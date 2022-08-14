У Дины и Арины Авериных есть третья сестра. И да, Полина тоже живёт гимнастикой!

Если бы не старшая сестра, может быть, мы бы и не увидели побед близняшек.

13 августа главные сестрички российского спорта – Дина и Арина Аверины – отметили своё 24-летние. Девочки, без сомнения, являются одними из лучших гимнасток в мире и ещё во время карьеры заслужили статус легенд спорта.

Но мы могли бы и не увидеть победы очаровательных близняшек, если бы не их третья сестра. Да-да, в семье Авериных есть ещё и Полина!

Не две гимнастки, а три

Полина Аверина старше Дины и Арины на 3,5 года и, как и близняшки, занималась художественной гимнастикой. Именно взяв пример со своей старшей сестры, младшие Аверины и пришли в спорт, сделавший их чемпионками. Правда, в отличие от Дины и Арины, Полина, занимавшаяся спортом с 3,5 лет, рано завершила свою спортивную карьеру – в 13-14 лет, не достигнув серьёзных высот. Параллельно с гимнастикой старшая Аверина ходила на танцы и занималась в музыкальной школе по классу фортепиано.

В 2014 году, когда Полине было уже 17 лет, она поняла, что хочет вернуться в художественную гимнастику, правда, уже не как спортсменка, а как тренер. Вскоре Аверина получила лицензию и стала тренировать маленьких детей. Полина долго работала с юными гимнастками в Москве, а в 2017-м улетела преподавать в школу художественной гимнастики в Дубай.

Изначально девушка предполагала, что это будет краткосрочная командировка на пару месяцев, однако задержалась там и до сих пор живёт на две страны, тренируя юных гимнасток в Эмиратах. Кроме того, она активно занимается продвижением этого вида спорта в ближневосточной стране.

Сестры Аверины Фото: Из личного архива Полины Авериной

«Знаете, работа тренером для меня – это не рутина, а то, чем я мечтала заниматься с детства… Поэтому получаю от работы больше положительных эмоций, чем отрицательных», – рассказывала Полина.

8 августа 2018 года Полина вышла замуж за Егора Горбунова, взяв двойную фамилию Аверина-Горбунова. Возлюбленные познакомились в Перми, когда Полина тренировала двоюродную сестру Егора. Пара долго скрывала свои отношения, объясняя, что счастье любит тишину. Однако в последнее время Полина всё чаще радует своих подписчиков фотографиями с супругом.

Параллельно с тренерской работой Аверина училась в университете. Сперва девушка окончила факультет менеджмента в ВШЭ, потом получила ещё два диплома: магистра в ННГУ им. Лобачевского по специальности менеджмент в спорте и НГУ им. Лесгафта по направлению подготовка спортсменов высокой квалификации по художественной гимнастике.

У Полины есть не только тренерская, но и судейская лицензия. В 2019 году девушка работала судьёй на специальных Олимпийских играх.

«Иметь сестёр-близняшек — это подарок»

Полина признавалась, что с Диной и Ариной у неё всегда были хорошие отношения. И даже если в детстве они и ссорились, то из-за пустяков. Сейчас старшая Аверина сохраняет тесную связь со своими младшими сёстрами, хотя и признаётся, что из-за жизни на две страны им редко удаётся встречаться.

Семья Авериных Фото: Из личного архива Полины Авериной

«Иметь сестёр-близняшек – это подарок, который был послан нашей семье свыше, – рассказывала Полина. – Видимся мы с девочками, только когда я прилетаю в Россию, всегда скучаю по ним и по всей нашей семье. Поддерживаю ли сестёр на соревнованиях? Конечно, всегда их поддерживаю и переживаю за них ничуть не меньше, чем в детстве. Каждый день общаемся, а перед соревнованиями я нахожу для них слова поддержки. К сёстрам приезжаю только на Гран-при в Москве. Выступления никогда не смотрю, только слежу за онлайн-результатами, а уже потом пересматриваю видео».

Старшая Аверина очень активно поддерживает своих сестричек, постоянно публикуя посты с приятными словами в своих социальных сетях. Может даже показаться, что публикаций, посвящённых Дине и Арине, у Полины больше, чем о собственной жизни. Активно близняшек поддерживает и муж девушки: как и супруга, он постоянно делится радостью от побед гимнасток.

«Я очень люблю девочек, но не только потому, что они мои сестры, а потому, что они реально классные, позитивные, доброжелательные, скромные и умные девочки, – признавалась Полина. – Девочки – это вечный позитив и энерджайзеры. Если они что-то обещают, то можно быть уверенным на 100%, что всё будет сделано. На них всегда можно положиться и доверить свои секреты. Могу с уверенностью сказать, что с такой целеустремлённостью и трудолюбием у них получится и реализуется всё то, что они задумают и решат. А как это будет – вместе или раздельно – покажет только время».