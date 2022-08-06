Американский шахматист на Олимпиаде сделал невозможный ход. И тут же за это поплатился!

В начале августа в Ченнаи (Индия) проходит шахматная Олимпиада. Сборные всего мира, включая самые крошечные страны с игроками, которым звание гроссмейстера только снится, получают шанс сразиться против титанов. Увы, по политическим мотивам на турнир не пустили сборную России, но приехал и Магнус Карлсен, и грозные американцы, Индия выставила сразу две команды. Так что борьба за золотые медали обещает быть очень горячей.

И в пылу этой борьбы порой происходят настоящие казусы. Один из них случился во время матча США – Армения. Армяне очень здорово начали турнир, одержав победы в шести первых встречах. Но американцев это вряд ли волновало. Грозная четвёрка Каруана, Со, Шенкленд, Домингес не могла рассчитывать ни на что иное, кроме выигрыша в противостоянии.

Однако результат получился неожиданным. Армения вырвала ничью, а всё из-за одного торопливого движения американца Сэма Шенкленда, который в эндшпиле партии с Робертом Ованнисяном сделал невозможный ход.

Вообще, по ходу партии армянин имел серьёзный перевес, но удержать его не смог. У американца были все шансы сохранить ничью, которая, учитывая исходы трёх других партий, принесла бы команде США итоговую победу.

Однако оказавшийся в цейтноте Шенкленд допустил серьёзную ошибку. Сэм увидел, как Роберт начал ходить ферзём и, очевидно, решил, что фигура пойдёт с шахом на h1, а потому схватился за своего короля, чтобы отступить на с2. Однако чёрный ферзь к удивлению и ужасу американца застыл на поле g2. Американец же автоматом отправил короля на с2, под бой. И только после того, как совершил этот невозможный ход, понял, что натворил.

Диаграмма матча

На кнопку часов Сэм уже не нажимал, поэтому его сопернику протестовать не пришлось. Американец осознал свою ошибку, когда было уже поздно. Негласное шахматное правило «взялся – ходи» никто не отменял. А поскольку единственный доступный ход королём на с1 вёл к неминуемому поражению, Шенкленд, чуть подумав, протянул Ованнисяну руку в знак капитуляции.

Очевидно, что американец был очень зол и расстроен из-за своей оплошности. После рукопожатия он махнул рукой в сторону доски, резко сорвал пиджак со спинки стула и выбежал из игрового зала. Безусловно, это большой удар!

Сборная Армении, вырвав ничью, сохранила первое место в турнирной таблице после семи туров. На втором месте – Узбекистан, который тащит талантливый Нодирбек Абдусатторов. Далее – две команды Индии. А США – только пятые.