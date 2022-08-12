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Противоречивое заявление главы МОК Томаса Баха о России: о несправедливых санкциях, наказании и дружбе с Путиным

«Санкции к России противоречат правилам». Глава МОК совсем запутался в своих заявлениях
Ангелина Николаева
Противоречивое заявление главы МОК
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Томас Бах требует справедливости для спортсменов, но призывает не допускать россиян на международные старты. Как это понимать?

Глава МОК Томас Бах, по указанию которого международные федерации не пускают спортсменов на соревнования, на днях дал обстоятельное интервью немецкому таблоиду Bild. В нём, разумеется, затронули и российскую тему, и даже про отношения Баха с президентом Владимиром Путиным поговорили.

Но после прочтения интервью остаётся странное ощущение. Вроде по отдельности всё понятно, однако в общую картину это как-то не складывается.

У господина Баха, видимо, складывается. У нас – нет.

«Не время менять отношение к России»

Ключевым фрагментом интервью был тот, где Томас Бах заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не собирается менять свои рекомендации не приглашать российских и белорусских спортсменов на международные старты. Напомним, в феврале 2022 года из-за ситуации на Украине глава МОК призвал спортивные федерации отстранить спортсменов России и Беларуси от соревнований, проводимых под их эгидой.

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«Сейчас не время менять рекомендации или отношение. Мы по-прежнему не рекомендуем приглашать российских или белорусских спортсменов, по-прежнему нет ни гимнов, ни флагов, ни национальных цветов».

Отдельно глава МОК поблагодарил спортивные федерации, которые отслеживают российских спортсменов, появляющихся с «печально известной буквой «Z» в поддержку спецоперации, и наказывают их.

«Мы не должны поддаваться политическим санкциям»

В то же время Бах отметил, что сейчас МОК столкнулся с неразрешимой дилеммой, потому что цель организации – это «объединение спортсменов и демонстрация мирной конкуренции». А политические санкции в отношении российских спортсменов явно людей не объединяют.

Так, глава МОК осудил решение организаторов Уимблдона, которые по решению правительства Великобритании не допустили теннисистов из России и Беларуси: «Это полностью противоречит нашим правилам и нашей миссии», — рассказал Бах. – Вы знаете, насколько сейчас напряжённая геополитическая ситуация, и это касается не только России и Беларуси. И если завтра правительства разных стран начнут принимать решения о том, что участие спортсменов той или иной страны также не приветствуются, спорт станет частью распространённой сейчас системы санкций и контрсанкций».

И вот здесь господина Баха очень сложно понять. В чём разница между отстранением российских атлетов по рекомендации МОК и по решению правительства конкретной страны? Результат-то всё равно один.

Или Томас Бах хочет выставить себя эдаким добряком и справедливым старцем? Он же за мудрое решение, за рекомендации, а не за прямые и жёсткие запреты. Это же не МОК всё решил, а отдельные федерации.

Если так, то это похоже просто на трусость и двуличие.

Томас Бах и Владимир Путин

Томас Бах и Владимир Путин

Фото: РИА Новости

«Если всех свалят в кучу, справедливости не будет»

До этого Томасу Баху также задавали вопрос об отношениях с Россией в преддверии Олимпиады-2018, на которую наши спортсмены поехали в нейтральном статусе. Глава МОК вспомнил о манипулировании системой антидопинга и кибератаках Fancy Bears, но пришёл к удивительному выводу. Не стоит, мол, валить всех в одну кучу, и нужно наказывать только виновных. «Наша работа – заботиться о спортсменах. А здесь мы защитили российских спортсменов, пусть стартуют хотя бы под нейтральным флагом».

Получается, методы защиты спортсменов теперь поменялись?

Ну и ещё господин Бах открестился от дружбы с президентом России:

«Дружба быстро интерпретируется со стороны. Мы очень хорошо, тесно сотрудничали с Россией и Путиным во время Олимпиады-2014. Но потом было манипулирование антидопинговой системой, изощрённые кибератаки, были угрозы. По мнению экспертов, часть атак исходила, скорее всего, из России. Это привело к фактическому тупику в отношениях с Россией и её президентом».

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Как всё, однако, стало просто и понятно для Томаса Баха, которого как минимум до 2015-2016 годов с президентом России связывали очень тёплые отношения. И тот же Bild в разгар допинг-скандала с нашим спортом перед Олимпиадой-2016 называл главу МОК «пуделем Путина», поскольку тот допустил к соревнованиям российских спортсменов, оставив им флаг и гимн.

Но теперь другие времена. Дружить с Россией на Западе нельзя.

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