Данил Лысенко прыгнул на 2,31 даже на скользкой дорожке. С таким результатом он бы и чемпионат России выиграл!

Суперталант из России четыре года сидел в допинг-бане. Но вернулся и сразу обыграл всех

Скандально известный прыгун Данил Лысенко вернулся в сектор после дисквалификации, продолжавшейся четыре года, и выиграл первый же турнир. В уральском Ирбите на этапе Кубка Свердловской области он прыгнул на 2,31 м – с таким результатом он выиграл бы и недавний чемпионат России в Чебоксарах. Причём красивой победы Данил добился в очном противостоянии не с кем-нибудь, а с лидером сборной России Ильёй Иванюком!

Крутая история для российского спорта. Жаль только, что за Лысенко тянется шлейф скандала, стоившего нашей лёгкой атлетике очень дорого.

Победа на скользкой дорожке

Лысенко, конечно, молодец. Он действительно вернулся так, как возвращаются только чемпионы. А Данил – победитель зимнего чемпионата мира – 2018 и серебряный призёр летнего чемпионата мира – 2017. В его активе прыжок на 2,40 м и победа над сильнейшим катарцем Мутазом Баршимом – олимпийским чемпионом, которого никто сейчас обыграть не может.

В Ирбите в секторе был всё тот же Лысенко, что и четыре года назад, с какой-то кошачьей техникой прыжка. Данил прыгал с первой попытки на 2,00, 2,10, 2,20 и 2,24 м. Даже с учётом того, что в секторе творились настоящие чудеса. Например, во время прыжков Никиты Курбанова планка сама собой падала, хотя спортсмен совершал попытки с огромным запасом.

Всё дело было в покрытии сектора и сильном ветре. Временная конструкция, сделанная для соревнований, была пружинящей, скользящей, да какой угодно, но только не устойчивой. Вот и получалось, что планка шаталась уже во время разбега участников, а во время отталкивания уже начинала падать. Чемпион России Илья Иванюк, например, просто упал – резиновое покрытие поехало, когда он делал толчок во время попытки на 2,31 м.

Эта высота, кстати, для Ильи оказалась непреодолимой. А вот Лысенко с третьей попытки справился и выиграл соревнования, получив 30 тысяч рублей.

История реально красивая. Лысенко же четыре года не выступал, впервые с 2018-го вернулся в сектор и сразу выиграл. Возвращение легкоатлета, которого называли главным талантом поколения, это круто.

Санкции из-за глупости и пофигизма

Но гораздо круче было бы, если бы наши атлеты сейчас могли соревноваться на международных стартах. После 24 февраля российские спортсмены оказались отстранены практически от всех соревнований за редким исключением, но лютые санкции к нашей лёгкой атлетике были применены задолго до этого.

Вообще, ВФЛА ещё в конце 2015 года была лишена практически всех прав. Но постепенно дело шло к тому, чтобы World Athletics сняла санкции. Однако летом 2018-го всё рухнуло из-за того, что Данил Лысенко получил третий флажок перед чемпионатом Европы в Берлине, то есть пропустил три визита допинг-контролёров.

Он не принимал запрещённые препараты, но слишком легкомысленно отнёсся к тому, что санкции за флажки такие же, как за допинг. В нашей лёгкой атлетике получить флажки действительно проще простого. Например, на командном чемпионате России в Сочи в конце мая 2022 года флажки получили 96 спортсменов. За что? Да ни за что. В системе ADAMS они указали правильные данные, но не указали, что находятся на соревнованиях.

Кто виноват? Да чёрт его знает. Профессиональные спортсмены в любом случае должны относиться к подобным вещам крайне щепетильно. Лысенко четыре года назад вряд ли думал, к чему может привести его легкомысленность и пофигизм.

Данил Лысенко, 2017 год Фото: РИА Новости

Три флажка – два года дисквалификации (может, и меньше, если во всём признался бы сразу). Но под угрозой тогда оказалось выступление на Олимпиаде в Токио. То, что Игры будут перенесены на год из-за пандемии, никто же тоже предположить не мог.

В общем, Лысенко с подачи старших товарищей – руководства ВФЛА и тренера – пошёл на обман и подлог. Предоставил поддельную справку из несуществующей больницы, чтобы снять один из флажков. Очевидно, что ему пообещали «прикрытие», но в итоге «прикрыты» оказались все российские легкоатлеты.

Обман вскрылся, нейтральные статусы остались, но к санкциям добавился огромный штраф в $ 6,31 млн, а количество спортсменов из России на главных стартах было ограничено 10 участниками.

Даже в легкоатлетической тусовке нет единого мнения о том, какова степень вины Данила Лысенко в том, что произошло. Кто он – герой, который в итоге признался и рассказал всю правду? Обманщик, из-за которого целое поколение спортсменов оказалось заперто в России и не имело шансов на международные старты? Жертва обстоятельств?

Эта история будет вспоминаться долго.

Данил Лысенко пережил четыре адских года и вернулся. Вернулся на высокий уровень. Кажется, он готов вновь побеждать непобедимого Баршима. Лишь бы только разрешили с ним соревноваться.