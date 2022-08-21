Каспаров разгромил шахматного супергероя. Человеку в маске даже два ферзя не помогли

Гарри Каспаров вновь напомнил о себе как об одном из самых выдающихся гроссмейстеров в истории. 13-й чемпион мира в Париже провёл две блиц-партии с самым загадочным шахматистом мира – Королём Энигмой.

Этот парень закрывает всё тело костюмом расцветки клеток шахматной доски, и никто не знает, как зовут этого супергероя на самом деле. Но именно Рэй Энигма провёл партию, собравшую рекордное количество просмотров.

Карпов не смог раскрыть тайну Короля

В конце прошлого года в Испании состоялся финал шоу Got Talent Spain. Принимавший участие в этом конкурсе Король Энигма легко вышел в решающую стадию. Но в самый последний момент организаторы выдвинули условие – в финале он сыграет против соперника, которого не будет знать. В случае поражения Король снимет маску и раскроет свою личность.

Узнать настоящее имя этого парня хотят все, кто хоть немного интересуется шахматами. Он участвует в онлайн-турнирах, играет партии на улице и всегда носит с собой шахматную доску. Любой желающий может бросить ему вызов и в случае победы заработать € 100. Многие любители пытались это сделать, но никому не удалось обыграть человека в шахматном костюме.

В финале шоу талантов это мог сделать 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. Для Энигмы приглашение выдающегося гроссмейстера на решающий поединок стало неприятным сюрпризом. Он был на грани поражения, но чудесным образом сумел дотерпеть до контроля времени в безнадёжной ситуации. Кажется, Анатолий Евгеньевич за три секунды до того, как упадёт флажок, просто передумал ставить мат своему сопернику. Может, пожалел?

Тайна личности Короля Энигмы осталась нераскрытой, а за партией в прямом эфире наблюдали более 2,5 млн человек! Ни одна партия чемпионских матчей самого Магнуса Карлсена столько не собирала!

Рэй Энигма Фото: Из личного архива Рэя Энигмы

Каспарова Король не смутил

Но если в финале шоу Энигма не знал, кто будет ему противостоять, то две партии с Гарри Каспаровым таинственный шахматный герой провёл по специальному приглашению 13-го чемпиона мира.

Правила были просты: две партии с пятиминутным контролем времени без добавления. Энигма, конечно, не совсем любитель, и, если судить по онлайн-рейтингам и результатам турниров, он играет на уровне международного мастера. Но куда ему до чемпиона мира, хоть и бывшего!

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Rey Enigma.

Каспаров дважды затягивал соперника в тактические баталии и красивейшими жертвами добивался победы. В первой партии он пожертвовал ладью, а в итоге на доске оказались четыре ферзя. Правда, Королю Энигме его два ферзя против матовой комбинации помочь не могли. А во второй партии 13-й чемпион мира пожертвовал ферзя за две ладьи и пешку и заставил Энигму сдаться.

Поскольку эти партии были сыграны не в рамках шоу, такой раскрутки, как поединок с Анатолием Карповым, они не получили. Но всё равно вышло здорово. Каспаров напомнил, что он играл в шахматы на запредельном уровне, а Энигма не побоялся принять вызов. Правда, на этот раз на кону не стояло условие снятия маски – Каспаров решил, что так будет лучше.

Пусть тайна личности Короля по-прежнему остаётся тайной.

Рэй Энигма Фото: Из личного архива Рэя Энигмы

Да кто он такой, этот Король Энигма?

Сам он, конечно, раскрывать тайну не спешит.

Энигма на публике появляется исключительно в закрытом костюме из спандекса. Ну прямо как Питер Паркер в своём костюме Человека-Паука.

Иногда загадочный шахматист рассказывает что-то о себе в соцсетях. Например, в сентябре прошлого года он сообщил, что уволился со своей работы, чтобы заниматься только игрой в шахматы в своём необычном костюме. Но разве можно по этому намёку определить, кто же он такой?

На некоторых шахматных форумах утверждается, что Энигма – молодой испанский шахматист Мигель Сантос, но подтверждения этому нет.