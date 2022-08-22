Россия прощается со звёздными легионерами. В нашем волейболе без них всё рухнет?

За неделю до старта волейбольного чемпионата мира — 2022 в Словении и Польше в России прошёл свой турнир — Спартакиада. Она стала некой альтернативой международному празднику, правда, неизвестно, намеренно или нет, избежала того масштаба и пафоса, который сопутствует мировому форуму. Её провели скромно, для себя. Скорее, чтобы отработать предсезонку в соревновательном режиме, а не громко «ответить» на отстранение.

Организаторы в каком-то смысле воссоздали ещё советскую Спартакиаду. В турнире выступали регионы, а на деле – слепки с клубов Суперлиги: казанский «Зенит» на неделю стал Республикой Татарстан, «Динамо» — Московской областью. Заодно в России протестировали работу клубов без легионеров — иностранцев в нашем волейболе с каждым месяцем всё меньше.

Питер подкосила травма. Москва еле забралась в призы

Соревнования длились 11 дней и завершились 21 августа, но фанаты едва не пропустили главный матч турнира: на федеральном канале будто забыли про финал: вместо первого сета болельщики наблюдали вольную борьбу.

И если бы это был единственный промах…

Да, Спартакиада прошла не без проблем: на групповой стадии в Одинцово вели трансляции с одной статичной камеры, не было комментаторов, а на трибуны практически не пришли зрители — расстраивались тогда не только фанаты, но и функционеры «сборных». При этом этапы в Новосибирске, Казани и Москве прошли на должном уровне, потому что большую часть организации взяли на себя клубы, хоть и говорилось, что Спартакиада – забота министерства спорта.

За золото бились Республика Татарстан и Санкт-Петербург (читай – «Зенит-Казань» и «Зенит – Санкт-Петербург»), бронзу же разыграли Москва и Белгород («Динамо» и «Белогорье»). Чуда не случилось. В парах победителя определил банально класс – 3:0 в каждом матче при полном отсутствии интриги. Белгородцы после череды трансферов явно ещё не сыгрались и смотрелись не лучшим образом на фоне чемпионского костяка «Динамо», а питерцы потеряли ключевого игрока атаки: буквально на предматчевой разминке рецидив получил доигровщик «Зенита» Егор Клюка — проблемы со спиной.

Края атаки Санкт-Петербурга с успехом прикрывал Виктор Полетаев, но страховки не хватало. В доигровке был совсем зелёный 21-летний Вадим Сыропятов, который ещё не успел дебютировать даже в Суперлиге — его вытащили из фарм-клуба. Опытный Фёдор Воронков уже забыл, как вколачивать, а первому темпу Ивана Яковлева доверяли не всегда. Очевидно, всех подкосила и усталость. Четыре команды провели семь игр за девять дней, участники медальных матчей — аж восемь за 11! Клубы ещё раньше говорили, что волейболисты из-за серьёзной нагрузки получали микротравмы. Так что формат турнира надо менять, если хочется сделать его регулярным.

Игроки сборной Татарстана, занявшей первое место на Спартакиаде Фото: РИА Новости

Казань и Москва не дали зародиться интриге, но команды были очень заряжены на игру: ведущие игроки соскучились по большому волейболу и жалели о том, что в этом году у них не будет шанса блеснуть на чемпионате мира, а молодёжи было что доказывать в отсутствие легионеров.

Иностранцы играют без России. Россия — без иностранцев

Стоит отдельно отметить, что по регламенту Спартакиады за команды не могли выступать иностранные волейболисты. Повлияло бы их присутствие на результат? Возможно. То же «Динамо» могло биться за золото, а не бронзу. Они-то сохранили Цветана Соколова и Лаури Керминена, которого недавно отстранили из сборной Финляндии за игру в Суперлиге. Остальные же команды понесли урон в нападении: из казанского «Зенита» ушёл поляк Бартош Беднож, из «Локомотива» — канадец Джон Гордон Перрин, а словенец Тине Урнаут покинул питерский «Зенит», как и Неманья Петрич — «Белогорье».

Пока неизвестно, как поведут себя другие звёздные иностранцы: русский француз Женя Гребенников и американец Майка Кристенсон. Возможно, и их выдавят из России после ЧМ-2022. Поэтому Спартакиада позволила в первую очередь проверить своих и, в случае чего, найти замену. Суперлига всегда строилась на мощи россиян, но находила правильный баланс, включая в игру иностранных топов. Вариться в собственном соку — значит не развиваться.

Отчасти проблемы клубного чемпионата в новых условиях будет решать большая скамейка местных фарм-клубов, но отсутствие международного опыта и любого контакта с легионерами повлияет и на сборную. Олимпийский чемпион Тарас Хтей уже предрёк, что национальная команда сможет без проблем пережить пять лет отстранения, но не больше.

«Если говорить, например, о пятилетке отстранения, то я не думаю, что она скажется на нас негативным образом. Но если о десяти годах и более, то, наверное, проблемы всё-таки могут возникнуть. Из сборной России постепенно уходит наше поколение, обкатанные ребята — что называется, кровь с молоком. Через пять лет многие из них ещё будут в строю, и, конечно же, по возвращении на международный уровень они не растеряются. При этом нельзя не согласиться с тем, что лет через десять нехватка опыта у нового поколения будет ощущаться очень сильно. Но, надеюсь, до этого всё-таки не дойдёт».

Игроки сборной Москвы, занявшей третье место на Спартакиаде-2022 Фото: РИА Новости

Поэтому и молодёжь ищет пути для сохранения этого контакта: лучший диагональный ЧМ до 21 года и игрок «Локо» Максим Сапожков будет играть в «Вероне». Как известно, итальянская Суперлига сейчас задаёт тренды.

И, кажется, такие трансферы — единственный точечный способ держать связь с внешним миром в условиях отмены практически всего российского спорта.

Сборная России будет играть. И верить в олимпийские перспективы

Молодёжь через несколько лет должна удачно встроиться в модель российской сборной, которая не планирует сдавать свои позиции. Новый главный тренер команды Константин Брянский уже вызвал 25 волейболистов на сборы в Новогорск, которые затянутся аж на месяц– с 24 августа по 21 сентября. За это время сборная проведёт турнир или сыграет серию контрольных матчей.

Самое большое представительство в сборной у московского «Динамо» – восемь игроков. По четыре волейболиста — из казанского и питерского «Зенитов», а также из «Локомотива». В сборной в олимпийские перспективы верят.

«Предстоящий сбор очень важен для команды. Мы начинаем серьёзную работу с прицелом на Олимпиаду-2024.

Лучшие спортсмены страны должны собираться вместе, тренироваться, сплачиваться. Это мотивирует на достижения, — рассказал Константин Брянский. — Касаемо состава команды: он в основном формировался, исходя из итогов чемпионата России – 2021/2022, но был скорректирован после стартовых трёх туров Спартакиады. Этот турнир позволил увидеть сегодняшнее качество игры тех волейболистов, которые дополнительно вошли в список кандидатов в национальную команду. Ну и попутно Спартакиада выявляет у лучших игроков отдельные слабые места, и для их устранения нам предстоит серьёзно поработать».