Россиянин хочет остаться главой мировых шахмат. Его первый срок полон успехов и скандалов

7 августа на Генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (FIDE) пройдут выборы президента. Действующий глава организации – российский чиновник Аркадий Дворкович – имеет хорошие шансы переизбраться на второй срок. Несмотря на пандемию и сложнейшую геополитическую обстановку он за четыре года успел немало.

Давайте разберёмся в багаже успехов и скандалов президента ФИДЕ.

Как Дворкович попал в шахматы?

Аркадий Дворкович – не случайный человек в шахматах. Его отец Владимир Яковлевич был известным шахматным судьёй, фактически отцом школы современного арбитража, а мать Галина Львовна и в наши дни возглавляет комиссию ветеранов федерации шахмат России. Сам Аркадий Дворкович играет в шахматы в силу приличного кандидата в мастера.

Аркадий Дворкович Фото: fide.com

С 2010 по 2014 годы Дворкович-младший осуществлял руководство ФШР, пока не был принят закон, по которому крупные отечественные чиновники не могут оставаться главными в национальных спортивных федерациях. Любопытно, что многие до сих пор с ностальгией вспоминают те времена, когда шахматная федерация страны сумела осуществить настоящий прорыв и существенно поднять престиж шахмат в России, пошатнувшийся в тяжёлые 90-е.

Скандальные выборы 2018 года

На выборы президента ФИДЕ в 2018 году Аркадий Дворкович, к тому моменту уже утративший пост в правительстве РФ и перешедший на работу в фонд «Сколково», пошёл в авральном порядке. Бывший глава международной шахматной федерации бизнесмен и экс-президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов попал под санкции госдепа США, после чего был предан и дисквалифицирован своими же ближайшими сторонниками.

Правая рука Илюмжинова грек Георгиос Макропулос объявил о том, что собирается стать новым главой международной федерации, и раскручивал антироссийские настроения, воспользовавшись поддержкой ряда влиятельных западных федераций. Более того, он собирался дисквалифицировать и Дворковича. Дело осложнялось тем, что и выборы, и заседание комиссии по этике, решавшей судьбу российского кандидата, проходили в Грузии, находившейся в непростых политических отношениях с Москвой.

Но Дворкович и его команда выстояли. Юристы доказали, что представители Аркадия Владимировича не нарушали правила предвыборной агитации, а потом при голосовании россиянин сумел одержать победу. Макропулос бился до последнего патрона, но проиграл 103:78 в пользу Дворковича.

Короткая эпоха процветания

За спиной Дворковича стояли многочисленные спонсоры, и новый президент ФИДЕ объявил о том, что теперь приличные деньги смогут зарабатывать не только мужчины, но и женщины. В женских шахматах выстроили свой цикл соревнований на первенство мира: теперь звание чемпионки разыгрывалось так же, как и у мужчин, – не в нокаут-чемпионате, а в классическом матче.

В Санкт-Петербурге (2018), а потом в Москве (2019) прошли грандиозные чемпионаты мира по рапиду и блицу, где за победу сражались практически все сильнейшие шахматисты, включая чемпиона мира, норвежца Магнуса Карлсена. Казалось, что с такой плотностью календаря и такими денежными вливаниями Аркадий Дворкович однозначно должен стать лучшим президентом в истории ФИДЕ, но настал 2020-й – год тяжёлых испытаний.

Магнус Карлсен и Аркадий Дворкович Фото: fide.com

Коронавирус всё испортил

Началась пандемия коронавируса, и Дворковичу пришлось принимать очень непростые решения. От участия в турнире претендентов в Екатеринбурге отказался азербайджанец Теймур Раджабов, который требовал отменить соревнование, пока не миновала инфекционная угроза. Но турнир не отменили, а Раджабова заменили французом Максимом Вашье-Лагравом. Азербайджанец пригрозил ФИДЕ судом, и президенту пришлось пообещать ему wild-card в новом турнире претендентов. Теймур в Мадриде, кстати, сыграл достойно.

Учитывая, что границы закрылись, а Всемирная шахматная Олимпиада сорвана, Аркадий Дворкович объявил о проведении первой онлайн-Олимпиады, но и тут случился громкий скандал. В финале сошлись главные фавориты турнира: россияне и индийцы – матч протекал с небольшим перевесом российской команды, пока у Индии не случились проблемы со связью.

Пикантность ситуации добавляло то, что в четвертьфинале обрыв связи произошел у армян с индийцами и им засчитали техническое поражение. Но в финале Дворкович принял соломоново решение вручить два комплекта золотых наград, что вызвало бурную реакцию имевшей перевес по очкам команды России и особенно её лидера – Яна Непомнящего.

Особенно Яна возмутило, что ещё до публикации решения в прямом эфире у индийцев появился генеральный директор ФИДЕ, израильский гроссмейстер Эмиль Сутовский – одна из самых заметных фигур команды Дворковича. Именно с ним многие связывают спорные решения международной федерации. Например, непопулярные в среде гроссмейстеров рейтинговые реформы, крайне неудачную борьбу ФИДЕ против читерства в шахматах и даже дисквалификацию Сергея Карякина за его политическую позицию.

Аркадий Дворкович Фото: fide.com

Будет ли второй срок?

Два последних чемпионских цикла оказались поистине чёрными для владыки ФИДЕ. В 2020-м была остановка турнира претендентов в Екатеринбурге из-за грядущего закрытия границ – второй круг провели только через год. А в 2022-м взбрыкнул чемпион мира Магнус Карлсен, который не хочет снова играть матч против Яна Непомнящего. Кстати, ближайший помощник Магнуса гроссмейстер Петер-Хайне Нильсен идёт на выборы президента ФИДЕ с командой украинца Андрея Баришпольца и жутко критикует всё нынешнее руководство.

В 2022-м году Аркадий Дворкович отпраздновал свой юбилей – 50-летие. Надо сказать, что празднование происходило не в той эмоциональной обстановке, о которой, вероятно, мечтал глава ФИДЕ. За рубежом его яростно обвиняли в связях с Кремлем и требовали отставки с поста президента международной федерации шахмат. В России, наоборот, критиковали за то, что Дворкович выступил против спецоперации и покинул пост в «Сколково».

Однако, несмотря на непростые испытания, выпавшие на его первый срок, российский президент ФИДЕ полон решимости победить на выборах вновь, надеясь на то, что в следующие четыре года бушующий мир даст ему поработать спокойно. По итогам первого срока Дворковичу однозначно не удалось стать хорошим для всех сразу, но глава федерации определённо смог выполнить многое из того, что обещал, избираясь на свой первый срок.