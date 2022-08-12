Томас Бах требует справедливости для спортсменов, но призывает не допускать россиян на международные старты. Как это понимать?

«Санкции к России противоречат правилам». Глава МОК совсем запутался в своих заявлениях

Глава МОК Томас Бах, по указанию которого международные федерации не пускают спортсменов на соревнования, на днях дал обстоятельное интервью немецкому таблоиду Bild. В нём, разумеется, затронули и российскую тему, и даже про отношения Баха с президентом Владимиром Путиным поговорили.

Но после прочтения интервью остаётся странное ощущение. Вроде по отдельности всё понятно, однако в общую картину это как-то не складывается.

У господина Баха, видимо, складывается. У нас – нет.

«Не время менять отношение к России»

Ключевым фрагментом интервью был тот, где Томас Бах заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не собирается менять свои рекомендации не приглашать российских и белорусских спортсменов на международные старты. Напомним, в феврале 2022 года из-за ситуации на Украине глава МОК призвал спортивные федерации отстранить спортсменов России и Беларуси от соревнований, проводимых под их эгидой.

«Сейчас не время менять рекомендации или отношение. Мы по-прежнему не рекомендуем приглашать российских или белорусских спортсменов, по-прежнему нет ни гимнов, ни флагов, ни национальных цветов».

Отдельно глава МОК поблагодарил спортивные федерации, которые отслеживают российских спортсменов, появляющихся с «печально известной буквой «Z» в поддержку спецоперации, и наказывают их.

«Мы не должны поддаваться политическим санкциям»

В то же время Бах отметил, что сейчас МОК столкнулся с неразрешимой дилеммой, потому что цель организации – это «объединение спортсменов и демонстрация мирной конкуренции». А политические санкции в отношении российских спортсменов явно людей не объединяют.

Так, глава МОК осудил решение организаторов Уимблдона, которые по решению правительства Великобритании не допустили теннисистов из России и Беларуси: «Это полностью противоречит нашим правилам и нашей миссии», — рассказал Бах. – Вы знаете, насколько сейчас напряжённая геополитическая ситуация, и это касается не только России и Беларуси. И если завтра правительства разных стран начнут принимать решения о том, что участие спортсменов той или иной страны также не приветствуются, спорт станет частью распространённой сейчас системы санкций и контрсанкций».

И вот здесь господина Баха очень сложно понять. В чём разница между отстранением российских атлетов по рекомендации МОК и по решению правительства конкретной страны? Результат-то всё равно один.

Или Томас Бах хочет выставить себя эдаким добряком и справедливым старцем? Он же за мудрое решение, за рекомендации, а не за прямые и жёсткие запреты. Это же не МОК всё решил, а отдельные федерации.

Если так, то это похоже просто на трусость и двуличие.

Томас Бах и Владимир Путин Фото: РИА Новости

«Если всех свалят в кучу, справедливости не будет»

До этого Томасу Баху также задавали вопрос об отношениях с Россией в преддверии Олимпиады-2018, на которую наши спортсмены поехали в нейтральном статусе. Глава МОК вспомнил о манипулировании системой антидопинга и кибератаках Fancy Bears, но пришёл к удивительному выводу. Не стоит, мол, валить всех в одну кучу, и нужно наказывать только виновных. «Наша работа – заботиться о спортсменах. А здесь мы защитили российских спортсменов, пусть стартуют хотя бы под нейтральным флагом».

Получается, методы защиты спортсменов теперь поменялись?

Ну и ещё господин Бах открестился от дружбы с президентом России:

«Дружба быстро интерпретируется со стороны. Мы очень хорошо, тесно сотрудничали с Россией и Путиным во время Олимпиады-2014. Но потом было манипулирование антидопинговой системой, изощрённые кибератаки, были угрозы. По мнению экспертов, часть атак исходила, скорее всего, из России. Это привело к фактическому тупику в отношениях с Россией и её президентом».

Как всё, однако, стало просто и понятно для Томаса Баха, которого как минимум до 2015-2016 годов с президентом России связывали очень тёплые отношения. И тот же Bild в разгар допинг-скандала с нашим спортом перед Олимпиадой-2016 называл главу МОК «пуделем Путина», поскольку тот допустил к соревнованиям российских спортсменов, оставив им флаг и гимн.

Но теперь другие времена. Дружить с Россией на Западе нельзя.