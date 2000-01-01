Главной драме Токио-2020 уже год. Аверины ещё в строю, Ашрам уже закончила и тренирует

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Что изменилось за год после поражения сестёр Авериных на Олимпиаде?
Что изменилось за год после поражения сестёр Авериных на Олимпиаде?
Дина и Арина продолжают карьеру, а их соперница по Токио уже закончила со спортом.
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Дина и Арина Аверины не ушли из спорта
Дина и Арина Аверины не ушли из спорта
Спустя год сёстры Аверины – действующие спортсменки, которые никуда не делись из сборной. После обидного поражения гимнастки не могли определиться, продолжать ли карьеру, но всё-таки никуда не ушли.
На ЧМ-2021 Дина стала 18-кратной
На ЧМ-2021 Дина стала 18-кратной
Осенью 2021 года Дина и Арина отправились в Китакюсю. Там Дина довела количество золотых медалей ЧМ до 18, Арина выиграла золото в команде, два серебра и две бронзы.
Выступать пока приходится только на внутренней арене
Выступать пока приходится только на внутренней арене
В связи с международным баном спортсменки теперь выступают только на внутренних соревнованиях.
Будет ли у сестёр Олимпиада-2024 в Париже?
Будет ли у сестёр Олимпиада-2024 в Париже?
Пока гимнастки стараются не загадывать. «А что будет дальше… Время покажет», – ответили сёстры на вопрос подписчика. Многое также зависит и от квот: на Игры ещё нужно будет квалифицироваться.
Линой Ашрам завершила карьеру
Линой Ашрам завершила карьеру
Линой Ашрам пропустила ЧМ-2021, а весной 2022-го стало известно, что спортсменка завершила карьеру: она будет работать со сборной Израиля в качестве тренера.
Групповички
Групповички
Команда в групповых упражнениях также увезла из Токио серебро: тогда сборная ОКР уступила сборной Болгарии. После этого на ЧМ в Японии девушки завоевали золото в многоборье и в упражнении с пятью мячами.
Кто-то мечтает о реванше в Париже
Кто-то мечтает о реванше в Париже
Если Анастасия Близнюк склоняется к тренерской работе, то Анастасия Максимова ещё полна решимости: «Прошёл год, а я по-прежнему мечтаю выступить на Олимпиаде в Париже и забрать золото!»
О художественной гимнастике заговорили все вокруг
О художественной гимнастике заговорили все вокруг
Первые месяцы после скандала художественную гимнастику обсуждали везде. Честно ли победила Ашрам? Можно ли выиграть с потерей предмета? Так массово в разбор правил ещё не погружались.
Главной драме Токио-2020 уже год. Аверины ещё в строю, Ашрам уже закончила и тренирует
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