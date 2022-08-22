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В России прошла Спартакиада по волейболу — 2022: команды играли без легионеров, а золото забрала команда из Казани

Россия прощается со звёздными легионерами. В нашем волейболе без них всё рухнет?
София Колодкина
В России прошла Спартакиада по волейболу
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Волейбольная Спартакиада прошла вообще без иностранцев. И ничего страшного не случилось.

За неделю до старта волейбольного чемпионата мира — 2022 в Словении и Польше в России прошёл свой турнир — Спартакиада. Она стала некой альтернативой международному празднику, правда, неизвестно, намеренно или нет, избежала того масштаба и пафоса, который сопутствует мировому форуму. Её провели скромно, для себя. Скорее, чтобы отработать предсезонку в соревновательном режиме, а не громко «ответить» на отстранение.

Организаторы в каком-то смысле воссоздали ещё советскую Спартакиаду. В турнире выступали регионы, а на деле – слепки с клубов Суперлиги: казанский «Зенит» на неделю стал Республикой Татарстан, «Динамо» — Московской областью. Заодно в России протестировали работу клубов без легионеров — иностранцев в нашем волейболе с каждым месяцем всё меньше.

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Соревнования длились 11 дней и завершились 21 августа, но фанаты едва не пропустили главный матч турнира: на федеральном канале будто забыли про финал: вместо первого сета болельщики наблюдали вольную борьбу.
И если бы это был единственный промах…

Да, Спартакиада прошла не без проблем: на групповой стадии в Одинцово вели трансляции с одной статичной камеры, не было комментаторов, а на трибуны практически не пришли зрители — расстраивались тогда не только фанаты, но и функционеры «сборных». При этом этапы в Новосибирске, Казани и Москве прошли на должном уровне, потому что большую часть организации взяли на себя клубы, хоть и говорилось, что Спартакиада – забота министерства спорта.

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За золото бились Республика Татарстан и Санкт-Петербург (читай – «Зенит-Казань» и «Зенит – Санкт-Петербург»), бронзу же разыграли Москва и Белгород («Динамо» и «Белогорье»). Чуда не случилось. В парах победителя определил банально класс – 3:0 в каждом матче при полном отсутствии интриги. Белгородцы после череды трансферов явно ещё не сыгрались и смотрелись не лучшим образом на фоне чемпионского костяка «Динамо», а питерцы потеряли ключевого игрока атаки: буквально на предматчевой разминке рецидив получил доигровщик «Зенита» Егор Клюка — проблемы со спиной.

Края атаки Санкт-Петербурга с успехом прикрывал Виктор Полетаев, но страховки не хватало. В доигровке был совсем зелёный 21-летний Вадим Сыропятов, который ещё не успел дебютировать даже в Суперлиге — его вытащили из фарм-клуба. Опытный Фёдор Воронков уже забыл, как вколачивать, а первому темпу Ивана Яковлева доверяли не всегда. Очевидно, всех подкосила и усталость. Четыре команды провели семь игр за девять дней, участники медальных матчей — аж восемь за 11! Клубы ещё раньше говорили, что волейболисты из-за серьёзной нагрузки получали микротравмы. Так что формат турнира надо менять, если хочется сделать его регулярным.

Игроки сборной Татарстана, занявшей первое место на Спартакиаде

Игроки сборной Татарстана, занявшей первое место на Спартакиаде

Фото: РИА Новости

Казань и Москва не дали зародиться интриге, но команды были очень заряжены на игру: ведущие игроки соскучились по большому волейболу и жалели о том, что в этом году у них не будет шанса блеснуть на чемпионате мира, а молодёжи было что доказывать в отсутствие легионеров.

Иностранцы играют без России. Россия — без иностранцев

Стоит отдельно отметить, что по регламенту Спартакиады за команды не могли выступать иностранные волейболисты. Повлияло бы их присутствие на результат? Возможно. То же «Динамо» могло биться за золото, а не бронзу. Они-то сохранили Цветана Соколова и Лаури Керминена, которого недавно отстранили из сборной Финляндии за игру в Суперлиге. Остальные же команды понесли урон в нападении: из казанского «Зенита» ушёл поляк Бартош Беднож, из «Локомотива» — канадец Джон Гордон Перрин, а словенец Тине Урнаут покинул питерский «Зенит», как и Неманья Петрич — «Белогорье».

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Пока неизвестно, как поведут себя другие звёздные иностранцы: русский француз Женя Гребенников и американец Майка Кристенсон. Возможно, и их выдавят из России после ЧМ-2022. Поэтому Спартакиада позволила в первую очередь проверить своих и, в случае чего, найти замену. Суперлига всегда строилась на мощи россиян, но находила правильный баланс, включая в игру иностранных топов. Вариться в собственном соку — значит не развиваться.

Отчасти проблемы клубного чемпионата в новых условиях будет решать большая скамейка местных фарм-клубов, но отсутствие международного опыта и любого контакта с легионерами повлияет и на сборную. Олимпийский чемпион Тарас Хтей уже предрёк, что национальная команда сможет без проблем пережить пять лет отстранения, но не больше.

«Если говорить, например, о пятилетке отстранения, то я не думаю, что она скажется на нас негативным образом. Но если о десяти годах и более, то, наверное, проблемы всё-таки могут возникнуть. Из сборной России постепенно уходит наше поколение, обкатанные ребята — что называется, кровь с молоком. Через пять лет многие из них ещё будут в строю, и, конечно же, по возвращении на международный уровень они не растеряются. При этом нельзя не согласиться с тем, что лет через десять нехватка опыта у нового поколения будет ощущаться очень сильно. Но, надеюсь, до этого всё-таки не дойдёт».

Игроки сборной Москвы, занявшей третье место на Спартакиаде-2022

Игроки сборной Москвы, занявшей третье место на Спартакиаде-2022

Фото: РИА Новости

Поэтому и молодёжь ищет пути для сохранения этого контакта: лучший диагональный ЧМ до 21 года и игрок «Локо» Максим Сапожков будет играть в «Вероне». Как известно, итальянская Суперлига сейчас задаёт тренды.
И, кажется, такие трансферы — единственный точечный способ держать связь с внешним миром в условиях отмены практически всего российского спорта.

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Сборная России будет играть. И верить в олимпийские перспективы

Молодёжь через несколько лет должна удачно встроиться в модель российской сборной, которая не планирует сдавать свои позиции. Новый главный тренер команды Константин Брянский уже вызвал 25 волейболистов на сборы в Новогорск, которые затянутся аж на месяц– с 24 августа по 21 сентября. За это время сборная проведёт турнир или сыграет серию контрольных матчей.

Самое большое представительство в сборной у московского «Динамо» – восемь игроков. По четыре волейболиста — из казанского и питерского «Зенитов», а также из «Локомотива». В сборной в олимпийские перспективы верят.

«Предстоящий сбор очень важен для команды. Мы начинаем серьёзную работу с прицелом на Олимпиаду-2024.

Лучшие спортсмены страны должны собираться вместе, тренироваться, сплачиваться. Это мотивирует на достижения, — рассказал Константин Брянский. — Касаемо состава команды: он в основном формировался, исходя из итогов чемпионата России – 2021/2022, но был скорректирован после стартовых трёх туров Спартакиады. Этот турнир позволил увидеть сегодняшнее качество игры тех волейболистов, которые дополнительно вошли в список кандидатов в национальную команду. Ну и попутно Спартакиада выявляет у лучших игроков отдельные слабые места, и для их устранения нам предстоит серьёзно поработать».

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