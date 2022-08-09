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Трагическая история советского прыгуна Владимира Ященко – был мировой звездой, а скончался в 40 в посталкогольной коме

«Бутылку даже не прятали». Как водка и травма перечеркнули жизнь советского рекордсмена
Татьяна Постникова
Трагическая история Владимира Ященко
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В 20 лет Владимир Ященко был главной звездой спорта в СССР, а в 40 — умер от перепоя.

История самого талантливого прыгуна Советского Союза Владимира Ященко трагична до предела. Молодому парню было предначертано ставить мировые рекорды и выиграть домашнюю Олимпиаду-1980, но он получил серьёзную травму, лишившую его мечты и смысла жизни. Характера, чтобы справиться с этим, Владимиру не хватило. Он скончался в 40 лет в посталкогольной коме.

Уникум из Запорожья

Заниматься прыжками в высоту Владимир Ященко начал довольно поздно – в 12 лет. Первым его тренером был Алексей Кудинов. Однако настоящий рост начался лишь спустя два года, когда 14-летний парень перешёл к Василию Телегину. Новый тренер не только исправил огрехи в технике, поставленной предыдущим специалистом, но и понял, что Владимир – не просто очередной спортсмен, а настоящий уникум. За год Телегин сделал так, что Ященко стал прыгать 2,03 м вместо 1,70 м, которые были годом ранее.

Владимир Ященко

Владимир Ященко

Фото: РИА Новости

С каждым годом результаты спортсмена росли, в 16 лет он уже «летал» на 2,12, а в 17 — брал 2,22 метра, побив тем самым юниорский рекорд Валерия Брумеля. И это при том, что прыгал Ященко не революционным на тот момент и привычным для современного зрителя фосбери-флопом, а по старинке — перекидным способом. Большинство сверстников Владимира уже переучились на новую технику, а он сам оставался приверженцем классики.

«Феноменальные Володины способности однажды заинтересовали даже специалистов космической медицины: они попросили его приехать в Москву для тестирования, – вспоминал Телегин. – И, согласно их выводам, Ященко был «запрограммирован» матушкой-природой на прыжок высотой в 2 метра 50 сантиметров! Да, собственно, он и не прыгал в общепринятом понимании этого слова — он летал над планкой».

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По-настоящему звезда Ященко зажглась в 1977 году, когда во время матча по лёгкой атлетике между юниорами из СССР и США он сотворил нечто невероятное. В Ричмонде советский атлет, которого изначально воспринимали не слишком серьёзно и обычно обращали внимание лишь на его приятную внешность, установил три рекорда. Сначала был побит мировой рекорд среди юниоров – 2,27 м, следом рекорд Европы среди взрослых – 2,31 м, а в заключении и мировой рекорд среди взрослых –2,33 м. Владимир пытался замахнуться и на большее, но, увы, не вышло.

«Стараюсь после победы поднимать планку выше рекордной. А когда, скажите, ещё знакомиться с новой высотой? Пусть не получится в этот раз – зато буду знать, какая она. Это всё равно, что в незнакомую речку нырнуть – сперва страх ощущаешь, неизведанность… Потом-то легче», – рассказывал Ященко.

Владимир Ященко

Владимир Ященко

Фото: РИА Новости

Настоящий триумф Ященко

В том же году Ященко выиграл чемпионат Европы среди юниоров, а в 1978 году в напряженной схватке вырвал золото чемпионата Европы в закрытых помещениях у опытного Рольфа Бальшмидта. Советский спортсмен не только превзошёл своего главного соперника, но и установил новый мировой рекорд в помещениях – 2,35 м. Владимир также получил «Каравеллу Колумба», вручающуюся лучшему спортсмену. А та дуэль стала одной из последних среди спортсменов, которые прыгали «перекидным» способом.

Вот только этого триумфа Ященко могло и не быть. Как рассказывал А.С. Полухин (псевдоним одного из спортсменов, занимавшихся у Телегина вместе с Ященко), тренер со спортсменом не планировали ехать на турнир и собирались планомерно готовиться к ЧЕ в Праге. Однако по указке сверху 19-летнего спортсмена оторвали от намеченного графика, привезли в Эшеры, где за две недели его срочно привёл в форму тренер Владимир Дьячков, а затем отправили в Милан. К сожалению, это сказалось на здоровье спортсмена.

«Яшка сделал в Милане 22 попытки… Это очень много, — писал в своём очерке «Яшка (памяти Владимира Ященко)» Полухин. — Обычно классному высотёру для доказательства своей «правоты» достаточно пяти-шести. Возможности колена рекордсмена были явно превышены. Он почувствовал это сразу, но эйфория от победы на тот момент всё временно заслонила. Да и не должно было в тот момент ничего быть, окромя сплошного триумфа советской школы прыжков в высоту, который – как водится – предначертала мудрая партия.

Шеф (Василий Телегин. – Прим. «Чемпионата») привычно отметил Яшкин триумф. Испытывал ли он, кроме гордости за ученика, ещё и горечь за вероломство спортивных чинуш?

Наверняка. Понимал ли Дьячков, что он натворил, сорвав 19-летнего парня с плановой подготовки во имя выполнения идиотских «указивок» со Старой площади? Конечно. Понял ли Володя, что есть для него эта травма колена? Безусловно».

Яд для рекордсмена. Триумф и трагедия Владимира Ященко Яд для рекордсмена. Триумф и трагедия Владимира Ященко
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Дальше Ященко снова сразился с Бальшмидтом, только уже на чемпионате Европы в Праге, где под проливным дождём вырвал победу у представителя ГДР. А следом в 1979 году без проблем взял и золото чемпионата Европы в помещениях в Вене. Не оставалось сомнений, что Владимир – фаворит предстоящих Олимпийских игр в Москве. Василий Телегин знал о проблемах своего подопечного с коленом, поэтому решил снизить риск перед Играми и дать 20-летнему парню восстановиться, отказавшись от соревнований в 1979 году, в том числе от Кубка мира. Власти на это дали добро.

«Как мне отсюда выбраться?»

Однако плану Телегина было не суждено сбыться. Пока он с семьёй находился в отпуске, к Ященко приехал главный тренер сборной СССР Анатолий Стрижак и сообщил, что спортсмен должен поехать на отборочные соревнования к Кубку мира в Каунасе. Самостоятельно отказаться Владимир не мог.

Прыгуна вновь оторвали от собственного тренировочного плана и привезли в Литву, чтобы показать чиновникам, которые должны были приехать на старты в Каунас. Вот только представителей власти там не оказалось, а Ященко, выполнявший прыжок на соревнованиях, серьёзно травмировал колено, порвав крестообразные связки. Сразу стало ясно – об Олимпиаде можно забыть.

Владимир Ященко

Владимир Ященко

Фото: РИА Новости

«Участие в прыжках принимали практически все лучшие прыгуны страны, — вспоминала прыгунья Тамара Быкова. – Они были рады видеть друг друга. Прыгали дурачась, но талантливо. Все прыгнули, если не ошибаюсь, по 2,24 м, тогда это был высокий уровень. Володя просто не хотел быть в стороне и поэтому принимал участие. Вот на этой высоте он разбежался и при отталкивании упал в прыжковую яму. Моментально с громкими возгласами убежал из зала. Я побежала за ним. Ещё никто в тот момент ничего не понял. Я искала его в тёмном коридоре манежа.

Пробежав мимо дверей кабинетов, я нашла его забившегося в угол, он закрыл лицо руками и что-то говорил, я услышала только: «Колено, колено...». Я могу сказать, что все были потрясены происходящим. Вот и вся правда».

Из Литвы надежду спорта СССР доставили в ЦИТО в Москве, где спортсмена прооперировала Зоя Миронова, один из ведущих специалистов на тот момент. Вот только оказалось, что хирургическое вмешательство было не слишком удачным, поэтому пришлось делать ещё одну операцию, которая в итоге лишь ухудшила ситуацию.

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«Как мне отсюда выбраться? Они же меня зарежут, они ничего не умеют, я не знаю, кто мне может помочь», – говорил Ященко своим друзьям.

Помогли Владимиру в Австрии. Спортсменка Анна-Лиза Прокоп и её муж ортопед предложили спортсмену прооперироваться в клинике знаменитого ортопеда Ханса Баумгартнера в Зальцбурге. Все расходы на себя взяли Прокоп и её муж, только после этого советские власти отпустили Ященко за границу. В Австрии прыгуну провели две успешные операции, почти заново собрав колено, и после длительной реабилитации Владимир даже смог вернуться в сектор, но лишь в 1981-м, причём безуспешно. Максимальная высота – 2,10 м в 1983 году. И в 24 года после рецидива травмы Ященко завершил карьеру.

Владимир Ященко

Владимир Ященко

Фото: РИА Новости

«Они бузили по-чёрному»

Уход из спорта окончательно поставил крест на жизни молодого Ященко. Психологически сломленный звёздный атлет начал удаляться от своих друзей и приятелей, постепенно пристрастившись к алкоголю. Некоторые отмечают, что любовь к выпивке замечалась у Владимира ещё и во время карьеры.

«У Володи был лишний вес, он долгое время не тренировался и был просто не готов к прыжкам. На сборах по линии СССР у него был индивидуальный график, – писала Тамара Быкова о том злополучном турнире в Каунасе. – Дома в Запорожье с Телегиным он выполнял основную нагрузку, а когда тренеры просили его присутствовать на сборах и Телегина не было, Володя легко разминался… Бóльшую часть времени он был предоставлен сам себе. Если встречались с Трофимом (шестовиком Владимиром Трофименко), бузили по-чёрному».

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Подобные истории рассказывал и тренер Евгений Загорулько, поясняя, что подобное «разгильдяйство» и стало причиной травмы Ященко.

«Ященко забрали Владимир Дьячков и Витольд Креер, которые руководили в сборной прыжками, – говорил Загорулько. – Яшка там сдружился с шестовиком Трофименко и прыгуном в длину Цепелевым. Все трое — прекрасные, душевные ребята, последней рубахой готовы поделиться. Но им нужен цербер. Начали втроём выпивать. Через пару лет Яшка мне признался: «Сидим втроём на пляже. Подходит Креер, а мы бутылку водки даже не прячем. Тот нас уговаривает выйти на тренировку. А если бы вы там были, то я бы знал: сейчас Петрович даст мне этой бутылкой по башке, и дисциплина наладится».

Вытащить Ященко из алкогольной пропасти пытались разными способами: ему предлагали открыть специализированную школу в родном Запорожье, отправляли в лечебницы – но ничего не помогало. Видимо, чувствительность талантливого прыгуна не дала ему пережить главную потерю своей жизни, поэтому какого-либо смысла в дальнейшем существовании Владимир не видел.

В 40 лет он скончался в посталкогольной коме. Так и не пришёл в себя.

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