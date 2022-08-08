«Ты понимаешь, что ничего не изменится». Крик души запертой в стране российской чемпионки

Лучшая спринтерша страны уже пять лет не выступала на международных стартах. Мотивации нет, и она готова уйти из спорта.

Кристина Макаренко – яркая и быстрая спринтерша, сильнейшая в России. На чемпионате страны в Чебоксарах она выиграла очередное золото, несмотря на серьёзнейшую травму, полученную незадолго до соревнований. Последние пять лет она стабильно занимала первые места на российских стартах, но всё это время ей не давали даже шанса показать себя на мировой арене.

World Athletics одобрил заявку Кристины на получение нейтрального статуса только в середине февраля 2022 года. Что было дальше – вы сами знаете. Даже получив этот долгожданный статус, девушка осталась взаперти.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Кристина Макаренко рассказала о своих эмоциях от получения бесполезного нейтрального статуса, о том, что мешает российским атлетам показывать более высокие результаты, а также о том, на какие деньги сейчас живут российские легкоатлеты.

«Была серьёзная травма, 45 дней без тренировок»

– Кристина, какие эмоции остались от чемпионата России?

– Да, честно, эмоций особо никаких нет. Это уже как обыденность. Даже не знаю, какие эмоции должны быть.

– Что можете сказать о своём результате?

– В целом результатом и бегом довольна, так как у меня был достаточно тяжёлый сезон, была серьёзная травма. Около 45 дней я провела без тренировок, то есть без бега, без разминок. И буквально за две-три недели мы смогли что-то сделать, чтобы пробежать в Чебоксарах.

У меня был стресс-перелом четвёртой плюсневой кости, поэтому нужно было ждать, пока пройдёт отёк кости – это очень долго.

– Вы следили за прошедшим чемпионатом мира по лёгкой атлетике в США?

– Часовые пояса разные, поэтому смотрела уже повторы забегов. Какие были мысли? Круто, что ещё сказать. Результаты просто космические, люди делают своё дело и делают это круто, соревнуются, выкладываются, показывают эмоции – это и есть спорт, где конкуренция рождает результат.

– Такие космические результаты возможно показывать без допинга?

– Да, возможно. Сейчас уже такое время, когда очень многое зависит от технического состояния, от того, насколько человек хорош технически. Конечно, ты никогда не знаешь наверняка, но я всегда стараюсь верить в честность спортсменов.

Кристина Макаренко Фото: Из личного архива

– Есть понимание, почему в России такие результаты не показывают?

– Во-первых, у нас очень маленький резерв. Если взять другие страны, там детские соревнования – это просто космос, некоторые дети бегут лучше, чем у нас взрослые. В Америке, например, всё это очень развито.

Плюс у нас мало тренеров, кто понимает спортсмена и может очень хорошо подготовить. И в целом система спорта у нас совершенно другая. Хотелось бы каждый год совершенствоваться, а у нас ничего не происходит.

И, конечно, конкуренция. В некоторых видах невозможно показывать результаты без неё, как бы ты ни хотел. Повторюсь, конкуренция рождает результат, и без неё очень тяжело. Ты даже не можешь эмоционально настроиться на то, чтобы показать результат, на который ты действительно способен. Это нереально.

– Судя по тому, как вы хорошо это понимаете, у вас непростая ситуация.

– Да, в моём виде тяжело с конкуренцией.

«Возможно, стоит заниматься чем-то другим»

– Вы из небольшого села Кормиловка, где и начали заниматься лёгкой атлетикой. Как там сейчас обстоят дела с этим видом спорта?

– В Кормиловке есть манеж, хорошая дорожка – её недавно поменяли. Очень люблю своего первого тренера, который и привёл меня в лёгкую атлетику, спасибо ему огромное за это. В целом всё хорошо, но всё-таки это село, и выезды на какие-то соревнования там даются тяжело.

– То есть в спорт вы попали благодаря тренеру?

– Да, он меня заметил на физкультуре ещё в детском саду или в школе и постоянно звал заниматься. Когда мне было около 14 лет, я переехала в Москву, чтобы развиваться дальше.

– Сейчас поддерживаете связь с первым тренером?

– Да, конечно. Когда приезжаю домой, а это, к сожалению, бывает достаточно редко, всегда с ним встречаемся. Он всегда поздравляет меня и мужа, поддерживает и болеет всей душой (улыбается).

– В каком возрасте вы поняли, что спорт – это ваша профессия?

– Когда мне предложили переехать. Я на тот момент ещё не понимала, что это значит – переехать в другой город. Спасибо родителям, что они собрались с силами и мама отвезла меня. Не каждый родитель сможет решиться на такой подвиг, потому что всё-таки отпустить 14-летного ребёнка заниматься любимым делом в незнакомый город – это очень тяжело.

Макаренко на соревнованиях Фото: РИА Новости

– Были когда-нибудь мысли уйти из спорта? Всё-таки вы сделали выбор в достаточно раннем возрасте.

– Таких мыслей не было. Но сейчас, конечно, в связи со всей ситуацией, которая происходит в спорте, особенно в лёгкой атлетике последние семь лет, уже очень много мыслей о том, что, возможно, стоит заниматься чем-то другим. Но пока ещё держусь (улыбается).

– Вы сейчас учитесь?

– Я окончила в этом году Смоленский государственный университет спорта, училась на тренера. Сто процентов моя карьера будет связана со спортом, со спортивной деятельностью. Вопрос в том, в каком направлении и в каком русле. Но из-за того, что происходит, наверное, с лёгкой атлетикой дальнейшая карьера связана не будет.

«Были мысли о смене гражданства»

– Какая из завоёванных вами медалей самая ценная?

– Наверное, когда я выиграла на России в свой самый первый год. Это было, кажется, в 2014-м. Мне сказали, что если я хорошо пробегу, выиграю, то поеду на взрослый чемпионат Европы в эстафету. И я поехала. Вот она цель и мотивация – пожалуйста! Тогда я выходила на старт и думала о том, что другие девчонки такие взрослые и так быстро бегут, у них такие секунды. И я пробежала очень быстро, потому что у меня были эмоции, и мне нужно было выиграть. Это и подталкивало к чему-то большему.

А сейчас ты бегаешь… Ну, бегаешь и бегаешь.

– Когда был ваш последний международный старт?

— Последний старт был в 2017 году – первый год, когда давали нейтральные статусы. Это было первенство Европы.

– После этого ваш нейтральный статус не продлили, и он появился у вас только в середине февраля 2022-го года. Как проходила процедура его получения?

– Ты отправляешь заявку, её рассматривают, после чего отправляют ответ, а ещё в последние два года нужно было платить взнос $ 250 за то, чтобы твою заявку рассмотрели.

– Какие мысли были, когда наконец-то получили статус?

– Никаких. Я просто рыдала, потому что я очень долго этого ждала. У меня было тяжёлое время, особенно последний год. Я не могла найти мотивацию, чтобы выходить и выступать. Вообще не могла настроиться на соревнования. Я тогда выложила эмоциональный пост на эту тему в соцсети, и через неделю мне пришёл допуск. Очень радовало, что много людей меня поздравили, и все так радовались этому (улыбается).

– Но радость, видимо, была недолгой.

– Честно, когда я поняла, что мы никуда не поедем, это прошло мимолётом, потому что уже как-то привыкла к этому, что ли. Ты уже просто понимаешь, что, как было, так и будет. Потом уже, конечно, когда осознаёшь, что происходит и что будет дальше, это очень грустно.

– Как вы мотивировали себя эти пять лет без международных стартов?

– Не знаю. Я каждый год ждала, что мне придёт допуск. Никаких объяснений и причин мне не присылали, вообще ничего. Я не понимала почему и просто ждала. И последний год была уже на износе.

– Думали о смене спортивного гражданства?

– Были, конечно, такие мысли. Пока мы здесь, и скорее всего, мы будем тут. Менять спортивное гражданство нужно было раньше – тогда, когда началась вся эта ситуация в российской лёгкой атлетике. Сейчас, наверное, это сделать нереально.

Кристина Макаренко Фото: Из личного архива

– Вы не поехали на Олимпиаду в Токио, потому что у вас не было нейтрального статуса?

– Да. В прошлом году, перед Олимпиадой, я ждала свой допуск и знала, что мне нужно выполнять норматив. На 100 м у нас не работала электроника, поэтому возникли трудности, но я выполнила олимпийский норматив на 200 м. Так что он у меня был, но я, скорее всего, не попала бы на Олимпиаду, потому что результат был не очень высокий и были люди, которые занимали строчки повыше. Возможно, если бы бежала где-то заграницей в том сезоне, я бы всё-таки показала более высокий результат и на 100 м, и на 200 м.

«Не скажу, что зарплаты плохие. Нормальные»

– На зарплаты легкоатлетов в России реально выжить?

– Мы же живём (улыбается). Зарплаты есть. И не скажу, что они плохие – нормальные зарплаты. Конечно, ты понимаешь, что бы ты мог получать, если бы выступал на международных стартах, но всё-таки ты не знаешь, насколько бы мог там реализоваться, сколько бы мог там бежать. Если в прыжках с шестом или в высоту человек больше сам с собой борется, и можно предположить, какой был бы результат, то здесь тебе нужно на дорожке испытать это соперничество. Конечно, там контракты с брендом и призовые, но лучше за деньгами не бежать, потому что, когда начинаешь об этом думать, пытаешься собрать все старты, случаются какие-то травмы или ещё что-то.

– А из чего строится зарплата легкоатлета? Это выплаты от региона?

– Выплаты от ЦСП, у кого-то армия, параллельные зачёты (зачёт, который даёт право выступать спортсмену за несколько регионов. – Прим. «Чемпионата»), но они мало у кого сейчас есть. Плюс платит регион, за который ты выступаешь.

– Санкции как-то отразились на вашей повседневной жизни?

– Сейчас у всех проблемы с экипировкой, люди не могут некоторые вещи заказать, потому что нет доставки и логистика полностью нарушена. Наш бренд тоже не может нам доставить одежду, потому что, опять же, проблемы с логистикой. Но у нас контракт на два года, ещё есть следующий год, и пока этот контракт не разрывали.

– Есть спринтеры, которые пробуют себя в бобслее. Не думали о таком продолжении карьеры?

Очень много людей, которые переходят в бобслей после лёгкой атлетики. Но я очень маленькая, мне для этого придётся набрать хорошую массу, я особо этого не хочу (улыбается).

– Есть у вас желание попробовать себя в многоборье, как ваш муж?

– Многоборье – это очень тяжёлый вид. Я считаю, им надо заниматься с детства. И у нас в стране этот вид не ценят вообще. Если говорить о материальной стороне, в том же спринте ты можешь сделать шесть-семь видов и в каждом заработать по 50 000 рублей, если ты выигрываешь. А в многоборье они делают десять видов, но за всё получают те же 50 000 рублей. Это несопоставимо, и для меня это непонятно.

За сезон они могут сделать максимум два многоборья. Конечно, у них больше, чем два старта, но там люди делают десять видов за два дня, и восстановиться после этого не так просто. Они потом неделями могут просто не выходить на тренировки, им нужно отойти. И обычно им нужен месяц между стартами. Это очень тяжело, но у нас это не ценят.

– Когда вы выступаете, муж следит? Или вы просите его не смотреть?

– Я люблю, когда Артём рядом со мной. Он очень меня поддерживает. Он мне очень помог справиться и с эмоциональными проблемами, и с настроем. Я всегда его смотрю, и он меня смотрит. Это даже не обговаривается.

Кристина Макаренко Фото: Из личного архива

– Вы тренируетесь вместе? Подсказываете что-то друг другу?

– Да, сейчас мы тренируемся вместе. Он мне сильно помогает. Я в многоборье особо не могу помочь, но если конкретно в спринте – да.

– Кто для вас главный герой в спорте?

– Мой муж (смеётся). Не знаю, у меня нет кумиров. Хотя мне очень нравится, как прыгает Анжелика Сидорова, с удовольствием смотрю её прыжки.