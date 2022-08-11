Русский борец установил вечный рекорд на Олимпиаде. Иностранцы звали его Иваном Грозным

Иван Ярыгин стал легендой вольной борьбы ещё при жизни. За десять лет великий советский спортсмен выиграл почти все крупные международные турниры, в которых принимал участие, в том числе и две Олимпиады.

Чемпионов мира и обладателей золота Игр после Ярыгина было уже довольно много, но рекорд, установленный Иваном Грозным на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, неприкосновенен до сих пор. Уже 50 лет!

Из футбола в борьбу

Как это часто бывает с великими чемпионами, в свой вид спорта, вольную борьбу, Иван пришёл случайно. В родном посёлке Сизая, ещё будучи ребёнком, Ярыгин довольно часто играл с соседскими ребятишками в футбол. Ему, довольно крупному и физически одарённому парню, отлично подходила позиция вратаря. Продолжил заниматься футболом Иван и в Абакане, куда переехал после окончания школы учиться на шофёра. На одном из матчей в составе команды местного мясокомбината его и заметил директор борцовской школы Владимир Чарков. Специалист долго уговаривал голкипера прийти на пробное занятие в школу, сразу разглядев недюжинный потенциал парня.

Иван Ярыгин Фото: РИА Новости

Ярыгин сразу влюбился в вольную борьбу и оставил футбол. Однако после окончания обучения Иван заявил Чаркову, что возвращается в родной посёлок, чтобы помогать отцу вести хозяйство. Казалось, не стать парню великим борцом, но в дело вновь вмешался случай. Спортсмена забрали в армию, где его заметил тренер Дмитрий Миндиашвили. Он договорился, что Ярыгина оставят в военной части в Красноярске, а не отправят на Дальний Восток. В армии Иван стал чемпионом Вооружённых сил СССР по самбо, а после демобилизации решил дальше развиваться в вольной борьбе.

Дальше всё шло как по маслу. В 20 лет, через два года после начала работы с Миндиашвили, спортсмен выиграл молодёжное первенство СССР, а в 22 года – чемпионат страны. Было ясно – Иван один из фаворитов в борьбе за путёвку на Олимпийские игры в Мюнхене. Всё к этому и шло, но на Спартакиаде народов СССР он уступил опытному Владимиру Гулюткину, на счету которого было две победы на чемпионатах Европы. После этой схватки мнения по поводу того, кто должен отправиться на Игры, разделились. Однако Ярыгин выиграл все последующие встречи и отвоевал себе место на Олимпиаде.

«У него абсолютно всё получалось, – с восхищением вспоминал своего ученика Дмитрий Миндиашвили. – Координация и реакция – редкостные! Вратарь! Я ставил против него легковесов на пробежках, так он опережал их. Ваня поражал устойчивостью, хладнокровием в трудных ситуациях. На тренировках отдавался полностью: он однажды бросок с обвивом 137 раз провел».

Рекорд на все времена

На Олимпиаде-1972 Ярыгин сотворил нечто невероятное! Мало того, что советский спортсмен без проблем одолел всех соперников досрочно, так ещё суммарное время всех его семи схваток составило 7 минут 20 секунд. Для сравнения: одна схватка на тех Играх могла продолжаться до девяти минут!

Этот феноменальный рекорд за 50 лет никто так и не смог побить!

Таких скоростных побед Иван добивался благодаря своей особой технике укладывания соперников на лопатки. За то, с какой силой и мощью он это делал, спортсмена даже прозвали Иваном Грозным.

В 1973 году после победы на чемпионате мира Ярыгин стал единственным в мире борцом, который положил абсолютно всех своих соперников на лопатки на трёх самых престижных соревнованиях подряд (ЧЕ-1972, ОИ-1972, ЧМ-1973). А затем Иван Грозный сенсационно заявил, что хочет завязать с борьбой. Некоторые связывали это с краткосрочным спадом у спортсмена.

Борец уехал домой, где, как говорят, стал работать лесорубом. Параллельно Иван пытался вернуть себя в форму, устраивая тяжелейшие тренировки. Иван пробегал от Красноярска до деревни Слизнёво по 50 км в день, отжимался по 120 раз, по 15 раз подряд забирался на канат. Также он оттачивал навыки скорости и резкости, для этого пробегая стометровку за 11 секунд.

Иван Ярыгин Фото: РИА Новости

«Тренировался в деревне я каждый день, – рассказывал Ярыгин. – По-своему, по-крестьянски. Дров переколол на три зимы вперёд».

В 1974 году Иван вернулся и сделал это триумфально. Он снова выиграл чемпионат СССР и отобрался на Олимпиаду. В Канаде Ярыгин также завоевал золото, однако уже не с такой лёгкостью, как в Мюнхене, поскольку выступал с двумя сломанными рёбрами. Победа в 1976 году принесла советскому атлету звание первого борца, который прошёл все олимпийские соревнования с прямыми победами и без штрафных очков. На счету Ярыгина был и ещё один крутой рекорд – по самой быстрой победе на Кубке мира (27 секунд), однако в 1978 году его побил Джим Джексон, выиграв за 17 секунд.

Трагический финал

Ярыгин планировал бороться за попадание и на Олимпиаду-1980, однако вскоре отказался от этой идеи, уступив своё место молодому Илье Мате.

«Раньше меня боялись, теперь я уже с опаской жду поединка с Мате, – пояснял Ярыгин. – Хотя внешне в нëм-то как раз нет ничего устрашающего – обычный парень, мышцы не выпирают, ходит вразвалочку, руку жмёт вяло. Но всё это обманчиво. На ковре он пружина, стальная пружина, и техника отменная».

Дав дорогу молодому, Иван не прогадал: именно Мате завоевал золото в Москве. А самого 33-летнего Ярыгина вскоре пригласили тренировать сборную СССР. За то время, что он был у руля национальной команды, советские спортсмены увезли с Олимпиад семь золотых медалей. После распада СССР Иван возглавил Федерацию спортивной борьбы России, которой и руководил до самой смерти. В 1997 году во многом благодаря усилиям легендарного спортсмена в Красноярске прошёл чемпионат мира по вольной борьбе, откуда сборная России увезла четыре медали, в том числе две золотые.

Успехи Ярыгина высоко оценивал президент FILA Милан Эрцеган, который видел Ивана Грозного своим преемником на столь высоком посту.

Ярыгин после завершения карьеры Фото: РИА Новости

Однако планам не суждено было сбыться. В 1997 году легенда борьбы отправился в Махачкалу на турнир памяти Али Алиева – друга Ивана. После соревнований он планировал вернуться в Кисловодск, где проводил отпуск с женой. Но на обратном пути водитель автомобиля, в котором ехал Ярыгин, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в припаркованную фуру с шестью тоннами муки. Спустя полчаса 48-летний борец скончался в реанимации от тяжёлых травм. Но навсегда остался в сердцах болельщиков великим рекордсменом и легендой вольной борьбы.