«Моё состояние ухудшилось». Ронни О’Салливан усугубил старую травму. Насколько всё плохо?

После победы на чемпионате мира – 2022 Ронни О’Салливан заявлял, что имеет грандиозные планы на предстоящий сезон. Ракета планировал выступать на всех турнирах. Однако планам было не суждено сбыться – снукерист выбыл минимум на два месяца из-за травмы. Что же случилось с О’Салливаном?

«Дам себе отдохнуть»

В начале августа стало известно, что Ронни не выступит на турнире European Masters в Фюрте (Германия). Формулировка, которую писали в СМИ, была крайне расплывчатой – по состоянию здоровья. Кажется, фанаты англичанина сперва не сильно переживали по этому поводу, предполагая, что это очередная хандра известного снукериста. Однако спустя пару дней О’Салливан удивил всех, заявив, что выбывает на несколько месяцев из-за травмы.

«Я получил травму руки где-то в прошлом году, – признался Ронни. – В последние два месяца состояние ухудшилось, так что мне действительно нужно отдохнуть. Надеюсь, всё наладится, я думаю, для восстановления просто нужно время. Одно из крупнейших событий, в котором я хочу принять участие, состоится в Гонконге в начале октября. Я решил, что дам себе отдохнуть».

Турнир серии Masters в Гонконге, к которому так намерен восстановиться О’Салливан, пройдёт с 6 по 9 октября. А до этого времени, по всей видимости, помимо European Masters, стартующего 16 августа, Ронни пропустит и престижный турнир British Open, запланированный на конец сентября.

«Я выиграл чемпионат на одной ноге!»

Кажется, нынешняя травма стала первой, из-за которой Ракете приходится сниматься с турниров. До этого англичанин неоднократно выступал с повреждениями и, что самое удивительное, побеждал с ними!

Так, в 2014 году Ронни во время пробежки сломал лодыжку за пару дней до чемпионата Великобритании и рисковал вообще там не выступить. В итоге он всё-таки вышел к столу, хотя после каждого матча говорил о возможности снятия с турнира из-за сильной боли в ноге. Первое время спортсмен даже ходил в специальных фиксирующих синих ботинках, признаваясь, что чувствует себя в них чудаком. Правда, к концу турнира благодаря помощи физиотерапевтов футбольного клуба «Шеффилд Юнайтед» Ронни смог восстановиться и переобуться в классические чёрные туфли.

«Я так зол на себя. Я думаю, что перестану бегать до конца своей карьеры в снукере, потому что так нельзя! Я уже в третий раз ломаю ногу! Я упал в лесу. Бегал со своим приятелем, и он спросил меня, сколько времени. Я посмотрел на часы, поскользнулся, потерял равновесие. Это было частично по его вине, частично по моей, и я разочарован собой, потому что я игрок в снукер, а не бегун. Я просто не должен этого делать. Это очень расстраивает».

Но, несмотря на жалобы, серьёзные последствия и постоянный приём обезболивающих препаратов, Ронни каким-то чудом выиграл чемпионат Великобритании, в финале одолев Джадда Трампа со счётом 10:9.

«Некоторые люди сомневались в том, что моя лодыжка действительно сломана, и думали, что это трюкачество с моей стороны. Зачем мне это? – удивлялся О’Салливан. – Я смеялся, когда узнал, что некоторые сомневаются в том, что лодыжка сломана. Я действительно выиграл этот чемпионат на одной ноге! Особенно первые два матча, после этого я уже смог ходить возле стола должным образом. После четвёртого раунда я почувствовал себя хорошо».

Ронни О'Салливан Фото: Lewis Storey/Getty Images

Скандал с кроссовками

Похожий случай произошёл и в 2017 году. Перед English Open Ронни серьёзно потянул лодыжку во время бега, и все так же опасались, что англичанину придётся сняться с турнира. Ракета решил выступать, но его выход к столу обернулся скандалом.

Всё дело в том, что О’Салливан по рекомендации врача вышел на матч с Чжаном Аньдой в кроссовках. Они были ярко-синими и чересчур выделялись на фоне строгого костюма. Для консервативного снукерного сообщества это было уж слишком неприлично. Не только болельщики, но и некоторые соперники Ронни сомневались, что у спортсмена действительно травма.

Спортсмены с критикой обрушились на организаторов из World Snooker, мол, почему О’Салливану так можно, а другим нельзя? В федерации заявили, что всегда стоят на страже традиций снукера, но в некоторых обстоятельствах готовы искать компромиссы. В итоге Ронни обязали выйти на следующий матч в чёрных кроссовках, иначе он будет дисквалифицирован с турнира.

Ронни О'Салливан Фото: Lewis Storey/Getty Images

«Руководство снукера сообщило мне, что, если в следующий раз я приду не в строгой чёрной обуви, мне не дадут играть, – написал Ронни в своих социальных сетях. – Похоже, мне придётся сняться с English Open, поскольку кое-кто недоволен тем, что я хожу в кроссовках из-за растяжения связок».

Ракета в качестве ответа всем сомневающимся опубликовал в своих социальных сетях фото распухшей лодыжки, а также попросил болельщиков помочь ему найти удобные чёрные кроссовки. На следующий матч он уже вышел в новой обуви. Без особых проблем, не считая инцидента с выбежавшей болельщицей, О’Салливан дошёл до финала, где обыграл Джона Хиггинса (4:3).

«Я был истощён физически»

Были у Ронни и другие неприятные ситуации, связанные со здоровьем, но уже в психологическом плане. Ни для кого не секрет, что О’Салливан многие годы страдал от депрессии и наркозависимости. Он несколько раз пропускал соревнования, когда находился в клиниках или когда на эмоциях бросал снукер. К счастью, выйти из такого состояния англичанину помог бег.

Однажды нервы Ронни дали о себе знать прямо во время соревнований. В 2016 году после победы над Дэвидом Гилбертом (10:7) в первом раунде чемпионата мира Ронни отказался от общения с прессой, а после разгромил комнату для игроков. Оказалось, что у Ракеты в тот момент произошёл нервный срыв, из-за которого спортсмену пришлось лечь в больницу.

«Я разгромил комнату не специально, – говорил О’Салливан. – Не все знают, но нагрузка была слишком большая, я работал над собой до мозга костей. Сразу после этого матча меня отвезли в Лондон, я провёл в больнице четыре или пять дней. Я был истощён физически. Думаю, это был просто срыв».

Ко второму кругу турнира Ронни восстановился, но ему было непросто – Ракета проиграл Барри Хокинсу (12:13) и вылетел с чемпионата мира.

Хочется верить, что новая травма не надломит О’Салливана, ведь ещё не так давно он планировал идти за рекордным восьмым титулом чемпиона мира.