главные турниры.

Но перед чемпионатом Европы – 2018 в Берлине Лысенко попался на пропуске допинг-тестов. Получил три флажка.

Чем это грозило? При чистосердечном признании отсидел бы год вне соревнований и вернулся. Однако руководство ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным решило, что можно пойти другим путём и один из флажков снять. Через два года (в реальности – через три) предстояла Олимпиада в Токио, никто не хотел рисковать практически гарантированной медалью.

Данил Лысенко Фото: РИА Новости

В общем, Лысенко объяснил, что никак не мог быть дома, поскольку провёл день в больнице. Предоставил справку. Но ему не поверили. Отдел расследований допинг-нарушений в международной федерации уже на проверке адреса больницы поймал Лысенко и Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики на лжи.

Очевидно, что 21-летнему спортсмену обещали, что всё будет шито-крыто, или нашли какие-то рычаги давления. Ведь Шляхтин – мастер «решать вопросы». Но окончательное решение о том, чтобы пойти на обман и подлог, принимал именно Лысенко. Совершеннолетний человек, отвечавший за свои поступки.

Четыре года вне спорта

Данил во всём признался только тогда, когда отпираться было бесполезно. Вместо грозивших уже восьми лет дисквалификации по факту получил четыре – два года шло разбирательство и два года дисквалификации. Шляхтин в итоге покинул все свои посты, и сейчас бывший президент ВФЛА, бывший министр спорта Самарской области и бывший руководитель «Крыльев Советов» из медиапространства просто исчез.

Нашу федерацию наказали огромным штрафом, спортсменам запретили выступать на всех соревнованиях, но в итоге допустили ограниченное число тех, кто имел нейтральный статус. Вот к чему привело желание «решить вопрос».

«Когда всё закончится, с удовольствием всё расскажу. Но пока не имею права говорить об этом. Было непросто, да. Однако я никого не виню. Я же сам получил три «флажка», сам лишил себя медалей, эмоций и всего остального. Что тут теперь скажешь?» — говорил Лысенко «Спорт-экспрессу».

«Он будет голодным до прыжков»

3 августа срок дисквалификации Лысенко истёк. Чем он занимался четыре года? По его собственным словам, поддерживал форму, на настоящие высоты не лез. Успел сняться в документальном фильме «Восхождение» про самого себя. В этом фильме он в конце концов преодолел высоту 2,46 м и побил мировой рекорд.

13 августа 25-летний спортсмен, не выступавший четыре года, попробует вернуться в спорт. Вернее, он точно вернётся, но попробует показать, что огромный талант, заложенный в него природой, никуда не делся.

Данил Лысенко Фото: РИА Новости

«Недалеко от Екатеринбурга на соревнованиях я встречусь с Данилом Лысенко. Думаю, нормально попрыгаем. Конкуренция будет. Я почему-то уверен, что он после длинного перерыва будет голодным для прыжков. Ожидаю от него результата 2,30 м и выше. Он, как мне кажется, может столько прыгать. Надеюсь, мы заведёмся и устроим борьбу», — так высказался о возвращении Лысенко чемпион России Илья Иванюк.

Как будет на самом деле, покажут соревнования. Кстати, именно в мужских прыжках в высоту на районных соревнованиях в Ирбите будет невиданный призовой фонд – 30 тысяч рублей за первое место, 20 тысяч — за второе и 10 тысяч — за третье. Во всех остальных дисциплинах призы – 5, 3 и 2 тысячи соответственно.