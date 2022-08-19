«Нас считают обманщиками». Норвежских спортсменов скрывали от допинг-офицеров

Антидопинговое агентство Норвегии не соответствует Кодексу ВАДА. В стране с 2018 года грубейшим образом нарушались правила, спортсменам просто запрещали сдавать допинг-пробы. В Норвегии уже оценивают последствия от возможных наказаний – от штрафа до лишения страны права проведения международных соревнований.

Кого скрывали от допинг-контроля?

В 2018 году в Норвегии были внесены поправки в закон о защите семьи и детей, согласно которым сдача допинг-проб спортсменами моложе 18 лет могла осуществляться только с согласия родителей.

Если до принятия поправок норвежское антидопинговое агентство тестировало более 100 несовершеннолетних спортсменов в год, то после их принятия – ни одного. Исключения составляли только те атлеты, которые выступали на международных соревнованиях. Только с согласия родителей и по предварительному уведомлению.

«У нас есть все основания считать, что в Норвегии некоторые спортсмены этого возраста употребляют запрещённые препараты. Они пользуются нынешним законодательством. Отсутствие тестирования среди несовершеннолетних спортсменов может бросить тень на спортивную репутацию Норвегии», — предупреждал ещё полтора года назад исполнительный директор норвежского антидопингового агентства Андерс Солхейм.

Хелену Фоссесхольм в юношеском возрасте накачивали гормоном роста Фото: Ezra Shaw/Getty Images

«Иностранцы считают нас обманщиками»

«Я понимаю, что иностранцы считаю нас обманщиками, ведь мы не проходим тестирование на национальном уровне. Это неправильно. Я убеждена, что правила должны быть одинаковыми для всех стран», — говорила тогда же обладательница юниорского мирового рекорда в семиборье Генриетта Ягер.

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При этом сама Ягер за год сдавала два допинг-теста – согласие на это давала мать спортсменки.

С тех пор в плане проверки юных спортсменов в Норвегии ничего не изменилось.

Почему же об этом вновь заговорили сейчас, если проверки прекратились ещё в 2018-м? Да потому, что норвежское антидопинговое агентство получило предупреждение о несоответствии Кодексу ВАДА. В том случае, если на законодательном уровне в Норвегии никаких перемен не произойдёт, с 2023 года оно будет признано несоответствующим официально.

Что грозит Норвегии за нарушения?

В Норвегии уже оценивают возможные наказания за несоответствие Кодексу ВАДА.

Это может быть и крупный штраф с предписанием устранить нарушения, и полный запрет на проведение в стране международных соревнований. Правда, пока ещё непонятно, речь идёт о будущих стартах, на которые Норвегия подала заявку, или о тех, что уже проводятся. Например, об этапах Кубка мира по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина и двоеборью, этапе «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике.

В случае если нарушения не будут устранены, возможны и другие санкции. Но, на самом деле, никаких последствий для Норвегии не будет. Не та страна, чтобы наказывать.