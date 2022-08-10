«Россия потеряла талантливого гонщика». Призёр ЧМ уехал в Израиль, чтобы сохранить карьеру

Российский велогонщик, призёр чемпионата мира, рекордсмен Михаил Яковлев уехал в Израиль и собирается сменить спортивное гражданство. Спортсмен уже уведомил Федерацию велосипедного спорта России о своём намерении. Сообщается, что Яковлев получил израильский паспорт в начале августа, а выступать за команду этой страны он сможет с 2023 года.

Увы, Россия потеряла классного спортсмена.

«Остаётся только сожалеть»

«Михаил уведомил меня о намерении сменить спортивное гражданство. Сейчас он находится в Израиле. Мы теряем очень талантливого гонщика, остаётся только сожалеть об этом. В нынешней ситуации он сделал для себя выбор», — приводит слова президента ФВСР Вячеслава Екимова «Матч ТВ».

Михаил ужу делится фотографиями из Тель-Авива в своих соцсетях. На них спортсмен позирует в комбинезоне израильской команды.

Михаил Яковлев Фото: Из личного архива велогонщика

Напомним, в 2021 году Яковлев выиграл бронзу в кейрине на чемпионате мира по велотреку в Рубе, также он стал третьим на чемпионате Европы в швейцарском Гренхене. Михаилу принадлежит мировой рекорд в гите на 200 метров с хода, который он установил на Гран-при Москвы по велоспорту в мае 2022 года – он проехал дистанцию за 9,099 секунды.

«Один из сильнейших в мире»

Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец назвал Яковлева одним из сильнейших спринтеров в мире и рассказал, что выступать за Израиль спортсмен сможет только со следующего года:

«Михаил не говорил мне о решении сменить гражданство, он поставил нашего президента Вячеслава Екимова в курс дела буквально недавно. Если судить по социальным сетям, он уже там. Я расстроен, есть чувство большого сожаления. Михаил уже получил паспорт гражданина Израиля, подаёт в Международный союз велосипедистов прошение о смене спортивного гражданства. Сейчас процедура немного ускорена. Он пропустит чемпионаты Европы и мира в этом году, а в следующем уже сможет выступать за команду Израиля.

Он прекратит работу с личным тренером Олегом Логуновым, тот ведь в России. Это самостоятельный выбор Михаила. Определённые результаты он показал, стал призёром чемпионата мира, выигрывал соревнования по молодёжи. Сейчас это один из сильнейших спринтеров в мире», – цитирует тренера ТАСС.

«Я люблю соперничать с конкурентом»

Осуждать талантливого спортсмена за решение сменить спортивное гражданство вряд ли стоит. У 21-летнего спортсмена есть все шансы продолжать побеждать на мировой арене и показывать там высокие результаты. Ведь, как рассказал Сергей Ковпанец, россиянину нет возможности выступать даже в нейтральном статусе:

«Знаю, что Миша пытался заявиться в нейтральном статусе на соревнования индивидуально, но ему не ответили. Это безусловно тоже сказалось», — сообщил Ковпанец «Матч ТВ».

К сожалению, сейчас, когда практически все россияне отстранены от международного спорта, многие молодые спортсмены действительно задумываются о смене гражданства, чтобы сохранить конкуренцию с сильнейшими спортсменами на мировых соревнованиях.

«Я люблю соперничать с конкурентом, а не бороться со временем», – рассказывал Яковлев «Матч ТВ» после своего успешного дебюта на чемпионате мира. Увы, в текущей ситуации у российского спортсмена есть шанс на такую борьбу только после получения гражданства другой страны.