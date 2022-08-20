«Это безумие». Британца нелепо лишили медали ЧЕ-2022 через минуту после её завоевания

Прыгун Финчем-Дьюкс уже успел сделать круг почёта, а потом в дело включились судьи.

Курьёзная ситуация произошла на чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который стартовал 15 августа в Мюнхене (Германия). Британский прыгун Джейкоб Финчем-Дьюкс завоевал медаль и уже успел отпраздновать свою награду, сделав круг почёта с флагом. А затем судьи её отобрали!

«Всё завершилось не в мою пользу»

Джейкоб Финчем-Дьюкс с первой попытки улетел на 8,06. Дальше британец немного расслабился, что неудивительно: награда почти была у него в кармане! Конкуренты прыгали не очень, и опередил Джейкоба только олимпийский чемпион Митиадис Тентоглу, который прыгнул на 8,52 м.

И действительно, результат Финчем-Дьюкса, показанный в первой попытке, позволил ему занять второе место после всех прыжков. Серебро стало первой наградой Джейкоба на взрослых международных соревнованиях высокого уровня, поэтому атлет праздновал бурно: даже сделал круг почёта.

Но команда французского спортсмена Жюля Поммери, занявшего четвёртое место, с этим согласна не была и подала протест. Судьи пересмотрели серебряную попытку британца и увидели заступ, после чего аннулировали её. И Финчем-Дьюкс был отодвинут на пятое место с результатом 7,97 м.

«Какое-то время я был серебряным призёром чемпионата Европы, но, к сожалению, из-за апелляции меня отодвинули на пятое место.

Я думаю, что больше всего больно, когда получаешь удовольствие от круга почёта, по-настоящему чувствуешь момент, а потом этой радости лишают. Я хочу поблагодарить тренеров и сотрудников федерации лёгкой атлетики за то, что они боролись за апелляцию. Они сделали всё, что могли, но всё завершилось не в мою пользу», – заявил Джейкоб Финчем-Дьюкс.

«Потеря такой медали чертовски тяжела»

Спортсмена поддержали даже соперники, которые также были удивлены неоднозначным решением судей аннулировать попытку британца уже после того, как соревнования завершились.

«Это безумие — отменять прыжок после того, как все соревнования закончились! Он прыгнул на 8,06 метра в первой попытке и, вероятно, знал, что точно завоюет медаль. Другое дело, если бы результат не засчитали сразу», — приводит слова прыгуна с шестом Сондре Гуттормсена NRK.

Посочувствовал соотечественнику и олимпийский чемпион Лондона-2012 по прыжкам в длину Грег Разерфорд: «Потеря такой медали чертовски тяжела», – написал он в соцсетях после первоначального поста с поздравлениями.

Британка Дениз Льюис поддержала Финчем-Дьюкса, но добавила, что судьи приняли верное решение.

Спортсменка отметила, что именно новые технологии позволяют отследить даже малейший заступ, что было невозможно ранее, когда для фиксации нарушения использовали пластилиновый индикатор.